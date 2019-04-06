Дворкович вернулся в Россию. И приехал на дерби "Спартак" - ЦСКА

Бывший вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович считает, что матч 22-го тура чемпионата России "Спартак" – ЦСКА будет равным. Глава ФИДЕ 4 апреля вернулся в Россию после длительного отсутствия.

– Жду красивой игры, фаворита нет, – сказал Дворкович. – Думаю, будет равная игра. Забьет ли Глушаков? В каждом матче трудно забивать. Посмотрим. (Андрей Михайлов)

"Спартак" – ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)

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