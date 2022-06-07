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Бесчастных: «Я очень сильно злился во время пенальти, потому что этого пенальти не было»

Владимир Бесчастных поделился эмоциями от победы «Спартака» в розыгрыше БЕТСИТИ Кубка России
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» Владимир Бесчастных поделился эмоциями от победы команды в розыгрыше БЕТСИТИ Кубка России.

— Был ли у вас страх перед Романцевым?

— Не было, наоборот. Он из тех тренеров, который не говорит, что ты дерьмо, а объясняет, что не полу часть. Но если ты это повторишь, то твоего имени в красно-белых не будет.

— Ваше любимое чемпионство?

— 2001 год однозначно. Я только вернулся, соскучился по играм за чемпионство. Мне очень этого не хватало. Если помните, не обыграй мы тогда «Зенит», непонятно чем бы все закончилось. Я и чемпионат тот помню, тяжело было. И скамейка была небольшая, и Кубок, и чемпионат играли без замен.

— Владимир, можно ли быть счастливым с такой фамилией или счастье уже быть в «Спартаке»?

— Все от тебя зависит. У меня в школе не было кликухи.

— Какие эмоции от победы в Кубке?

— Я не был на Кубке России, но смотрел. Я очень сильно злился во время пенальти, потому что этого пенальти не было. Он локти не выставлял. Как там может быть пенальти? По игре «Спартак» был очевидно сильней.

— Часто ли вы ходите на игры «Спартака» как болельщик?

— Не так часто, потому что работаю. Во-вторых, было бы приглашение в ВИП-зону ходил бы, чтобы по-нормальному футбол смотреть, — сказал Бесчастных на мероприятии, посвященном празднованию столетия клуба.

Владимир Бесчастных
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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