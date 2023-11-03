Гладилин считает, что «Спартаку» повезло с жеребьевкой Кубка России

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о результатах жеребьевки 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Думаю, что «Спартаку» повезло с соперником по первому раунду плей-офф. «Оренбург» не будет считаться фаворитом в этой паре. Жеребьевка для «Спартака» прошла отлично. Нужно ли делать такой большой перерыв между матчами? Очень сложно ответить на такой вопрос, потому что в РФС же сидят грамотные люди. Раз они так решили, то это правильное решение. Хотя, конечно, не буду отрицать, что после зимнего перерыва это будут другие «Спартак» и «Оренбург», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

Первые игры 1/4 финала Пути РПЛ пройдут с 28 по 30 ноября, ответные встречи — с 12 по 14 марта.