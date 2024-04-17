Булыкин рассказал, есть ли у «Спартака» шансы против «Зенита»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от ответного матча «Зенита» и «Спартака» в Кубке России.

«У «Спартака» мало шансов против «Зенита». Учитывая формат, «Зенит» вряд ли допустит осечку. Думаю, Санкт-Петербург выиграет Кубок», — цитирует Булыкина «Евро.Футбол.Ру».

В первом матче «Спартак» проиграл дома со счетом 1:2. Ответный поединок состоится в Санкт-Петербурге сегодня, 17 апреля. Начало — в 19.00 мск.