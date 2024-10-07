Слишкович официально в «Оренбурге»! Экс-тренер «Спартака» вернулся в РПЛ
Владимир Слишкович возглавил «Оренбург». О назначении 41-летнего боснийца объявил Константин Генич в видео, размещенном в Telegram-канале клуба. «Официально объявляю: Слишкович стал главным тренером «Оренбурга». Он подписал контракт, с чем мы его и поздравляем», — сказал комментатор.
Непростая ситуация
Назначение Слишковича произошло после того, как на прошлой неделе с поста главного тренера «Оренбурга» был отправлен в отставку Давид Деограсия. При испанском специалисте команда одержала последнюю победу в первом туре РПЛ — над «Спартаком» (2:0). С тех пор оренбуржцы только уступали или играли вничью.
Таким образом, команда попала в очень непростое положение. «Оренбург» вылетел из Кубка, заняв последнее место на групповом этапе, а в чемпионате клуб по итогам 11 туров занимает предпоследнюю строчку, то есть идет в зоне прямого вылета. Именно такую ситуацию предстоит исправлять Слишковичу.
При этом есть слухи, что Деограсия не покинет «Оренбург» окончательно. По информации Sport24, испанец может вернуться в структуру клуба — возглавить молодежную команду.
Слишкович — непобедимый
Боснийский специалист стал широко известен в нашей стране в прошлом сезоне — Владимир работал в штабе Гильермо Абаскаля в «Спартаке», а после ухода последнего из клуба стал временно исполнять обязанности главного тренера. Под руководством Слишковича красно-белые заняли пятое место в РПЛ, а также дошли до финала пути регионов FONBET Кубка России.
Примечательно, что босниец не просто довел «Спартак» до конца сезона, но и остался почти непобежденным тренером. Весной в рамках РПЛ Владимир выиграл или закончил вничью каждую из семи встреч. В Кубке были две победы, но статистику подпортил матч с «Балтикой» — тогда красно-белые уступили 0:1.
Босниец предпочел «Спартаку» сольную карьеру
У боснийца по итогам сезона были шансы возглавить «Спартак» на постоянной основе. Об этом в начале мая заявлял спортивный директор клуба Томаш Амарал: «Конечно, мы рассматриваем Слишковича как тренера. Мы рассматриваем его как тренера для подготовки к следующему матчу. Что касается его будущего, процесс происходит как в скаутинге. У нас есть шорт-лист, и Владимир там есть».
Однако после поражения от «Балтики» красно-белые объявили о назначении Деяна Станковича. Слишкович сначала заявил, что согласен войти в штаб нового специалиста, но через пару дней «Спартак» объявил об уходе Владимира. Причина стала известна почти сразу — желание быть главным тренером.
Это подтвердила агент боснийца Марьяна Кашчелан: «Тут не вопрос денег, причина ухода не в том, что Слишкович и «Спартак» не договорились по деньгам. Он ушел по собственному желанию и хочет попробовать себя в роли главного тренера. Надеюсь, получится быстро найти хорошую команду».
Ждать предложения пришлось четыре месяца — но Слишкович все же его получил. Теперь Владимир будет тренировать «Оренбург» и выруливать из непростого положения.
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|Краснодар
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|Локомотив
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|0
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|26-14
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3
|Зенит
|11
|8
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|23-4
|26
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4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
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5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
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6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
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7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
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8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
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9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
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10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
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11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
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12
|Пари НН
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|3
|2
|6
|11-21
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13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
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14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
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15
|Оренбург
|11
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|4
|6
|12-20
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16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|18.10
|18:00
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Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
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Ахмат – Факел
|- : -
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|14:00
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Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
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Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
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Химки – Локомотив
|- : -
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|19:00
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Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
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Рубин – Динамо
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Максим Глушенков
Зенит
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Алексей Батраков
Локомотив
|7
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Джон Кордоба
Краснодар
|6
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Маркус Вендел
Зенит
|8
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Алексей Батраков
Локомотив
|6
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Бителло
Динамо
|5
|И
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
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Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
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Евгений Марков
Факел
|9
|1
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