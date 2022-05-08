Миранчук вернулся! Антон вырвал победу для «Локо» и оставил «Рубин» в зоне стыков
«Локомотив» и «Рубин» точно хотят, чтобы этот сезон поскорее закончился. Казанцы до сих пор борются за выживание и все еще рискуют вылететь, а железнодорожники вообще утратили турнирную мотивацию: до топ-3 они даже теоретически не могут добраться, а ФНЛ им и не грозила.
Как в такой ситуации настраивать команду? Как вариант — давать дорогу молодым. Конечно, в последние месяцы они и так активно играют во всей лиге, но на финише наверняка будут получать еще больше времени.
«Локомотив» и так одна из самых юных команд РПЛ, но на матч с «Рубином» Хапов и Комппер выпустили совсем молодой стартовый состав. Только три игрока в нем были старше 23 лет — Кухта, Живоглядов и Керк. Средний возраст трех центральных полузащитников не превышал 20, в ворота вернулся 18-летний Худяков (Гильерме даже не попал в заявку). А самое главное — впервые после разрыва крестообразных связок на поле вышел Магкеев. Защитник пропустил больше семи месяцев.
«Рубин» после 0:6 от «Сочи» сделал лишь одну замену в основе — вместо Апшацева вышел Кучаев. Обычно после такого разгрома тренеры меняют половину команды, но Слуцкий таким образом подчеркивает, что выпускать некого. Тактических изменений у «Рубина» тоже не было. Да, казанцы за первый тайм не пропустили, но это в большей степени следствие атакующей беспомощности «Локо», а не собственных качественных действий. Более того, статистически «Рубин» играл даже хуже, особенно в передачах: если в матче с «Сочи» их точность составила 73%, то в Черкизове не превышала 70%.
Обрезов и безадресных передач визуально у «Рубина» было мало. Но «Локомотив» браком соперника не пользовался, так как сам ничего не мог создать. Хозяева вообще не проникали к чужим воротам из-за низкой линии обороны казанцев, а Кухта растворился — всего 10 касаний мяча за 45 минут и ни одного из них в штрафной.
«Локо», конечно, не хватало многих игроков основы — Едвай, Рыбус и Марадишвили были дисквалифицированы, Баринов травмирован, а Жемалетдинов просто не попал в старт. Но в перерыве Хапов и Комппер решили выпустить Бека-Бека и Миранчука. Для Антона этот выход особенно важен, ведь в этом кошмарном для него сезоне он еще ни разу не получал 45 минут.
Но существенных структурных изменений Миранчук не внес — видно, что пока он далек от своей идеальной формы. Понятно, что все из-за глубокой обороны «Рубина», которая хоть и судорожно, но отбивалась от атак «Локо». Гости даже что-то создавали впереди: Лисакович успел и забить, и попасть в перекладину, но в обоих случаях из офсайда.
«Локомотив» все равно был чуть ближе к забитому мячу, хотя по такой игре сложно сказать, что кто-то из соперников заслуживал гола. Но хотя бы по совокупности красно-зеленых нужно было наградить: удивительно, но сразу 10 футболистов «Локомотива» в этот вечер пробили по воротам, и до 87-й минуты никто из них не попадал в створ.
Все изменил фол Владислава Игнатьева: хавбек, находясь спиной к мячу, сыграл рукой в своей штрафной, за что Кирилл Левников назначил пенальти. К точке подошел Миранчук — и идеально исполнил 11-метровый. За Антона очень радостно: из-за проблем со здоровьем он не мог играть с августа прошлого года и лишь сейчас забил первый гол в сезоне.
«Локо» все-таки выиграл. Для таких побед существует штамп «вымучил». А «Рубин» продолжает тонуть и остается в зоне стыковых матчей.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0