Освобождение Крала? Зачем Хендрикс «Спартаку»

Разбираем трансфер голландского опорника, которого красно-белые покупают у ПСВ.

Болельщики «Спартака» могут ликовать во второй раз за сезон. Первый случился, когда красно-белые подписали правого защитника. Виктор Мозес отправился на бровку, а Роман Зобнин — спасать середину поля.

Теперь на подходе долгожданный опорный полузащитник — хавбек ПСВ Йоррит Хендрикс. 6 февраля голландцу исполнится 26 лет. Его контракт истекает 30 июня этого года, поэтому сумма трансфера будет небольшой.

— Договоренности между клубами и игроком достигнуты. Вопрос заключения сделки зависит от итогов медосмотра, — сказал в интервью «СЭ» директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

Как играет Хендрикс? Кто из игроков красно-белых обрадуется переходу голландца? А кто опечалится в связи с лимитом на легионеров?

Как играет?

Хендрикс — опорник, который может сыграть и центрального защитника. Вот, к примеру, карта касаний Йоррита в матче 14-го тура чемпионата Голландии против «ВВВ-Венло» (4:1).

Карта касаний Хендрикса в матче 14-го тура чемпионата Голландии против «Венло» (4:1). Фото whoscored.com

Хендрикс действительно играл на позиции «шестерки» и проделал огромный объем работы в середине поля (98 касаний).

Сильными сторонами голландца считаются отбор и первый пас. К примеру, в чемпионате Голландии-2018/19 он стал лучшим в ПСВ по успешным отборам (3 за матч), а также пятым — по среднему количеству передач (55,7 за игру). Сезон-2019/20 получился уже не столь выдающимся: шестое место по отборам (1,9) и седьмое — по пасам (44,6).

А вот в нынешнем чемпионате Голландии Хендрикс оказался в запасе. На его счету всего 406 минут. Йоррит проиграл конкуренцию Ибраиму Сангаре и Пабло Росарио.

Вот статистика Хендрикса за эти 406 минут:

Голы Голевые передачи Удары Передачи под удар Отборы Перехваты Фолы Блокировки Выносы Среднее количество передач за матч - - 0,3 0,6 1 0,4 0,6 0,1 0,4 33,9

Так себе показатели, не правда ли? Значит, надо исправлять ситуацию в новой команде.

Зачем нужен «Спартаку»?

Для ответа на этот вопрос вспомните хотя бы последний матч красно-белых с «Зенитом» (1:3). Опорная зона москвичей представляла собой решето не только в голевых эпизодах, но и по ходу всей встречи.

Профильной «шестерки» в «Спартаке» нет. Крал — любитель забежать к линии ворот или подключиться к атаке вторым темпом. Какие уж тут отборы? Зобнину приходится играть гибрида между «восьмеркой» и «десяткой», раз уж последняя позиция тоже стала проблемной для красно-белых. Остается Умяров, который неплох в отборе, но испытывает проблемы при противодействии скоростным оппонентам.

Да, «шестеркой» Доменико Тедеско называет Крала. Однако функции опорника иногда приходится выполнять центральному защитнику Жиго. И не только в плане отборов. Но и в отношении первого паса.

Итак, опорника у «Спартака» нет. Но нужен ли москвичам именно Хендрикс? Сравним его статистику с показателями Крала. Для большей наглядности возьмем данные Йоррита в прошлом чемпионате Голландии, поскольку в нынешнем он играет слишком редко.

Хендрикс vs Крал

Минуты Голы Голевые передачи Удары Передачи под удар Отборы Перехваты Фолы Среднее количество передач за матч Хендрикс-2019/20 1137 1 2 0,8 0,4 1,9 1 0,6 44,6 Крал-2020/21 1681 - 3 0,8 0,8 1,4 1,7 1,1 62,9

Крал явно превосходит Хендрикса в созидательном компоненте. Это неудивительно, учитывая, что чех — «бокс-ту-бокс» по основному амплуа. У голландца лучше с отбором, что также не сюрприз.

Именно Крал больше всех выиграет от приобретения Хендрикса. Тогда он сможет созидать, а вот Зобнину, возможно, придется стать «десяткой». Звучит не так уж смешно, учитывая форму Бакаева и травматизм Кокорина.

Кто проиграет?

Кто-то из легионеров. «Спартак» может не ограничиться приобретением одного лишь Хендрикса, а обратить внимание и на других иностранцев. К примеру, на еще одного голландца — Квинси Промеса. Возвращение легенды, попавшей в неприятную историю на родине. Чем не сюжет?

Вот только тогда красно-белые превысят лимит на легионеров, который сейчас составляет «8+17» в заявке. Поэтому кого-то придется отцеплять. И кандидат очевиден — Остон Урунов. Узбекский хавбек пока запомнился лишь походами в дорогие магазины. В середине поля и так перебор. Зачем же оставлять такого футболиста в заявке?

По пути Промеса

«Спартак» пытается закрыть проблемную позицию. Предсказать, что получится, сложно. Мозес тоже закрыл пустоту, но пока лучшее, что нигериец сделал, заключается в освобождении Зобнина. С Хендриксом может получиться нечто похожее: Крал уйдет выше, а в опорной зоне останется бардак.

Впрочем, голландец молод и амбициозен. Промес пошел на повышение после «Спартака». Почему бы и Хендриксу не повторить этот путь?

В материале использована статистика whoscored.com