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6 мая, 22:42

Карседо: «Спартак» должен выигрывать в каждом матче и брать трофеи»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

— Тренерский штаб, в том числе и вы, сегодня был особенно активен. Откуда такие эмоции?

— Ну это полуфинал — битва за выход в финал. Эмоции зашкаливают. Хочу особенно отметить и поблагодарить наших болельщиков. Их поддержка нам особенно помогла. Они заслужили сегодня эту радость.

— Маркиньос довольно резко отреагировал на замену. Что вы хотели поменять в игре?

— Он не тренировался в последние 2-3 дня. И сегодня на поле он отдал всего себя. Но у нас вообще были сомнения относительно его участия в игре. А во втором тайме нам надо было добавить свежести.

— Вы играли против команды, за два дня до дерби сменившей тренера. Было ли давление — проиграть тренеру молодежки соперника...

— Мы — «Спартак»! Здесь всегда есть давление... Мы хотим и должны выигрывать в каждом матче и брать трофеи. Но сегодня мы сконцентрировались на своей игре. Спасибо болельщикам, что нам сегодня помогли добиться цели и выйти в финал.

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«Спартак» вышел в суперфинал Кубка России. За титул красно-белые поборются с «Краснодаром» или «Динамо» (0:0 в первом матче, ответная игра — 7 мая в Краснодаре).

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Хуан Карлос Карседо
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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