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Сегодня, 16:38

Гладилин считает, что «Спартаку» повезло с жеребьевкой Кубка России

Алина Савинова
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Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о результатах жеребьевки 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Думаю, что «Спартаку» повезло с соперником по первому раунду плей-офф. «Оренбург» не будет считаться фаворитом в этой паре. Жеребьевка для «Спартака» прошла отлично. Нужно ли делать такой большой перерыв между матчами? Очень сложно ответить на такой вопрос, потому что в РФС же сидят грамотные люди. Раз они так решили, то это правильное решение. Хотя, конечно, не буду отрицать, что после зимнего перерыва это будут другие «Спартак» и «Оренбург», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

Первые игры 1/4 финала Пути РПЛ пройдут с 28 по 30 ноября, ответные встречи — с 12 по 14 марта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-spartaku-povezlo-s-zhereb-evkoj-kubka-rossii/
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