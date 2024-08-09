«Ростов» и «Рубин» хотели исправиться после провалов. Но снова остались без победы
«Ростов» и «Рубин» встречались друг с другом в рамках 4-го тура РПЛ после больших потрясений. Неделю назад казанцы дома уступили «Химкам» (2:3), а ростовчане и вовсе разгромно проиграли «Зениту» на выезде (0:5) — так что очная встреча была отличным шансом исправиться. Но итоговая ничья вряд ли тянет на извинения... С другой стороны — для обеих команд могло быть хуже.
Провал в Питере не стал поводом для глобальных перемен в «Ростове» — и не мог им стать. После разгрома Валерий Карпин сказал, что остался доволен всем, кроме счета; поэтому изменения на «Рубин» сделал косметические. Форвард Николай Комличенко, получивший шанс на старте чемпионата, уступил место Егору Голенкову, игравшему в основе почти весь прошлый сезон.
Рашид Рахимов на неудачу своей команды отреагировал более радикально. В оборону вместо Рустама Ашурматова отправился Егор Тесленко, на флангах атаки вышли Руслан Безруков и Никола Чумич, а Валентин Вада остался в запасе. Юкич и Иву в паре появились в центре поля.
Впрочем, реформы не очень помогли «Рубину». Казанцы начали активнее, но это был совсем недолгий отрезок — на 14-й минуте после первой же полноценной атаки «Ростов» вышел вперед. Кстати, геометрически южане разыграли все шикарно — Осипенко с левого фланга сделал длинный заброс в штрафную прямо на голову Роналдо, тот точно скинул на набегавшего Глебова, а Данил не подвел партнеров и реализовал удар. Две передачи — гол.
Для капитана ростовчан мяч головой стал первым в карьере — да и в принципе игра ему удалась. Тут уместно было бы вспомнить, что некоторые инсайдеры сообщают об интересе ЦСКА к игроку и даже о переговорах с «Ростовом» на эту тему. Правда или нет — сказать нельзя, но Глебов явно в хорошей форме.
Выйдя вперед, южане не затормозили, причем оставались активными до самого перерыва. Команда Карпина нанесла 11 ударов за первый тайм против двух у казанцев — хозяева явно наиграли на второй гол, но его не случилось. А вот «Рубину» было о чем подумать на отдыхе, потому что матч не удавался совершенно.
Замен в перерыве не случилось, но они и не потребовались — Рахимов обошелся словами. «Рубин» на второй тайм вышел заряженным, и уже через минуту гости выскочили в атаку два в ноль — вратарь ростовчан Ятимов справился (распорядились моментом казанцы плохо), но даже если бы не сделал этого, бояться было нечего — ассистент зафиксировал офсайд.
Но то была лишь первая весточка для команды Карпина — дальше гости регулярно прорывались то слева, то справа. Один из таких заходов закончился назначением пенальти — мяч попал в руку защитнику Ланговичу. Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку, как и в игре против «Химок», реализовал 11-метровый максимально уверенно и записал на свой счет третий мяч в четырех турах.
После того, как «Рубин» сравнял, игра замедлилась — вероятно, футболисты устали. Не помогли даже замены — команды обменивались уколами, но ничего больше этого предложить не смогли. «Ростов» был чуть острее — дважды мог выйти вперед после ударов Комличенко и Саравии, однако южанам не повезло.
Вторая ничья в сезоне вряд ли устроит команду Валерия Георгиевича — как и в противостоянии с ЦСКА, победу явно можно было забрать еще в первом тайме. А вот «Рубин», кажется, может быть доволен — после почти сенсационного домашнего поражения от «Химок» увезти один балл из Ростова-на-Дону — вполне себе успех.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
2
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Локомотив
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
8
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
9
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
10
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
11
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
12
|Краснодар
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
13
|Динамо Мх
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|3
|0
|0
|3
|1-10
|0
|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|1 : 0
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|1 : 1
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|- : -
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|- : -
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0