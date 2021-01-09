Если все будет хорошо, то в команду приедет опорный полузащитник — 25-летний голландец из ПСВ.

Не успели закончиться новогодние каникулы, а в «Спартаке» уже появился первый новичок в зимнее трансферное окно. Состав красно-белых должен пополнить 25-летний голландец Йоррит Хендрикс из ПСВ. Информацию подтвердил директор департамента по связям с общественностью московского клуба Антон Фетисов.

«Договоренности между клубами и игроком достигнуты. Вопрос заключения сделки зависит от итогов медосмотра», — сказал он «СЭ».

Первый зимний сбор «Спартака» пройдет с 14 по 24 января в ОАЭ. То есть, если все будет хорошо, Хендрикс вполне может присоединиться к команде уже в Эмиратах. И в этом смысле нужно отдать должное тем людям в клубе, кто занимался сделкой, — голландец пройдет полноценную подготовку вместе с новыми партнерами.

В ситуации, когда главный тренер Доменико Тедеско летом покинет «Спартак», любой трансфер несет в себе некий оттенок двусмысленности. Хоть немец и сказал на пресс-конференции после матча с «Зенитом», когда объявил о решении не продлевать контракт, что не будет вмешиваться в трансферную политику, все равно возникают вопросы — нужен ему конкретно этот футболист сейчас или это уже инвестиция клуба в будущее.

Но в случае с Хендриксом особых вопросов возникнуть не должно. Он опорный полузащитник, а игрока именно этого амплуа не хватало «Спартаку» в первой части сезона. Причем голландец — классический разрушитель, футболиста такого типажа в составе вообще не было. То есть новичок может и Тедеско помочь во второй части сезона, и пригодиться его преемнику.

Если немножко погуглить и почитать отзывы об игре Хендрикса, то получается следующая картина. Классический полузащитник оборонительного плана. Хорош в отборе. В этом смысле он опорник того типа, который в начале атак соперника прежде всего нацелен на агрессивный отбор, а не на позиционную игру и защиту с помощью перекрывания направления передач, как, например, Родри из «Манчестер Сити». При этом Хендрикс довольно дисциплинирован и не теряет голову — за последние три с половиной сезона в чемпионате Голландии получил всего 13 желтых карточек, что для его позиции и манеры игры можно считать весьма приличным показателем. При этом обладает хорошей культурой паса и умеет направлять темп и направление атак. Из минусов — не слишком выдающиеся физические характеристики.

На мой взгляд, футболист именно с такими данными нужен «Спартаку». Наличие на поле Хендрикса способно развязать руки мобильным Зобнину и Кралу, избавив от необходимости выполнять большой объем черновой работы и дав им больше свободы в атакующей трети поля. Да, того же чеха часто и много критикуют, но свои лучшие матчи за «Спартак» он провел на месте «восьмерки» или даже «десятки». Собственно, так же Крал играет и в сборной Чехии, регулярно получая положительные отзывы.

Конечно, могут возникнуть вопросы: раз Хендрикс так хорош, то почему к 26 годам (день рождения у него 6 февраля) он все еще был в ПСВ, а не в Испании, Германии или Англии- Ну, во-первых, как писал сайт Football-oranje, летом к голландцу был интерес в Англии, Италии и США, но до конкретики не дошло. Во-вторых, давайте честно — если игрок не уехал в один из топ-5 чемпионатов, это не значит, что он недостаточно хорош для РПЛ.

Хендрикс — примерный семьянин. Большая часть постов на странице в Instagram посвящены жене и детям. Производит впечатление открытого и дружелюбного парня. Например, ПСВ на своем YouТube-канале публиковал ролик, где Хендрикс выступает в качестве репортера, задавая вопросы тренеру Филлипу Коку и партнерам по команде. Смотрится неплохо.

В 2018 году был номинирован на звание самого стильного игрока Голландии.

В любом случае пока все выглядит довольно неплохо. «Спартак» укрепил позицию, которая явно провисала и нуждалась в укреплении. Сделал это оперативно, а не за три дня до возобновления сезона. И, очевидно, не потратился слишком сильно — согласно сайту transfermarkt.com, контракт Хендрикса с ПСВ истекал летом, поэтому вряд ли сумма трансфера будет большой. Все это выглядит как подтверждение амбиций и намерение не отступать и до конца побороться если не за титул, то за место в топ-2 и путевку в отборочный турнир Лиги чемпионов.

Что получится на практике, покажет время. Но пока боссов «Спартака» стоит похвалить.

P. S. Приезд Хендрикса означает, что возвращение Квинси Промеса, о возможности которого много говорилось в последние несколько недель, пока не состоится — у «Спартака» сейчас свободна только одна легионерская вакансия.