Карседо: «Спартак» должен выигрывать в каждом матче и брать трофеи»
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
— Тренерский штаб, в том числе и вы, сегодня был особенно активен. Откуда такие эмоции?
— Ну это полуфинал — битва за выход в финал. Эмоции зашкаливают. Хочу особенно отметить и поблагодарить наших болельщиков. Их поддержка нам особенно помогла. Они заслужили сегодня эту радость.
— Маркиньос довольно резко отреагировал на замену. Что вы хотели поменять в игре?
— Он не тренировался в последние 2-3 дня. И сегодня на поле он отдал всего себя. Но у нас вообще были сомнения относительно его участия в игре. А во втором тайме нам надо было добавить свежести.
— Вы играли против команды, за два дня до дерби сменившей тренера. Было ли давление — проиграть тренеру молодежки соперника...
— Мы — «Спартак»! Здесь всегда есть давление... Мы хотим и должны выигрывать в каждом матче и брать трофеи. Но сегодня мы сконцентрировались на своей игре. Спасибо болельщикам, что нам сегодня помогли добиться цели и выйти в финал.
«Спартак» вышел в суперфинал Кубка России. За титул красно-белые поборются с «Краснодаром» или «Динамо» (0:0 в первом матче, ответная игра — 7 мая в Краснодаре).