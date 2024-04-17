Тарханов считает, что «Зенит» пройдет «Спартак» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о матче между «Зенитом» и «Спартаком» в FONBET Кубке России.

«Дальше должен пройти «Зенит». «Спартак» — непредсказуемая команда. Может разгромить соперника, а через время этому же сопернику уступить. Конечно, у «Зенита» больше шансов на выход в финал», — цитирует Тарханова «Евро Футбол».

Игра состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 мск.

Первая встреча закончилась победой «Зенита» со счетом 2:1, дублем отметился Педро. За «Спартак» единственный гол забил Манфред Угальде.