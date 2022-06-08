Бесчастных: «Без Кубка России сезон для «Спартака» был бы провальным»

Бывший футболист «Спартака» Владимир Бесчастных подвел итоги сезона 2021/22 Тинькофф РПЛ для красно-белых.

— Как вам «Спартак» в этом сезоне? Следили за матчами красно-белых?

— Не так много игр смотрел. Впечатления нормальные. Кубок же взяли! Но без него был бы провал.

— Как бывшему нападающему, вам нравится атака «Спартака»?

— Только атака и нравится. Если бы не Соболев, мы бы вообще из обороны не выходили. Только через [нападающих] и выходим: бьем в их сторону, а они цепляются, ковыряются и еще и забивают. Вот убери Соболева из команды — на кого они будут выбивать мячи? Больше всего вопросов к центральной зоне — к центральным и фланговым полузащитникам.

В Тинькофф РПЛ красно-белые заняли 10-е место. В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» обыграл «Динамо» (2:1).