Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 07:45

«Попал в разборку и был избит милицией». Трагическая история вратаря «Торпедо», скончавшегося в СИЗО

Артем Белинин
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Анатолий Елизаров.
Смерть чемпиона СССР Анатолия Елизарова до сих пор окутана странными обстоятельствами.

1976 год — знаковый сразу для двух советских клубов. Футболисты «Торпедо» в том году стали чемпионами, а «Спартак» единственный раз в истории вылетел из элиты. Не без участия «Торпедо», кстати — автозаводцы в последнем туре проиграли «Арарату», стоявшему на вылет, и тем самым подписали красно-белым приговор. До сих пор есть версия, что это произошло не просто так — впрочем, ветераны «Торпедо» над ней смеются.

В 1976 году чемпионат СССР разделили на две части — осеннюю и весеннюю — в пользу сборной. Собственно, осенний турнир «Торпедо» и выиграло, и на данный момент это их последнее чемпионство в элите. В том золотом составе и выступал, помимо прочих, вратарь Анатолий Елизаров.

Голкипер практически не играл осенью, а весенний отрезок провел слабо (пропустил 15 мячей в 12 играх) — но это не значит, что Елизаров был плохим вратарем. Наоборот: уже в 23 года Анатолий пробился в основной состав, правда, из-за травмы основного голкипера Зарапина. Но и без этого конкурент выступал нестабильно. А вот Елизаров в 22 матчах пропустил 22 гола и по итогам сезона получил премию «Лучший дебютант».

В сезоне-1975 Анатолий остался основным и сыграл во всех 30 встречах — пропустил 30 голов, а «Торпедо» в итоге запрыгнуло на четвертую строчку, обогнав и «Спартак», и ЦСКА. Уступили только киевскому и московскому «Динамо», а также донецкому «Шахтеру».

Ринат Дасаев. «Дасаев от злости мог перчатки сожрать. Побежал за мной, догнал бы — разорвал». Как вывели из себя легендарного вратаря

В том же году «Торпедо» зажигало в еврокубках — Елизаров играл против «Наполи», «Галатасарая» и дрезденского «Динамо», пропустил восемь мячей и один раз отыграл на ноль. На его счету даже суперсейв в игре против итальянцев — вот как вспоминал тот эпизод тренер «Торпедо» Валентин Иванов: «Наш голкипер вышел из ворот, но мячом не завладел, и соперники нанесли удар в пустые ворота, однако Елизаров успел все же вернуться и в броске поймал мяч».

Удивительно, но достойное выступление в клубе не помогло закрепиться в сборной. В команду, которая готовилась к Олимпиаде, Елизаров все-таки попал. И даже провел несколько минут против «Нанси-Лоррен» в рамках европейского турне советской команды. Но застолбившего место в воротах Александра Прохорова голкипер «Торпедо» подвинуть не смог. А позже и вовсе вылетел из заявки, пропустив Олимпиаду.

После этого Елизаров морально сломался — выдал уже упомянутый неудачный весенний отрезок, а после в рамку вернулся Зарапин. И пусть чемпионом Анатолий все же стал, заслуга его в этом была минимальна — и он решил покинуть команду.

Дальше было короткое путешествие в Молдавию, а потом два отличных сезона в «Факеле». Елизаров стабильно играл в основе, помог воронежцам завоевать Кубок РСФСР и подняться в Первую лигу. А однажды забил гол — в ворота «Балтики»!

Анатолий Елизаров. Фото ФК "Торпедо"
Анатолий Елизаров.
ФК «Торпедо»

«Опытный Анатолий Елизаров сильно с рук выбил мяч от своих ворот. А порыв ветра занес его за шиворот голкиперу «Балтики» Геннадию Кахиани, далеко вышедшему из «рамки» (и потерявшему бдительность, так как перед этим балтийцы подали четыре угловых кряду). Уникальный гол!» — так описывает эпизод сайт калининградского клуба.

После Воронежа Елизаров поиграл за «Знамя Труда» и в 1984 году завершил карьеру. С тех пор он пропал с радаров и появился только в 1999-м — в некрологе. По слухам, бывшего вратаря «Торпедо» убили во время допроса в одном из московских СИЗО.

Подробнее про ветерана автозаводцев рассказал спортивный журналист и футбольный историк Владимир Николаевич Ергаков.

— Почему Елизаров ни разу не сыграл в чемпионский сезон?

— Удачно сыграл Зарапин, и тренер не стал его менять — только по этой причине. Коней на переправе не меняют, так что Зарапин провел одну-две игры и стал основным. Везунчик — до этого у него неудачно складывалось. Это для Елизарова стало ударом — он быстро ушел из команды.

Александр Прохоров. «Квартиру обчистили, маму связали. Через год от переживаний инсульт — умерла». Дважды лучший вратарь СССР

— Это основная причина?

— Да, то, что в чемпионский сезон он не сыграл ни одного матча, и побудило его задуматься о перспективах.

— Есть много слухов про то, что он был связан с криминалом. Это правда?

— Он был обычным сторожем на автостоянке. И попал в какую-то разборку «братков» и милиции. Его хотели привязать к криминалу, но не получилось. Может, виды какие-то были у «братков» на ту автостоянку, вот Толя и попал в замес. Но он никого не подставил и не сдал, за это теневые структуры взяли на себя процесс с похоронами — даже памятник поставили.

— Если не было связей, то зачем помогать с похоронами, ставить памятник?

— Ну у них порядки такие, «долг чести».

— Правда, что он умер в СИЗО? Есть слух, что его там запытали.

— Все может быть. Он попал в разборку, серьезно был избит нашей милицией. Скончался от побоев — это правда. Официальная версия — сотрясение, упал. А так кто знает, может, кто и превысил должностные полномочия в СИЗО. Подтвердить или опровергнуть никто не может...

Анатолий Елизаров
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
25
28
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
«Круче этой победы только свадьба с женой». Биатлонисты свели с ума Ижевск
ВС РФ поразили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в Киевской области
Politico узнала о нарастающей внутриполитической критике в адрес Зеленского
С установленного у посольства РФ в Берлине танка сорвали украинский флаг
Правительство Казахстана ликвидировало торгпредство в России
Популярное видео
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 15-й тур, видеообзоры матчей
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Торпедо»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Урал»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Дзюба с его уровнем обязан забивать такие мячи. Для меня лучшим был Пруцев». Семин — о «Локо», Пиняеве и шансах «Спартака» на золото
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости