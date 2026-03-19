Быстров признался, что работа арбитров отбивает у него желание смотреть футбол

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» отреагировал на пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в матче первого этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России против «Зенита» (0:1).

11-метровый удар был назначен за фол защитника «Динамо» Сослана Кагермазова на хавбеке «Зенита» Данииле Кондакове. Главный арбитр Павел Кукуян принял решение после подсказки ВАР Евгения Буланова.

«С момента возобновления сезона происходит такая дичь, что футбол просто не хочется смотреть! Смысл, если из нас делают дураков? ВАР должен исправлять ошибки, а у нас все наоборот. Нет никакого желания смотреть, как пацаны бьются, а какой-то чудак, который сидит в этой теплой ванне — комнате ВАР, что-то находит.

По мне, фол вообще в другую сторону! А тут пенальти! Смысл смотреть футбол, если «Зенит» не может крупно обыграть махачкалинское «Динамо»?» — сказал Быстров «СЭ».

«Зенит» вышел во второй этап полуфинала Пути регионов и сыграет со «Спартаком».

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