«Спартак» нацелился на серба, которого хотел «Зенит». Иван Илич: что о нем нужно знать
Полузащитник «Торино» Иван Илич может стать ответом «Спартака» на зимнюю покупку «Зенитом» Луиса Энрике. Красно-белые могут заплатить за 23-летнего серба больше 20 миллионов евро. При этом футболист мог оказаться в РПЛ еще летом — тогда к нему проявлял интерес «Зенит».
Что известно о трансфере в «Спартак»?
Инсайды о возможном трансфере Илича в «Спартак» появились в начале января. По данным «СЭ», «Торино» мог запросить за серба до 25 миллионов евро — ту же сумму, которую, по информации Tuttosport, летом за него предлагал «Зенит». Metaratings сообщал, что сам футболист не против переезда, а туринцы готовы его отпустить и подписать на его место итальянца Чезаре Касадеи из «Челси».
Правда, одни источники противоречили другим — спустя несколько дней журналист Corriere Torino Альберто Джулини заявил об отсутствии интереса к трансферу из-за еврокубкового бана российских команд. «На сегодняшний день ситуация такова, что переход будет сложно осуществить», — говорил Джулини «СЭ».
Также переговоры осложняла травма футболиста — 12 января он не попал в заявку на игру серии А с «Ювентусом» из-за проблем с мышцами левого бедра. Это повреждение стало уже третьим за сезон: из-за них Илич пропустил девять матчей чемпионата. С тех пор Иван не выходил на поле. Тем не менее, по информации журналиста Ивана Карпова, сделка между «Торино» и «Спартаком» близка к завершению.
Красно-белые активно ищут центрального полузащитника с лета, но усилить эту позицию полгода назад не удалось.
Летом был близок к переходу в «Зенит»
Серб мог оказаться в РПЛ еще летом — тогда «Зенит» активно искал усиление в среднюю линию из-за демарша Вендела. Помимо Илича, петербуржцы рассматривали Жедсона Фернандеша из «Бешикташа» и Данила Глебова из «Ростова». Говорилось о предложении «Зенита» в 25 миллионов евро и контракте на три миллиона евро в год для полузащитника.
Однако трансфер сорвался из-за высокой стоимости хавбека. По данным, «СЭ» туринцы запрашивали 30 миллионов евро, а «Зенит» предлагал лишь 20+3. Согласно Transfermarkt, стоимость Илича — 18 миллионов евро. Окончательно петербуржцы отказались от серба уже этой зимой: по информации Sport24, клуб теперь будет искать полузащитника в Южной Америке во время летнего трансферного окна, когда команду покинет Вендел.
«Ман Сити» забрал его из молодежки «Црвены Звезды»
Илич — левша, физически крепок и обладает неплохой скоростью. При росте 186 сантиметров хорошо координирован. Обладает отличным видением поля и может сам продвигать мяч вперед. Хорошо исполняет стандартные положения: в матче со Словенией на Евро-2024 серб Илич подал угловой, с которого Лука Йович сравнял счет.
В 2016 году 16-летний Илич стал самым молодым дебютантом в истории «Црвены Звезды». После двух матчей за основной состав его приобрел «Манчестер Сити», заплатив 2,5 миллиона евро. Однако молодой серб так и не сыграл за английский клуб. Его отправляли в аренды, по итогам одной из которых он осел в Италии: «Верона» выкупила полузащитника за 7,5 миллиона евро после удачного сезона-2020/21.
Иван отыграл за «Верону» еще полтора года, а зимой 2023-го ушел на полгода в аренду в «Торино». Летом туринцы выкупили его за 16,5 миллиона евро. За это время он провел в клубе 61 матч во всех турнирах. За сборную Иван дебютировал в июне 2021-го: сыграл на ЧМ-2022 и Евро-2024. Всего на его счету 21 матч за национальную команду.
В текущем сезоне Илич принял участие в 13 матчах во всех турнирах, проведя на поле лишь 799 минут — частые травмы мешают набрать форму. По количеству игрового времени он лишь 15-й в «Торино». В серии А на его счету одно результативное действие — гол в ворота «Аталанты» во втором туре (2:1). В последний раз он выходил на поле 5 января в матче против «Пармы» (0:0).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3