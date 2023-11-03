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Сегодня, 16:55

Булыкин считает, что нынешний формат Кубка России неинтересен игрокам

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин оценил итоги жеребьевки 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

На этой стадии «Оренбург» сыграет против «Спартака», «Ростов» — против ЦСКА. «Балтика» встретится с «Локомотивом», а «Динамо» — с «Зенитом».

«Какой тут может быть интерес или мотивация, если никто не вылетает из Кубка на стадии четвертьфинала Пути РПЛ? Это не то же самое, что Кубок Германии, в котором не так давно «Бавария» прекратила участие на стадии 1/16 финала. «Динамо» и «Зенит» могут сыграть расслабленно, к примеру 4:4. Хотя такое скорее применительно к «Спартаку». Петербуржцы будут фаворитами, но москвичи способны преподнести сюрприз», — цитирует Булыкина RT.

Первые игры 1/4 финала Пути РПЛ пройдут с 28 по 30 ноября, ответные встречи — с 12 по 14 марта.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1226083-bulykin-kubok-rossii-futbolisty
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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