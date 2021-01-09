«Хендрикс подпишет контракт со «Спартаком» на четыре года». Голландский журналист — о новичке красно-белых
— Контракт Хендрикса с ПСВ заканчивается летом. У клуба сейчас последний шанс заработать на его трансфере, — отметил Тиммер. — При новом тренере Рогере Шмидте в сегодняшних условиях Йоррит — двенадцатый игрок в команде, запасной. Он много играет, но не попадает в стартовый состав. Хендрикс провел всю футбольную жизнь в Эйндховене, пришел в ПСВ, когда ему было восемь или девять лет.
— Наверное, ему нелегко расставаться с родным клубом. Как вы считаете, он готовился к уходу из ПСВ или все случилось неожиданно?
— Он ищет новые вызовы в карьере, хочет изменить жизнь. При этом Хендрикс в том возрасте, когда это можно сделать. В феврале ему исполнится 26 лет — нормальный возраст для смены команды. «Спартак» — топ-клуб, хороший вариант для игрока. Но, думаю, если бы Йоррит все время играл в стартовом составе, ПСВ продлил бы с ним контракт. Ну а сейчас, получается, этот переход выгоден всем.
— Но РПЛ — это не английская премьер-лига, не французская и не бундеслига. Да, «Спартак» — знаменитая команда, но уровень чемпионата не настолько высок, как раньше. Как думаете, Хендрикс учитывал это или решающую роль сыграл финансовый фактор?
— Конечно, финансовые условия имеют значение. Как думаете, сколько ему будут платить?
— Сложно сказать. А сколько он получал в Голландии?
— В ПСВ его ежегодный доход мог доходить до миллиона евро.
— Непонятно, кто будет летом тренировать «Спартак». Доменико Тедеско объявил, что не станет его продлевать. В такой ситуации новый футболист рискует.
— У Хендрикса тот же агент, что и у Гуса Тила (полузащитник красно-белых, арендованный «Фрайбургом». — Прим. А. Б.). У него есть связи в «Спартаке». Видимо, этот вариант считают для Йоррита лучшим. И он сможет больше заработать.
— Возможно, это одна из главных причин.
— Возможно. Но и игрок он хороший. В свое время он выступал за все юношеские сборные, с одной из них, 17-летними, становился чемпионом Европы. Хендрикс трижды выигрывал с ПСВ чемпионат страны. Пришло время поменять команду, изменить что-то в жизни. Два-три года назад он наверняка думал о клубах и лигах другого уровня — английской, германской или итальянской, прошлым летом к нему проявляла интерес «Специя». Но сейчас другая ситуация. И конечно, сказался приход Шмидта, который пусть и часто использует Йоррита, но в основном выпускает его на замену. А Хендрикс хочет играть постоянно с первых минут. Отмечу его человеческие качества — хороший парень. Когда на поле, выкладывается на 200 процентов.
— Он может играть не только в полузащите, но и центрального защитника?
— Главным образом он, конечно, опорный хавбек, а начинал центральным защитником. В юношеских командах выступал на этой позиции.
— Йоррит семейный человек?
— У него семья, двое детей. Не знаю, повезет ли он их сразу в Москву. В любом случае это придется сделать рано или поздно. Он приезжает надолго: по моим данным, срок контракта составит четыре года.
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