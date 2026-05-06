Умяров — о победе «Спартака» над ЦСКА: «Хочется, чтобы такая атмосфера была в «Лужниках»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в финальном матче Пути регионов FONBET Кубка России.



— В первом тайме было большое преимущество у нас, — начал футболист. — Создали три голевых момента, которые могли реализовать. Во втором тайме чуть подсели. ЦСКА умеет играть в классный футбол, он это показал. Но результат закономерен. На данный момент это самый важный момент в сезоне.

— Как тебе поддержка болельщиков?

— Очень хочется, чтобы такая атмосфера была в «Лужниках». Болельщики — это 12-й, 13-й и 14-й игроки. Это что-то невероятное. Хотеться их позвать на трибуны в «Лужниках».

— Сколько тебе человек писало по поводу билетов?

— Очень много, но я смог достать билеты только для семьи.

— С кем бы тебе хотелось играть в финале?

— Без разницы.

— Если это окажется «Динамо», какие-то воспоминания будут?

— Нет. Повзрослели уже, — сказал Умяров журналистам после матча.

«Спартак» вышел в суперфинал Кубка России. За титул красно-белые поборются с «Краснодаром» или «Динамо» (0:0 в первом матче, ответная игра — 7 мая в Краснодаре).

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