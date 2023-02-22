Футбол
FONBET Кубок России
Статьи
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Новости
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 22:45

Какой «Спартак» настоящий — из первого или второго тайма? Главный вопрос после кубкового дерби

Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Эпизод матча Локомотив — Спартак (0:1).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
«Локомотив» показал, что такое характер.
Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
22 февр, 20:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:1
Спартак

«Спартак» показал прекрасные результаты на сборах, выиграв зимний турнир и при этом не пропустив ни одного мяча. Было видно, что Абаскаль, во-первых, потихоньку окончательно перешел на схему 4-3-3, во-вторых, подвел команду к возобновлению сезона в отличных физических кондициях. Но мы уже не раз видели истории, когда команда (да тот же «Спартак») прекрасно смотрелась на сборах и разрывала на «физике» в первые месяц-два, но затем следовал жесткий спад по всем компонентам. В общем, у красно-белых болельщиков есть повод напрячься.

Первый тайм FONBET Кубка России с «Локомотивом» в этом плане вышел весьма показательным — «Спартак» владел безусловным игровым и территориальным преимуществом. Мощный кулак Зобнин — Пруцев — Литвинов при поддержке высоко поднимавшихся крайних защитников Хлусевича с Денисовым своим движением был готов растопить промерзший газон в Черкизове на половине поля хозяев. Под таким давлением железнодорожники просто не могли адекватно выходить из обороны через короткий и средний пас, как итог — постоянные потери, единичные контратакующие выпады и логичный пропущенный мяч (к слову, пропущенный после потери при прессинге «Спартака»).

До перерыва вообще было сложно понять две вещи — с каким планом «Локомотив» вышел на поле и за счет чего собирается переламывать ситуацию. Для «Локо» межсезонье прошло под девизом «Перестройка!». По сути — новый тренер, новые задумки и сразу несколько новичков, многих из которых взяли с прицелом под стартовый состав. Ждать стабильности и отлаженной игры даже после продолжительной паузы при таких исходных все же преждевременно.

Тем удивительнее, как изменилась картина игры после первого тайма. «Спартак» неожиданно упустил инициативу, а «Локомотив» сперва начал уверенно цепляться за мячи (во многом за счет качественной работы Артема Дзюбы), а затем и генерировать моменты у ворот замерзшего Максименко. Закончилось все голом Магкеева, который отменили из-за офсайда у Камано, мешавшего вступить в борьбу сопернику. Закончилось во всех смыслах — «Локомотив» после этого и предшествовавших двух моментов у Дзюбы как будто окончательно выдохся. Несмотря на поражение 0:1, команда Галактионова удивила способностью перестроиться и перехватить инициативу.

Что касается «Спартака», то ключевой вопрос — почему для красно-белых два тайма вышли такими полярными. Вероятно, тут сыграли и коррективы, внесенные Галактионовым (в том числе обновление полузащиты и выход Миранчука). Но при всем этом и давление «Спартака» во втором тайме просело очень серьезно. Причины могут быть разные — и план Абаскаля сыграть осторожнее, и мороз. Какой «Спартак» настоящий — тот, что контролировал матч на сложнейшем поле и душил соперника прессингом? Или тот, что потерял инициативу и не понимал, как ее вернуть? Вопросы, ответ на которые мы должны узнать совсем скоро.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
9
23
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля — во сколько смотреть, кто выступает
«РИА Новости» сравнили послание Путина со взрывом информационной бомбы
Байден заявил, что страны Запада не собираются нападать на Россию
В КБР задержали причастных к торговле людьми участников преступной группы
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Масалитин считает, что Дзюба не должен был выходить в стартовом составе на кубковый матч со «Спартаком»
Леонченко: «Может «Локомотив» был и получше «Спартака», но не выиграл»
Нагорных уверен, что Дзюба поможет «Локомотиву» в этом сезоне
Мостовой считает несправедливым отмененный гол в матче «Локомотив» — «Спартак»: «Счет должен был быть 1:1»
Галактионов: «Не «Локомотив» подстроился под Дзюбу, а Дзюба — под «Локомотив». Это важно»
Глава совдира «Локо» Нагорных о работе Цорна: «Не самые удачные были приобретения»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Загитова вновь проявила себя в музыке. Теперь она — диджей на футбольном стадионе

Дебют Дзюбы за «Локо»: пробил в штангу, не попал в пустые ворота, но признан болельщиками лучшим
Новости
RSS RSS
Все новости