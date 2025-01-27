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«Спартак» нацелился на серба, которого хотел «Зенит». Иван Илич: что о нем нужно знать

«Спартак» близок к трансферу Илича из «Торино»
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Иван Илич.
Фото Global Look Press
Полузащитника давно ждут в РПЛ.

Полузащитник «Торино» Иван Илич может стать ответом «Спартака» на зимнюю покупку «Зенитом» Луиса Энрике. Красно-белые могут заплатить за 23-летнего серба больше 20 миллионов евро. При этом футболист мог оказаться в РПЛ еще летом — тогда к нему проявлял интерес «Зенит».

Что известно о трансфере в «Спартак»?

Инсайды о возможном трансфере Илича в «Спартак» появились в начале января. По данным «СЭ», «Торино» мог запросить за серба до 25 миллионов евро — ту же сумму, которую, по информации Tuttosport, летом за него предлагал «Зенит». Metaratings сообщал, что сам футболист не против переезда, а туринцы готовы его отпустить и подписать на его место итальянца Чезаре Касадеи из «Челси».

Правда, одни источники противоречили другим — спустя несколько дней журналист Corriere Torino Альберто Джулини заявил об отсутствии интереса к трансферу из-за еврокубкового бана российских команд. «На сегодняшний день ситуация такова, что переход будет сложно осуществить», — говорил Джулини «СЭ».

Также переговоры осложняла травма футболиста — 12 января он не попал в заявку на игру серии А с «Ювентусом» из-за проблем с мышцами левого бедра. Это повреждение стало уже третьим за сезон: из-за них Илич пропустил девять матчей чемпионата. С тех пор Иван не выходил на поле. Тем не менее, по информации журналиста Ивана Карпова, сделка между «Торино» и «Спартаком» близка к завершению.

Красно-белые активно ищут центрального полузащитника с лета, но усилить эту позицию полгода назад не удалось.

Иван Илич. Замена Венделу за 25 миллионов евро. Кто такой Иван Илич, которого хочет «Зенит»?

Летом был близок к переходу в «Зенит»

Серб мог оказаться в РПЛ еще летом — тогда «Зенит» активно искал усиление в среднюю линию из-за демарша Вендела. Помимо Илича, петербуржцы рассматривали Жедсона Фернандеша из «Бешикташа» и Данила Глебова из «Ростова». Говорилось о предложении «Зенита» в 25 миллионов евро и контракте на три миллиона евро в год для полузащитника.

Однако трансфер сорвался из-за высокой стоимости хавбека. По данным, «СЭ» туринцы запрашивали 30 миллионов евро, а «Зенит» предлагал лишь 20+3. Согласно Transfermarkt, стоимость Илича — 18 миллионов евро. Окончательно петербуржцы отказались от серба уже этой зимой: по информации Sport24, клуб теперь будет искать полузащитника в Южной Америке во время летнего трансферного окна, когда команду покинет Вендел.

Фото Global Look Press

«Ман Сити» забрал его из молодежки «Црвены Звезды»

Илич — левша, физически крепок и обладает неплохой скоростью. При росте 186 сантиметров хорошо координирован. Обладает отличным видением поля и может сам продвигать мяч вперед. Хорошо исполняет стандартные положения: в матче со Словенией на Евро-2024 серб Илич подал угловой, с которого Лука Йович сравнял счет.

В 2016 году 16-летний Илич стал самым молодым дебютантом в истории «Црвены Звезды». После двух матчей за основной состав его приобрел «Манчестер Сити», заплатив 2,5 миллиона евро. Однако молодой серб так и не сыграл за английский клуб. Его отправляли в аренды, по итогам одной из которых он осел в Италии: «Верона» выкупила полузащитника за 7,5 миллиона евро после удачного сезона-2020/21.

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Иван отыграл за «Верону» еще полтора года, а зимой 2023-го ушел на полгода в аренду в «Торино». Летом туринцы выкупили его за 16,5 миллиона евро. За это время он провел в клубе 61 матч во всех турнирах. За сборную Иван дебютировал в июне 2021-го: сыграл на ЧМ-2022 и Евро-2024. Всего на его счету 21 матч за национальную команду.

В текущем сезоне Илич принял участие в 13 матчах во всех турнирах, проведя на поле лишь 799 минут — частые травмы мешают набрать форму. По количеству игрового времени он лишь 15-й в «Торино». В серии А на его счету одно результативное действие — гол в ворота «Аталанты» во втором туре (2:1). В последний раз он выходил на поле 5 января в матче против «Пармы» (0:0).

Иван Илич
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
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Пари НН – Акрон
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