В ФИДЕ рассказали, куда Дворкович уехал из России

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ), бывший вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович в настоящее время находится за границей. 47-летний функционер намерен вернуться в Москву в начале следующей недели.

- Дворкович несколько дней назад принял участие в мероприятиях, связанных с чемпионатом по шахматам малых стран Европы в Сан-Марино, - приводит "Интерфакс" слова представителя ФИДЕ. - Сейчас он находится за границей, в начале следующей недели у него запланированы мероприятия в Москве. Президент ФИДЕ каждую неделю совершает по две поездки за рубеж, и нынешний визит в Европу был давно запланирован.

Ранее сообщалось, что экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов был задержан после того, как прилетел в Москву на празднование дня рождения Дворковича - тот родился 26 марта 1972 года. Абызова задержали во вторник: его обвинили в крупном мошенничестве и создании преступного сообщества.

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