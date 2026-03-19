Кечинов — о победе «Спартака» над «Динамо»: «Наконец-то они не пропустили!»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился с «СЭ» мнением о победе красно-белых над «Динамо» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Немного другого ожидал. Думал, что «Спартак» более качественно и более, наверное, зрелищно сыграет в атаке. Но, к сожалению, оборона «Динамо» не дала этого сделать в принципе. Это, конечно, огромная заслуга футболистов «Динамо», которые правильно выбрали тактику на игру. Они действовали по результату, отдали инициативу «Спартаку» и уповали на быстрые ответные атаки. Это и дало результат.

Что порадовало в игре «Спартака», так это то, что они наконец-то не пропустили! Это сдвиг в лучшую сторону. Надеюсь, что и в дальнейшем оборона будет играть более качественно, уверенно и будет меньше пропускать», — сказал Кечинов «СЭ».

«Спартак» во втором этапе полуфинала Пути регионов Кубка России встретится с «Зенитом». Игра пройдет в Санкт-Петербурге.

Варвара Новичихина

Подписывайся на канал «СЭ» в Max