«Он доминирует, я подчиняюсь». Анна Семак откровенно рассказала об отношениях с главным тренером «Зенита»
Жена главного тренера «Зенита» Анна Семак опубликовала в социальных сетях серию снимков, на которых поделилась секретами счастливой семейной жизни с Сергеем Богдановичем. После двухлетней паузы она вновь регулярно рассказывает фолловерам о том, как сохранить брак и вести здоровый образ жизни.
Что сказала Анна Семак
Женщина поделилась серией снимков, на которых отвечала на вопросы подписчиков. В частности, она рассказала о том, как она уживается с Сергеем Семаком.
«После 20 лет совместной жизни перестали ссориться. Он доминирует, я подчиняюсь, со всем соглашаюсь. Вот и весь секрет. Главное правило взаимодействия с патриархальным мужем — не идти против его воли, если, конечно, муж при памяти и в здравом уме», — написала Анна в соцсетях.
Кроме того, Семак ответила на вопрос подписчицы, которая поинтересовалась, как не подозревать мужа в изменах.
«Очень важно помнить о том, что отношения — это результат свободного выбора. Мы вместе, пока у нас есть единомыслие и желание делать друг друга счастливыми. Невозможно жить по-другому. В отношениях должна быть легкость, кислород. Если держать человека за горло, ему станет тяжело дышать», — посоветовала Анна.
Также супруга Сергея поделилась мнением о жизни рядом с успешным мужчиной. По ее словам, даже у богатых людей бывают проблемы.
«Когда приходят испытания, вспоминаешь, что это налог на роскошь. Не все так сказочно и безоблачно, как кажется. У каждого своя мера искушений. Чем больше дано, тем больше спросится», — написала Анна.
«Первые 20 лет перетерпеть»
Женщина не в первый раз делится секретами личной жизни — чаще всего это происходит в формате ответов на вопросы подписчиков. Например, ранее Анна уже говорила о том, что их отношения с Сергеем Богдановичем улучшились.
«Первые 20 лет перетерпеть, а потом просто делать все так, как он говорит», — писала супруга главного тренера «Зенита».
Причем у Анны около двух миллионов подписчиков, и далеко не все знают, чем занимается ее муж. Она делилась в соцсетях, что даже иногда предлагает угадать таким людям род деятельности Семака: самые популярные, по словам женщины, варианты — состоятельный взрослый еврей, политик, аристократ и звездный архитектор.
Также она регулярно напоминает: никогда не употребляет алкоголь — максимум безалкогольное шампанское или вино.
Больше двух лет она не появлялась в соцсетях
С 22 февраля 2024 года Анна пропала из соцсетей — возродила активный постинг только в этом августе. Женщина отсутствовала больше двух лет и в первой же публикации объяснила долгую паузу.
«Я попрощалась с соцсетью по-настоящему. Моя нервная система дала сбой. Поменяла айфон на бессмысленный китайский кирпич, избавилась от мессенджеров, прежнего номера телефона, удалила все фотографии (даже в облаке). Убрала, спрятала, смыла, уничтожила все, что хоть как-то напоминало о прежней жизни. На три месяца уехала из дома, перебравшись (с детьми) к морю (в России). Выздоравливала от соцсетей, учась видеть красоту не через экран смартфона, а глазами.
Медийная популярность работает просто — если тебя не существует в пространстве, ты больше на существуешь. Мне этого и хотелось — спрятаться, залезть под кровать и вылезти после того, как все разойдутся, когда меня окончательно забудут. Символично, что сегодня мой день рождения, мне 43. К этому зрелому возрасту я полюбила все простое и понятное. Закрыла ресторан, освоила хлебное производство, завела семь лошадей и пошла учиться на сценариста», — писала Семак.
Что известно о семье Семака
Сергей и Анна поженились в сентябре 2008 года, а в декабре 2019-го они провели еще одну церемонию. В разговоре с «Фонтанкой» главный тренер «Зенита» объяснил, зачем они с супругой провели еще вторую свадьбу.
«Меня всегда смущало, что дети не видели ее. Женился в 18-19 лет, дети выросли и даже не знают, что такое свадьба. Понятно, что они узнают, как сами решат ее сыграть. А здесь у нас появился огромный шанс показать, как в нашем видении выглядит свадьба. Поэтому, конечно, я рад», — рассказал тренер.
Сергей и Анна воспитывают восьмерых детей: по одному от первого брака каждого из супругов и еще шесть совместных. Жена Семака — сильно религиозный человек. Она даже появлялась в эфире православного телеканала «Спас», где назвала мужа мучеником. Также она давала интервью Youtube-каналу «Вера в большом городе».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|9
|3
|0
|25-5
|30
|
2
|Зенит
|12
|9
|2
|1
|28-4
|29
|
3
|Локомотив
|12
|9
|0
|3
|26-16
|27
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|2
|3
|22-7
|23
|
5
|Динамо
|12
|7
|2
|3
|23-12
|23
|
6
|Спартак
|12
|5
|4
|3
|17-12
|19
|
7
|Рубин
|12
|4
|3
|5
|14-19
|15
|
8
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|14-21
|13
|
9
|Кр. Советов
|12
|3
|3
|6
|11-17
|12
|
10
|Акрон
|12
|3
|3
|6
|16-25
|12
|
11
|Пари НН
|12
|3
|3
|6
|12-22
|12
|
12
|Динамо Мх
|12
|2
|5
|5
|5-10
|11
|
13
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-20
|11
|
14
|Факел
|12
|2
|4
|6
|8-20
|10
|
15
|Оренбург
|12
|1
|5
|6
|14-22
|8
|
16
|Ахмат
|12
|0
|6
|6
|9-23
|6
|26.10
|14:00
|
Динамо Мх – Акрон
|- : -
|26.10
|16:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|26.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|27.10
|12:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|27.10
|14:15
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|27.10
|16:30
|
Химки – Динамо
|- : -
|27.10
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|28.10
|18:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|9
|1
|2