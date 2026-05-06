Актер Петров: «Литвинов — легенда! Знал, что так будет»

Актер и болельщик «Спартака» Александр Петров ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о дерби в финале Пути регионов FONBET Кубка России. Красно-белые победили ЦСКА со счетом 1:0.

«Шикарная игра. Литвинов — легенда. «Спартак» — легенда! Но я знал, что так будет. Внутреннее чутье», — сказал Петров.

«Спартак» вышел в суперфинал Кубка России. За титул красно-белые поборются с «Краснодаром» или «Динамо» (0:0 в первом матче, ответная игра — 7 мая в Краснодаре).

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