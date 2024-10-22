«Он доминирует, я подчиняюсь». Анна Семак откровенно рассказала об отношениях с главным тренером «Зенита»

Она регулярно обсуждает личную жизнь в соцсетях.

Жена главного тренера «Зенита» Анна Семак опубликовала в социальных сетях серию снимков, на которых поделилась секретами счастливой семейной жизни с Сергеем Богдановичем. После двухлетней паузы она вновь регулярно рассказывает фолловерам о том, как сохранить брак и вести здоровый образ жизни.

Что сказала Анна Семак

Женщина поделилась серией снимков, на которых отвечала на вопросы подписчиков. В частности, она рассказала о том, как она уживается с Сергеем Семаком.

«После 20 лет совместной жизни перестали ссориться. Он доминирует, я подчиняюсь, со всем соглашаюсь. Вот и весь секрет. Главное правило взаимодействия с патриархальным мужем — не идти против его воли, если, конечно, муж при памяти и в здравом уме», — написала Анна в соцсетях.

Кроме того, Семак ответила на вопрос подписчицы, которая поинтересовалась, как не подозревать мужа в изменах.

«Очень важно помнить о том, что отношения — это результат свободного выбора. Мы вместе, пока у нас есть единомыслие и желание делать друг друга счастливыми. Невозможно жить по-другому. В отношениях должна быть легкость, кислород. Если держать человека за горло, ему станет тяжело дышать», — посоветовала Анна.

Также супруга Сергея поделилась мнением о жизни рядом с успешным мужчиной. По ее словам, даже у богатых людей бывают проблемы.

«Когда приходят испытания, вспоминаешь, что это налог на роскошь. Не все так сказочно и безоблачно, как кажется. У каждого своя мера искушений. Чем больше дано, тем больше спросится», — написала Анна.

Фото соцсети

«Первые 20 лет перетерпеть»

Женщина не в первый раз делится секретами личной жизни — чаще всего это происходит в формате ответов на вопросы подписчиков. Например, ранее Анна уже говорила о том, что их отношения с Сергеем Богдановичем улучшились.

«Первые 20 лет перетерпеть, а потом просто делать все так, как он говорит», — писала супруга главного тренера «Зенита».

Причем у Анны около двух миллионов подписчиков, и далеко не все знают, чем занимается ее муж. Она делилась в соцсетях, что даже иногда предлагает угадать таким людям род деятельности Семака: самые популярные, по словам женщины, варианты — состоятельный взрослый еврей, политик, аристократ и звездный архитектор.

Также она регулярно напоминает: никогда не употребляет алкоголь — максимум безалкогольное шампанское или вино.

Больше двух лет она не появлялась в соцсетях

С 22 февраля 2024 года Анна пропала из соцсетей — возродила активный постинг только в этом августе. Женщина отсутствовала больше двух лет и в первой же публикации объяснила долгую паузу.

«Я попрощалась с соцсетью по-настоящему. Моя нервная система дала сбой. Поменяла айфон на бессмысленный китайский кирпич, избавилась от мессенджеров, прежнего номера телефона, удалила все фотографии (даже в облаке). Убрала, спрятала, смыла, уничтожила все, что хоть как-то напоминало о прежней жизни. На три месяца уехала из дома, перебравшись (с детьми) к морю (в России). Выздоравливала от соцсетей, учась видеть красоту не через экран смартфона, а глазами.

Медийная популярность работает просто — если тебя не существует в пространстве, ты больше на существуешь. Мне этого и хотелось — спрятаться, залезть под кровать и вылезти после того, как все разойдутся, когда меня окончательно забудут. Символично, что сегодня мой день рождения, мне 43. К этому зрелому возрасту я полюбила все простое и понятное. Закрыла ресторан, освоила хлебное производство, завела семь лошадей и пошла учиться на сценариста», — писала Семак.

Фото соцсети

Что известно о семье Семака

Сергей и Анна поженились в сентябре 2008 года, а в декабре 2019-го они провели еще одну церемонию. В разговоре с «Фонтанкой» главный тренер «Зенита» объяснил, зачем они с супругой провели еще вторую свадьбу.

«Меня всегда смущало, что дети не видели ее. Женился в 18-19 лет, дети выросли и даже не знают, что такое свадьба. Понятно, что они узнают, как сами решат ее сыграть. А здесь у нас появился огромный шанс показать, как в нашем видении выглядит свадьба. Поэтому, конечно, я рад», — рассказал тренер.

Сергей и Анна воспитывают восьмерых детей: по одному от первого брака каждого из супругов и еще шесть совместных. Жена Семака — сильно религиозный человек. Она даже появлялась в эфире православного телеканала «Спас», где назвала мужа мучеником. Также она давала интервью Youtube-каналу «Вера в большом городе».