Кечинов — о шансах «Спартака» против «Зенита»: «Команда абсолютно по зубам»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от игры красно-белых с «Зенитом» во втором туре полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Думаю, нормальные перспективы. Несмотря на то что игра будет в Питере. Если ребята захотят, уберут ошибки, которые привели к пенальти в игре чемпионата с «Зенитом», то им по силам выйти в суперфинал. Ничего сверхъестественного в «Зените» нет. Команда абсолютно по зубам», — сказал Кечинов «СЭ».

Матч состоится 7-9 апреля в Санкт-Петербурге.

Варвара Новичихина

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