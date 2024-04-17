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Сегодня, 16:38

Булыкин рассказал, есть ли у «Спартака» шансы против «Зенита»

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от ответного матча «Зенита» и «Спартака» в Кубке России.

«У «Спартака» мало шансов против «Зенита». Учитывая формат, «Зенит» вряд ли допустит осечку. Думаю, Санкт-Петербург выиграет Кубок», — цитирует Булыкина «Евро.Футбол.Ру».

В первом матче «Спартак» проиграл дома со счетом 1:2. Ответный поединок состоится в Санкт-Петербурге сегодня, 17 апреля. Начало — в 19.00 мск.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/146175/1005616979_bulyikin_otvetil_est_li_u_spartaka_shansyi_protiv_zenita
Дмитрий Булыкин
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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