Освобождение Крала? Зачем Хендрикс «Спартаку»
Болельщики «Спартака» могут ликовать во второй раз за сезон. Первый случился, когда красно-белые подписали правого защитника. Виктор Мозес отправился на бровку, а Роман Зобнин — спасать середину поля.
Теперь на подходе долгожданный опорный полузащитник — хавбек ПСВ Йоррит Хендрикс. 6 февраля голландцу исполнится 26 лет. Его контракт истекает 30 июня этого года, поэтому сумма трансфера будет небольшой.
— Договоренности между клубами и игроком достигнуты. Вопрос заключения сделки зависит от итогов медосмотра, — сказал в интервью «СЭ» директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.
Как играет Хендрикс? Кто из игроков красно-белых обрадуется переходу голландца? А кто опечалится в связи с лимитом на легионеров?
Как играет?
Хендрикс — опорник, который может сыграть и центрального защитника. Вот, к примеру, карта касаний Йоррита в матче 14-го тура чемпионата Голландии против «ВВВ-Венло» (4:1).
Хендрикс действительно играл на позиции «шестерки» и проделал огромный объем работы в середине поля (98 касаний).
Сильными сторонами голландца считаются отбор и первый пас. К примеру, в чемпионате Голландии-2018/19 он стал лучшим в ПСВ по успешным отборам (3 за матч), а также пятым — по среднему количеству передач (55,7 за игру). Сезон-2019/20 получился уже не столь выдающимся: шестое место по отборам (1,9) и седьмое — по пасам (44,6).
А вот в нынешнем чемпионате Голландии Хендрикс оказался в запасе. На его счету всего 406 минут. Йоррит проиграл конкуренцию Ибраиму Сангаре и Пабло Росарио.
Вот статистика Хендрикса за эти 406 минут:
|
Голы
|
Голевые передачи
|
Удары
|
Передачи под удар
|
Отборы
|
Перехваты
|
Фолы
|
Блокировки
|
Выносы
|
Среднее количество передач за матч
|
-
|
-
|
0,3
|
0,6
|
1
|
0,4
|
0,6
|
0,1
|
0,4
|
33,9
Так себе показатели, не правда ли? Значит, надо исправлять ситуацию в новой команде.
Зачем нужен «Спартаку»?
Для ответа на этот вопрос вспомните хотя бы последний матч красно-белых с «Зенитом» (1:3). Опорная зона москвичей представляла собой решето не только в голевых эпизодах, но и по ходу всей встречи.
Профильной «шестерки» в «Спартаке» нет. Крал — любитель забежать к линии ворот или подключиться к атаке вторым темпом. Какие уж тут отборы? Зобнину приходится играть гибрида между «восьмеркой» и «десяткой», раз уж последняя позиция тоже стала проблемной для красно-белых. Остается Умяров, который неплох в отборе, но испытывает проблемы при противодействии скоростным оппонентам.
Да, «шестеркой» Доменико Тедеско называет Крала. Однако функции опорника иногда приходится выполнять центральному защитнику Жиго. И не только в плане отборов. Но и в отношении первого паса.
Итак, опорника у «Спартака» нет. Но нужен ли москвичам именно Хендрикс? Сравним его статистику с показателями Крала. Для большей наглядности возьмем данные Йоррита в прошлом чемпионате Голландии, поскольку в нынешнем он играет слишком редко.
Хендрикс vs Крал
|
|
Минуты
|
Голы
|
Голевые передачи
|
Удары
|
Передачи под удар
|
Отборы
|
Перехваты
|
Фолы
|
Среднее количество передач за матч
|
Хендрикс-2019/20
|
1137
|
1
|
2
|
0,8
|
0,4
|
1,9
|
1
|
0,6
|
44,6
|
Крал-2020/21
|
1681
|
-
|
3
|
0,8
|
0,8
|
1,4
|
1,7
|
1,1
|
62,9
Крал явно превосходит Хендрикса в созидательном компоненте. Это неудивительно, учитывая, что чех — «бокс-ту-бокс» по основному амплуа. У голландца лучше с отбором, что также не сюрприз.
Именно Крал больше всех выиграет от приобретения Хендрикса. Тогда он сможет созидать, а вот Зобнину, возможно, придется стать «десяткой». Звучит не так уж смешно, учитывая форму Бакаева и травматизм Кокорина.
Кто проиграет?
Кто-то из легионеров. «Спартак» может не ограничиться приобретением одного лишь Хендрикса, а обратить внимание и на других иностранцев. К примеру, на еще одного голландца — Квинси Промеса. Возвращение легенды, попавшей в неприятную историю на родине. Чем не сюжет?
Вот только тогда красно-белые превысят лимит на легионеров, который сейчас составляет «8+17» в заявке. Поэтому кого-то придется отцеплять. И кандидат очевиден — Остон Урунов. Узбекский хавбек пока запомнился лишь походами в дорогие магазины. В середине поля и так перебор. Зачем же оставлять такого футболиста в заявке?
По пути Промеса
«Спартак» пытается закрыть проблемную позицию. Предсказать, что получится, сложно. Мозес тоже закрыл пустоту, но пока лучшее, что нигериец сделал, заключается в освобождении Зобнина. С Хендриксом может получиться нечто похожее: Крал уйдет выше, а в опорной зоне останется бардак.
Впрочем, голландец молод и амбициозен. Промес пошел на повышение после «Спартака». Почему бы и Хендриксу не повторить этот путь?
В материале использована статистика whoscored.com
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