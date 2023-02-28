«Попал в разборку и был избит милицией». Трагическая история вратаря «Торпедо», скончавшегося в СИЗО

Смерть чемпиона СССР Анатолия Елизарова до сих пор окутана странными обстоятельствами.

1976 год — знаковый сразу для двух советских клубов. Футболисты «Торпедо» в том году стали чемпионами, а «Спартак» единственный раз в истории вылетел из элиты. Не без участия «Торпедо», кстати — автозаводцы в последнем туре проиграли «Арарату», стоявшему на вылет, и тем самым подписали красно-белым приговор. До сих пор есть версия, что это произошло не просто так — впрочем, ветераны «Торпедо» над ней смеются.

В 1976 году чемпионат СССР разделили на две части — осеннюю и весеннюю — в пользу сборной. Собственно, осенний турнир «Торпедо» и выиграло, и на данный момент это их последнее чемпионство в элите. В том золотом составе и выступал, помимо прочих, вратарь Анатолий Елизаров.

Голкипер практически не играл осенью, а весенний отрезок провел слабо (пропустил 15 мячей в 12 играх) — но это не значит, что Елизаров был плохим вратарем. Наоборот: уже в 23 года Анатолий пробился в основной состав, правда, из-за травмы основного голкипера Зарапина. Но и без этого конкурент выступал нестабильно. А вот Елизаров в 22 матчах пропустил 22 гола и по итогам сезона получил премию «Лучший дебютант».

В сезоне-1975 Анатолий остался основным и сыграл во всех 30 встречах — пропустил 30 голов, а «Торпедо» в итоге запрыгнуло на четвертую строчку, обогнав и «Спартак», и ЦСКА. Уступили только киевскому и московскому «Динамо», а также донецкому «Шахтеру».

В том же году «Торпедо» зажигало в еврокубках — Елизаров играл против «Наполи», «Галатасарая» и дрезденского «Динамо», пропустил восемь мячей и один раз отыграл на ноль. На его счету даже суперсейв в игре против итальянцев — вот как вспоминал тот эпизод тренер «Торпедо» Валентин Иванов: «Наш голкипер вышел из ворот, но мячом не завладел, и соперники нанесли удар в пустые ворота, однако Елизаров успел все же вернуться и в броске поймал мяч».

Удивительно, но достойное выступление в клубе не помогло закрепиться в сборной. В команду, которая готовилась к Олимпиаде, Елизаров все-таки попал. И даже провел несколько минут против «Нанси-Лоррен» в рамках европейского турне советской команды. Но застолбившего место в воротах Александра Прохорова голкипер «Торпедо» подвинуть не смог. А позже и вовсе вылетел из заявки, пропустив Олимпиаду.

После этого Елизаров морально сломался — выдал уже упомянутый неудачный весенний отрезок, а после в рамку вернулся Зарапин. И пусть чемпионом Анатолий все же стал, заслуга его в этом была минимальна — и он решил покинуть команду.

Дальше было короткое путешествие в Молдавию, а потом два отличных сезона в «Факеле». Елизаров стабильно играл в основе, помог воронежцам завоевать Кубок РСФСР и подняться в Первую лигу. А однажды забил гол — в ворота «Балтики»!

Анатолий Елизаров. ФК «Торпедо»

«Опытный Анатолий Елизаров сильно с рук выбил мяч от своих ворот. А порыв ветра занес его за шиворот голкиперу «Балтики» Геннадию Кахиани, далеко вышедшему из «рамки» (и потерявшему бдительность, так как перед этим балтийцы подали четыре угловых кряду). Уникальный гол!» — так описывает эпизод сайт калининградского клуба.

После Воронежа Елизаров поиграл за «Знамя Труда» и в 1984 году завершил карьеру. С тех пор он пропал с радаров и появился только в 1999-м — в некрологе. По слухам, бывшего вратаря «Торпедо» убили во время допроса в одном из московских СИЗО.

Подробнее про ветерана автозаводцев рассказал спортивный журналист и футбольный историк Владимир Николаевич Ергаков.

— Почему Елизаров ни разу не сыграл в чемпионский сезон?

— Удачно сыграл Зарапин, и тренер не стал его менять — только по этой причине. Коней на переправе не меняют, так что Зарапин провел одну-две игры и стал основным. Везунчик — до этого у него неудачно складывалось. Это для Елизарова стало ударом — он быстро ушел из команды.

— Это основная причина?

— Да, то, что в чемпионский сезон он не сыграл ни одного матча, и побудило его задуматься о перспективах.

— Есть много слухов про то, что он был связан с криминалом. Это правда?

— Он был обычным сторожем на автостоянке. И попал в какую-то разборку «братков» и милиции. Его хотели привязать к криминалу, но не получилось. Может, виды какие-то были у «братков» на ту автостоянку, вот Толя и попал в замес. Но он никого не подставил и не сдал, за это теневые структуры взяли на себя процесс с похоронами — даже памятник поставили.

— Если не было связей, то зачем помогать с похоронами, ставить памятник?

— Ну у них порядки такие, «долг чести».

— Правда, что он умер в СИЗО? Есть слух, что его там запытали.

— Все может быть. Он попал в разборку, серьезно был избит нашей милицией. Скончался от побоев — это правда. Официальная версия — сотрясение, упал. А так кто знает, может, кто и превысил должностные полномочия в СИЗО. Подтвердить или опровергнуть никто не может...