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Шишкин назвал значимой победу «Спартака» в БЕТСИТИ Кубке России

Мария Куцубеева
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Владимир Пушкарев
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Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин прокомментировал победу московского клуба в БЕТСИТИ Кубке России, а также отреагировал на уход полузащитника Зелимхана Бакаева.

— В год столетия клуба насколько значима для «Спартака» победа в БЕТСИТИ Кубке России?

— Конечно, значимая победа для «Спартака». Команда не так часто его выиграла. При неудаче в чемпионате, думаю, эта победа все сгладила для болельщиков. В первую очередь эта победа для болельщиков больше.

— Как оцените сезон «Спартака», учитывая неудачное выступление в чемпионате.

— Понятно, что Кубок и чемпионат — две разные вещи. Чемпионат — более продолжительная история, она более показательная. Учитывая, что команду лихорадило, была смена тренеров, думаю, что надо перевернуть эту страницу и смотреть на следующий сезон. Победа в Кубке скрасила. Вместе с этой победой можно перевернуть страницу и смотреть в следующий сезон.

— Как уход Бакаева повлияет на команду?

— Это креативный игрок, свой воспитанник. Удивился, что он уходит. Наверное, не договорились по контракту. На мой взгляд, он бы пригодился «Спартаку». Тяжело оценивать, где он будет играть. Да, говорят про «Зенит», но не факт, что он станет там игроком основного состава. Там большая конкуренция. Но если в его возрасте уходить из «Спартака», то почему бы и нет. Сергеев — прекрасный пример. Играет и забивает.

В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» победил «Динамо» со счетом 2:1.

Зелимхан Бакаев
Роман Шишкин
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БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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