«Зенит»: Луис Энрике — на вход, Артур и Вендел — на выход. Все подробности трансферов
Трансфер Луиса Энрике обойдется питерцам в 30 миллионов евро, еще два миллиона «Ботафого» получит в будущем в качестве бонуса за достижения футболиста. В этой сделке в плюсе окажутся все ее фигуранты.
«Зенит» получит одного из основных игроков сборной Бразилии. Луис Энрике молод, но уже вошел в топ-3 по стоимости представителей бразильской лиги с ценником, согласно данным transfermarkt.de, в 22 миллиона евро. Форвард выиграл чемпионат своей страны и Кубок Либертадорес, а по итогам года удостоился звания «Король Америки».
Луис Энрике станет единственным действующим футболистом бразильской национальной команды в РПЛ. В современных реалиях это несомненный плюс (и спортивный, и имиджевый) как для «Зенита», так и для лиги в целом. Тем более на фоне скандала, например, вокруг другого бразильца, динамовца, который намерен некрасиво покинуть московский клуб.
Важный аспект сделки по Луису Энрике — финансовый. «Ботафого» оценивает форварда в 33 миллиона евро, но сине-бело-голубые заплатят на три меньше. Дело в том, что чемпионы России переведут всю сумму одним траншем, за что получат скидку 10 процентов. Кстати, для «Ботафого» эта продажа станет самой дорогой в истории.
Вместе с тем «Зенит» отобьет покупку Луиса Энрике трансферами Артура и Вендела в обратном направлении. По данным «СЭ», первый вернется в Бразилию этой зимой за 10 миллионов евро, второй — после окончания российского сезона-2024/25 за 20 миллионов. Таким образом, питерцы потратят на приобретение Луиса Энрике в районе трех-пяти миллионов евро, а владелец «Ботафого» и «Лиона» Джон Текстор решит финансовые трудности и выведет французский клуб из-под санкций, чтобы тот не отправили во второй дивизион.
Луис Энрике закроет позицию Артура, поэтому последний становится «Зениту» не нужен, а вот «Ботафого» как раз нуждается в нем на открывшуюся вакансию. Вендел же давно хотел вернуться на родину по семейным обстоятельствам, и «Ботафого» для него отличный вариант, потому что мечта хавбека — попасть в сборную Бразилии — станет в местной лиге более реалистичной. При этом «Зенит» договорился, что полузащитник останется в России до конца турнира РПЛ и будет помогать команде в борьбе за еще один титул. Мотивация для Вендела на оставшуюся часть сезона? Еще один трофей, премиальные и хорошая форма к началу нового чемпионата Бразилии.
Еще одна деталь: «Зенит» получит процент с дальнейших продаж Артура и Вендела. Также стоит отметить, что этой зимой за Луиса Энрике боролись и другие клубы из Европы. Самый большой из тех, от кого был не просто предметный интерес, а конкретные предложения — английский «Ньюкасл».
Пожалуй, сине-бело-голубые ничего не теряют, а только приобретают. И ведь не стоит забывать, что у «Зенита» еще остались деньги с продажи Малкома, поэтому, возможно, Луис Энрике не последний трансфер на вход.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3