Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 21:20

Миранчук вернулся! Антон вырвал победу для «Локо» и оставил «Рубин» в зоне стыков

Гол Антона Миранчука с пенальти принес «Локомотиву» победу над «Рубином» в РПЛ
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев обнимает Антона Миранчука после гола «Рубину».
Фото ФК «Локомотив»
Кризис Слуцкого продолжается.

«Локомотив» и «Рубин» точно хотят, чтобы этот сезон поскорее закончился. Казанцы до сих пор борются за выживание и все еще рискуют вылететь, а железнодорожники вообще утратили турнирную мотивацию: до топ-3 они даже теоретически не могут добраться, а ФНЛ им и не грозила.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
08 мая, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:0
Рубин
Голы
Миранчук, 87 (1:0)
Локомотив
Худяков Живоглядов Мампасси Магкеев Тикнизян Петров (Бека Бека, 46) Бабкин (Миранчук, 46) Карпукас (Куликов, 90+2) Керк Кухта (Жемалетдинов, 85) Изидор
Рубин
Дюпин Тесленко Игнатьев Зотов Тальби Ломовицкий (Бакаев, 63) Зуев Абильдгор Самошников Кучаев (Онугха, 78) Лисакович
Предупреждения
Тикнизян 43’, Миранчук 84’, Мампасси 90’, Магкеев 90+4’  -  Зуев 75’
Судьи
Левников (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область) Большаков (Санкт-Петербург)
ВАР
Жабченко (Краснодар) Богданов (Верея)

Как в такой ситуации настраивать команду? Как вариант — давать дорогу молодым. Конечно, в последние месяцы они и так активно играют во всей лиге, но на финише наверняка будут получать еще больше времени.

«Локомотив» и так одна из самых юных команд РПЛ, но на матч с «Рубином» Хапов и Комппер выпустили совсем молодой стартовый состав. Только три игрока в нем были старше 23 лет — Кухта, Живоглядов и Керк. Средний возраст трех центральных полузащитников не превышал 20, в ворота вернулся 18-летний Худяков (Гильерме даже не попал в заявку). А самое главное — впервые после разрыва крестообразных связок на поле вышел Магкеев. Защитник пропустил больше семи месяцев.

«Рубин» после 0:6 от «Сочи» сделал лишь одну замену в основе — вместо Апшацева вышел Кучаев. Обычно после такого разгрома тренеры меняют половину команды, но Слуцкий таким образом подчеркивает, что выпускать некого. Тактических изменений у «Рубина» тоже не было. Да, казанцы за первый тайм не пропустили, но это в большей степени следствие атакующей беспомощности «Локо», а не собственных качественных действий. Более того, статистически «Рубин» играл даже хуже, особенно в передачах: если в матче с «Сочи» их точность составила 73%, то в Черкизове не превышала 70%.

Обрезов и безадресных передач визуально у «Рубина» было мало. Но «Локомотив» браком соперника не пользовался, так как сам ничего не мог создать. Хозяева вообще не проникали к чужим воротам из-за низкой линии обороны казанцев, а Кухта растворился — всего 10 касаний мяча за 45 минут и ни одного из них в штрафной.

«Локо», конечно, не хватало многих игроков основы — Едвай, Рыбус и Марадишвили были дисквалифицированы, Баринов травмирован, а Жемалетдинов просто не попал в старт. Но в перерыве Хапов и Комппер решили выпустить Бека-Бека и Миранчука. Для Антона этот выход особенно важен, ведь в этом кошмарном для него сезоне он еще ни разу не получал 45 минут.

Но существенных структурных изменений Миранчук не внес — видно, что пока он далек от своей идеальной формы. Понятно, что все из-за глубокой обороны «Рубина», которая хоть и судорожно, но отбивалась от атак «Локо». Гости даже что-то создавали впереди: Лисакович успел и забить, и попасть в перекладину, но в обоих случаях из офсайда.

14.05.2022 | Локомотив — Динамо

«Локомотив» все равно был чуть ближе к забитому мячу, хотя по такой игре сложно сказать, что кто-то из соперников заслуживал гола. Но хотя бы по совокупности красно-зеленых нужно было наградить: удивительно, но сразу 10 футболистов «Локомотива» в этот вечер пробили по воротам, и до 87-й минуты никто из них не попадал в створ.

Все изменил фол Владислава Игнатьева: хавбек, находясь спиной к мячу, сыграл рукой в своей штрафной, за что Кирилл Левников назначил пенальти. К точке подошел Миранчук — и идеально исполнил 11-метровый. За Антона очень радостно: из-за проблем со здоровьем он не мог играть с августа прошлого года и лишь сейчас забил первый гол в сезоне.

«Локо» все-таки выиграл. Для таких побед существует штамп «вымучил». А «Рубин» продолжает тонуть и остается в зоне стыковых матчей.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико 0
Реал 0
1-й тайм

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Сочи 1
Матч завершен

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 1
Тоттенхэм Хотспур 1
Матч завершен

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
Антон Миранчук
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
4
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
5 способов борьбы с целлюлитом в домашних условиях
Отец – молдаванин, мама – кореянка, родился в Киргизии, а жену выбрал в 16 лет. Кто такой Дмитрий Бивол, который уничтожил короля бокса Канело
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Зенит» — «Химки», ЦСКА — «Сочи» и другие матчи
Антон Миранчук заявил, что «Локомотив» будет бороться за чемпионство в следующем сезоне
Миранчук — о ситуации с легионерами в РПЛ: «Большой шанс для русских футболистов? Да»
Леонченко: «У нас огромный потенциал, я не говорю только о РПЛ, но и о ФНЛ»
В «Локомотиве» хотят определить точную дату основания клуба
Леонченко: «РЖД» продолжает поддержку ФК «Локомотив»
Хапов заявил, что «Локомотив» назовет имя нового главного тренера
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Судейское безобразие в Туле: не удалены два игрока «Арсенала», ВАР вмешался четыре раза
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости