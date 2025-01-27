Первое поражение «Зенита» в 2025-м — от «Динамо». Энрике дебютировал, но забил Соболев
«Зенит» и московское «Динамо» провели товарищеский матч на сборах в Катаре. Встреча прошла в закрытом режиме: болельщикам были доступны только текстовая трансляция плюс видео забитых мячей в соцсетях.
Петербуржцы потерпели первое поражение в 2025 году, уступив со счетом 1:3. Стартовые составы у команды были экспериментальные, и интересных фамилий хватало. Например, за сине-бело-голубых дебютировал многомиллионный новичок Луис Энрике.
«Зенит» за всю игру сделал только три замены, потому что на вечер этого же дня была назначена еще одна встреча — с армянским «Ноа». А «Динамо» провело оба тайма абсолютно разными составами. Вернувшийся в расположение бело-голубых Бителло в заявку не попал.
Отыграл один тайм
Болельщики «Зенита» ждали дебюта Луиса Энрике еще в предыдущем матче со сборной Иордании (1:0), но тогда он не попал в заявку из-за прохождения медосмотра.
Затем предполагалось, что вингер сборной Бразилии выйдет на поле в игре с «Ноа», но тренерский штаб решил не томить, и событие произошло уже утром понедельника. В игре против «Динамо» Энрике взял 19-й номер и занял свою любимую позицию на правом фланге атаки, где против него действовал Дмитрий Скопинцев.
Чем-то особенным южноамериканец не запомнился. Совершил несколько обводок, пару раз удачно отработал в прессинге. В общем, пока еще осваивается в новом коллективе. Сергей Семак дал ему совсем немного времени: сразу после перерыва вместо Энрике вышел Сергей Чернов из молодежной команды.
«Зенит» дважды пропустил со стандартов, а Соболев снова забил
В первом тайме команды не отличились, а во втором пошел град голов. «Динамо» забило дважды с промежутком в 12 минут. Сначала после розыгрыша углового удачно пробил Маричаль. И судя по видео, опубликованном в Telegram-канале бело-голубых, трудно понять, пересек ли мяч полностью линию ворот. Вполне возможно, что Соболев успел спасти. Тем не менее гол засчитали.
А затем со штрафного прицельно в нижний угол выстрелил Фомин. Латышонок прыгнул, но неудачно подставил руки — мяч юркнул в угол.
После 0:2 «Зенит» встрепенулся. Мостовой запрессинговал соперника и выбежал один на один с Лещуком. Голкипер «Динамо» выручил, угадав направление полета мяча, но на добивании первым оказался Соболев.
Александр в 2025 году делает как минимум одно результативное действие в каждом матче: отдал голевую на Глушенкова в первой игре с Иорданией (1:1), затем уже сам забил Иордании (1:0) во второй встрече, а теперь огорчил «Динамо». Неужели наконец-то адаптировался к требованиям Сергея Семака?
Точку в игре поставил Ярослав Гладышев. На этот раз без помощи стандартов — пробежал по флангу и покатил в левый нижний.
3:1 — победа «Динамо». Впереди у москвичей перелет в Абу-Даби и подготовка к Winline Зимнему Кубку РПЛ. «Зенит» же программу понедельника еще не закончил — вечером невской команде предстоит сыграть с «Ноа».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3