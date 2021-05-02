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Азмун догнал Ширко, Дзюбе — девять голов до рекорда России

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
2 мая 2021, 21:20
Сердар Азмун и Артем Дзюба забили 5 голов в матче «Зенит» — «Локомотив» (6:1). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II 2 мая. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив» — 6:1. Сердар Азмун (слева) оформил хет-трик. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Лучшие бомбардиры чемпионата России. Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России. Лучшие бомбардиры «Зенита» в чемпионатах России.
Сердар Азмун и Артем Дзюба забили 5 голов в матче «Зенит» — «Локомотив» (6:1). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В чемпионском матче против «Локомотива» (6:1) дуэт форвардов Сердар Азмун — Артем Дзюба записал на свой счет пять из шести голов «Зенита».
Зенит — Локомотив

Оформивший дубль капитан сборной России довел счет голов в чемпионате до 134 и сократил отставание от двух лучших снайперов высшего дивизиона. От Александра Кержакова Дзюба отстает на пять голов, от Олега Веретенникова — на девять.

Иранец, сделавший на «Газпром Арене» хет-трик, догнал в снайперской гонке Александра Ширко, на счету которого тоже 78 мячей в чемпионате. Однако Азмун провел 192 матча, тогда как экс-форвард «Спартака» и «Торпедо» — 281.

Лучшие бомбардиры чемпионата России.
Лучшие бомбардиры чемпионата России.

Азмун сделал очередной рывок к легионерскому рекорду чемпионатов России. На счету иранца 78 голов — на семь меньше, чем у армейца Вагнера Лав, выступавшего в России с 2004 по 2013 год.

В десятке снайперов-легионеров присутствуют также спартаковский голландец Квинси Промес, который занимает пятое место, и проводящий лучший сезон в карьере эквадорец Кристиан Нобоа.

Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России.
Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России.

Также Азмун сократил отставание от Данни, замыкающего пятерку лучших бомбардиров «Зенита» в чемпионатах России. На счету иранца 45 голов в ворота соперников сине-бело-голубых. Занимающие места с пятого по третье Данни, Халк и Андрей Аршавин отличились соответственно 52, 55 и 57 раз.

Артем Дзюба тем временем стал вторым зенитовцем, которому удалось забить в чемпионате 70 мячей. Чаще за питерский клуб отличался только Александр Кержаков — 120 раз.

Лучшие бомбардиры «Зенита» в чемпионатах России.
Лучшие бомбардиры «Зенита» в чемпионатах России.

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