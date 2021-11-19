Кержаков против «Зенита» и Кержакова. Как Питер встретит кумира?

В пятницу сине-бело-голубые примут «Нижний Новгород» , который тренирует лучший бомбардир в их истории.

В четвертый раз — противник, впервые — как тренер

Все знают, что значит Александр Кержаков для Санкт-Петербурга и «Зенита». Он безусловно повлиял на десятки или сотни тысяч людей, ведь благодаря Кержакову многие полюбили футбол. Кажется, великий бомбардир всегда играл в «Зените», хотя на самом деле в его карьере был еще один российский клуб — «Динамо».

В начале 2008-го Кержаков вернулся на родину после года в «Севилье». С испанским клубом форвард взял Кубок УЕФА весной 2007-го, но второй подряд европейский трофей выиграть не смог — «Зенит» не выкупил его сразу. В Петербурге тогда были уже другие герои, и Кержакову пришлось ждать шанса на возвращение в родной клуб. Целых два сезона Александр играл и забивал за «Динамо».

Трижды за это время Кержаков противостоял «Зениту». Впервые — в ноябре 2008-го. «Динамо» тогда было достаточно ничьей на «Петровском», чтобы гарантировать себе третье место, и гости добились счета 1:1. Кержаков не забил, хотя имел хороший момент. Стадион встретил бывшего кумира сдержанно, но не слишком тепло. Вероятно, из-за двух вещей: внутренних проблем «Зенита» (действующий чемпион в итоге финишировал пятым) и нелюбви к «Динамо». На том же матче на «Петровском» развернули печально знаменитый баннер с оскорблениями Льва Яшина.

В сезоне-2009 Кержаков еще два раза сыграл против родного клуба, но тоже не забил. В Химках победило «Динамо», на «Петровском» — «Зенит». А уже ближайшей зимой форвард вернулся на Неву и с ходу впервые стал чемпионом России.

Михаил и Александр Кержаковы. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Брат на брата

В пятницу Александр Кержаков в четвертый раз будет противостоять «Зениту» и в пятый — Михаилу Кержакову. Понятно, что старший впервые будет тренером-соперником сине-бело-голубых и своего брата, но есть еще одна любопытная деталь с приставкой «впервые».

Александр и Михаил четыре раза играли друг против друга, причем всякий раз старший был на стороне «Зенита», а младший — на стороне клуба-аутсайдера («Алании» или нижегородской «Волги»). И да — всегда побеждал нападающий. А сейчас впервые уже Михаил будет защищать цвета «Зенита» в битве с братом.

Все матчи Александра и Михаила Кержаковых друг против друга.

Более того, Александр всегда влиял на результат. В первом матче он заработал пенальти, во втором — оформил дубль, в третьем — забил один мяч, в четвертом — отдал результативную передачу на Широкова.

В пятницу старший не забьет младшему, но Михаил может пропустить от «Нижнего Новгорода». Как известно, после выездной встречи с «Ювентусом» Станислав Крицюк получил повреждение, из-за которого место в воротах «Зенита» в матче с «Уралом» занял Кержаков-младший. Сергей Семак накануне сказал, что участие Крицюка в предстоящей игре под вопросом, поэтому вероятность выхода Михаила в основе есть.

Шансы «Нижнего»

Сергей Семак накануне встречи хорошо отозвался о тренерской карьере Кержакова: «У Саши непростой путь, но достойна уважения его работа и в Томске, и сейчас в Нижнем Новгороде. Команда всегда похожа на главного тренера — желание побеждать, эмоции, которые она выплескивает на поле, как раз говорят о настрое биться и сражаться в каждом матче».

Естественно, Кержакову важно победить «Зенит». И дело не столько в принципиальности, сколько в результатах. У «Нижнего» шесть поражений в семи последних турах, две недели назад команда опустилась в зону стыковых матчей, а до зоны вылета — всего два очка. По составу волжская команда, вероятно, слабейшая в лиге, поэтому удержаться будет сложно. При этом «Нижний Новгород» находится на шестом месте по игре в гостях — он уже победил «Спартак», «Динамо» и «Рубин».

Вообще у гостей и без Кержакова достаточно футболистов с зенитовским прошлым: Даниил Пенчиков, Никита Каккоев, Павел Могилевец, Денис Ткачук... Все они, скорее всего, выйдут с первых минут в пятницу. А вот у «Зенита» проблемы с составом: дисквалифицирован Клаудиньо, травмирован Магомед Оздоев, не до конца здоровы Далер Кузяев, Дуглас Сантос и Станислав Крицюк. Может быть, «Нижний» сотворит еще одну сенсацию.

В любом случае Кержакова, несомненно, встретят тепло, даже если не будет «виража». Напомним, что КДК за скандирование зрителями ненормативной лексики запретил «Зениту» допуск зрителей в сектор D102 «Газпром Арены». Это угловой сектор «виража», но, вполне возможно, вся трибуна будет пустой — окончательное решение будет принято только на предматчевом совещании.

Конечно, нельзя забывать и о будущем. Среди болельщиков «Зенита» ходят слухи, что именно Кержаков будет следующим тренером команды, когда Семак уйдет в сборную России. Возможно, так когда-нибудь и случится.