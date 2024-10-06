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«Малых толкает Ерохина, тот пролетает мимо мяча. Очевидный пенальти». Орлов — о победе «Зенита»

Орлов оценил игру «Зенита» в матче с «Оренбургом»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Александр Ерохин (№21) и Андрей Малых (№12)
Александр Ерохин (№21) и Андрей Малых (№12).
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Комментатор Геннадий Орлов — о победе «Зенита» над «Оренбургом» (1:0).
Россия. Премьер-лига. 11-й тур
05 окт, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:0
Оренбург

— 1:0, конечно, не слишком убедительный счет. Хотя моменты были. 11 ударов в створ. Однако гол забит с пенальти, а не с игры.

Я бы прежде всего отметил вратаря гостей — Москвичева. Молодец! Кстати, воспитанник академии «Зенита». «Оренбург» довольно грамотно оборонялся, играл с должным настроем, с запредельной самоотдачей. Пожалуй, все команды так и будут действовать против подопечных Семака.

Есть вопросы к индивидуальному мастерству игроков группы атаки сине-бело-голубых. Не смогли поразить ворота ни Кассьерра, ни Лусиано. Где-то не повезло, где-то Москвичев поймал кураж. Но главная задача форварда — забивать! Не забил — значит, матч провел впустую.

Зато здорово вошел в игру после перерыва Ерохин! Хорош. Оказался героем атаки. Он и пенальти заработал, и в целом нагнетал, открывался. Ну и нельзя не отметить Педро. Я вообще за то, чтобы молодой бразилец проводил на поле все 90 минут! Он берет мяч и обыгрывает сразу нескольких соперников. Красиво и в то же время довольно эффективно.

&laquo;Зенит&raquo; победил &laquo;Оренбург&raquo; в&nbsp;матче РПЛ&nbsp;&mdash; 1:0. «Зенит» взломал «Оренбург» и вернулся на первое место. Москвичев спас гостей от разгрома

Семак выпустил в старте Мостового. Андрей старался, спору нет. Но где конкретика? Где обострения? Где голы? И это касается не только его. Один мяч, да еще и с пенальти... Поставлю группе атаки троечку за эту встречу. Не слишком убедительно.

Понятно, почему Клаудиньо заменили в перерыве. Ерохин явно смотрелся предпочтительнее. Что-то пропало в игре бразильца. Связка Вендел- Клаудиньо не работает как прежде. Вендел — в порядке. А вот его партнер... Он сам за голову хватается, понимает, что не получается у него в завершающей стадии.

Алип — защитник. Но позиция-то у него была убойная в первом тайме. Он бьет с разворота в небеса... Ну ты же опытный игрок! Должна быть концентрация. Ему никто не мешал, а он в запаре пульнул сильно выше створа. Выбил как защитник от ворот. А ему, наоборот, в ворота надо было попасть (улыбается).

Матиас Перес («Оренбург») и Андрей Мостовой («Зенит»).
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Аршавин в перерыве сказал, что «Зенит» играл медленно? Согласен. Все сводилось к позиционным атакам, не хватало взрывных действий. «Оренбург» успевал расставляться. Мало атак с ходу. Открываться надо уже тогда, когда твой вратарь поймал мяч в руки и смотрит, куда отдать. Кассьерра действовал как-то неспешно.

Пенальти вызовет жаркие споры? Не знаю... Был же повтор. Довольно четкий. Ерохин выпрыгивает вверх, Малых подталкивает его рукой в спину. В итоге зенитовец до мяча не добирается. Считаю, это очевидный фол. Ерохин же пролетел мимо мяча. Да, это не грубое нарушение правил. Поэтому Малых и не получил желтую карточку. Но нарушение-то в штрафной — 11-метровый. Тут уже никуда не деться.

Несмотря на победу, вопросов к игре «Зенита» хватает. К реализации. При этом Семак заставляет всех нападающих играть в обороне, и они отрабатывают. Я похвалил уже Ерохина и Педро. Но нужно сказать добрые слова и в адрес Мантуана. Быстрый, свежий активный на правом фланге. Реализовал пенальти, переиграл Москвичева. Забил победный мяч, играл с улыбкой.

Латышонок подтвердил свой уровень, вытащил очень сложный мяч в первом тайме, сыграл ногой. Горбани зряче бил, но вратарь «Зенита» совершил сложное спасение.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
Геннадий Орлов
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