Слишкович официально в «Оренбурге»! Экс-тренер «Спартака» вернулся в РПЛ

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Владимир Слишкович возглавил «Оренбург». О назначении 41-летнего боснийца объявил Константин Генич в видео, размещенном в Telegram-канале клуба. «Официально объявляю: Слишкович стал главным тренером «Оренбурга». Он подписал контракт, с чем мы его и поздравляем», — сказал комментатор.

Непростая ситуация

Назначение Слишковича произошло после того, как на прошлой неделе с поста главного тренера «Оренбурга» был отправлен в отставку Давид Деограсия. При испанском специалисте команда одержала последнюю победу в первом туре РПЛ — над «Спартаком» (2:0). С тех пор оренбуржцы только уступали или играли вничью.

Таким образом, команда попала в очень непростое положение. «Оренбург» вылетел из Кубка, заняв последнее место на групповом этапе, а в чемпионате клуб по итогам 11 туров занимает предпоследнюю строчку, то есть идет в зоне прямого вылета. Именно такую ситуацию предстоит исправлять Слишковичу.

При этом есть слухи, что Деограсия не покинет «Оренбург» окончательно. По информации Sport24, испанец может вернуться в структуру клуба — возглавить молодежную команду.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Слишкович — непобедимый

Боснийский специалист стал широко известен в нашей стране в прошлом сезоне — Владимир работал в штабе Гильермо Абаскаля в «Спартаке», а после ухода последнего из клуба стал временно исполнять обязанности главного тренера. Под руководством Слишковича красно-белые заняли пятое место в РПЛ, а также дошли до финала пути регионов FONBET Кубка России.

Примечательно, что босниец не просто довел «Спартак» до конца сезона, но и остался почти непобежденным тренером. Весной в рамках РПЛ Владимир выиграл или закончил вничью каждую из семи встреч. В Кубке были две победы, но статистику подпортил матч с «Балтикой» — тогда красно-белые уступили 0:1.

Босниец предпочел «Спартаку» сольную карьеру

У боснийца по итогам сезона были шансы возглавить «Спартак» на постоянной основе. Об этом в начале мая заявлял спортивный директор клуба Томаш Амарал: «Конечно, мы рассматриваем Слишковича как тренера. Мы рассматриваем его как тренера для подготовки к следующему матчу. Что касается его будущего, процесс происходит как в скаутинге. У нас есть шорт-лист, и Владимир там есть».

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Однако после поражения от «Балтики» красно-белые объявили о назначении Деяна Станковича. Слишкович сначала заявил, что согласен войти в штаб нового специалиста, но через пару дней «Спартак» объявил об уходе Владимира. Причина стала известна почти сразу — желание быть главным тренером.

Это подтвердила агент боснийца Марьяна Кашчелан: «Тут не вопрос денег, причина ухода не в том, что Слишкович и «Спартак» не договорились по деньгам. Он ушел по собственному желанию и хочет попробовать себя в роли главного тренера. Надеюсь, получится быстро найти хорошую команду».

Ждать предложения пришлось четыре месяца — но Слишкович все же его получил. Теперь Владимир будет тренировать «Оренбург» и выруливать из непростого положения.