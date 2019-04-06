Дворкович вернулся в Россию. И приехал на дерби "Спартак" - ЦСКА

Бывший вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович считает, что матч 22-го тура чемпионата России "Спартак" – ЦСКА будет равным. Глава ФИДЕ 4 апреля вернулся в Россию после длительного отсутствия.
– Жду красивой игры, фаворита нет, – сказал Дворкович. – Думаю, будет равная игра. Забьет ли Глушаков? В каждом матче трудно забивать. Посмотрим. (Андрей Михайлов)
"Спартак" – ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)
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Результаты опроса
8198 чел.
Выберите самое крутое дерби "Спартак" - ЦСКА
12.2%
6:0 в Лужниках. 27 июня 1993 года. Спартак – ЦСКА – 6:0
12.5%
Разгром имени Долматова. 26 сентября 1998 года. ЦСКА – Спартак – 4:1
2.9%
Разгром имени Безродного. 15 августа 1999 года. ЦСКА – Спартак – 0:4
2.0%
Креслопад в Лужниках. 31 марта 2001 года. Спартак – ЦСКА – 1:0
2.1%
Снежное дерби. 9 ноября 2002 года. ЦСКА – Спартак – 2:1
5.2%
Похмельное дерби. 22 мая 2005 года. Спартак – ЦСКА – 1:3
22.8%
Разгром Черчесова. 12 июля 2008 года. Спартак – ЦСКА – 1:5
3.5%
Гол Баженова. 1 ноября 2008 года. ЦСКА – Спартак – 0:1
16.5%
Кубковое безумие. 11 мая 2011 года. Спартак – ЦСКА – 3:3 (4:5 пен.)
16.6%
Победа Карреры. 30 апреля 2017 года. ЦСКА – Спартак – 1:2
3.6%
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