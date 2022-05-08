Миранчук вернулся! Антон вырвал победу для «Локо» и оставил «Рубин» в зоне стыков

«Локомотив» и «Рубин» точно хотят, чтобы этот сезон поскорее закончился. Казанцы до сих пор борются за выживание и все еще рискуют вылететь, а железнодорожники вообще утратили турнирную мотивацию: до топ-3 они даже теоретически не могут добраться, а ФНЛ им и не грозила.

Как в такой ситуации настраивать команду? Как вариант — давать дорогу молодым. Конечно, в последние месяцы они и так активно играют во всей лиге, но на финише наверняка будут получать еще больше времени.

«Локомотив» и так одна из самых юных команд РПЛ, но на матч с «Рубином» Хапов и Комппер выпустили совсем молодой стартовый состав. Только три игрока в нем были старше 23 лет — Кухта, Живоглядов и Керк. Средний возраст трех центральных полузащитников не превышал 20, в ворота вернулся 18-летний Худяков (Гильерме даже не попал в заявку). А самое главное — впервые после разрыва крестообразных связок на поле вышел Магкеев. Защитник пропустил больше семи месяцев.

«Рубин» после 0:6 от «Сочи» сделал лишь одну замену в основе — вместо Апшацева вышел Кучаев. Обычно после такого разгрома тренеры меняют половину команды, но Слуцкий таким образом подчеркивает, что выпускать некого. Тактических изменений у «Рубина» тоже не было. Да, казанцы за первый тайм не пропустили, но это в большей степени следствие атакующей беспомощности «Локо», а не собственных качественных действий. Более того, статистически «Рубин» играл даже хуже, особенно в передачах: если в матче с «Сочи» их точность составила 73%, то в Черкизове не превышала 70%.

Обрезов и безадресных передач визуально у «Рубина» было мало. Но «Локомотив» браком соперника не пользовался, так как сам ничего не мог создать. Хозяева вообще не проникали к чужим воротам из-за низкой линии обороны казанцев, а Кухта растворился — всего 10 касаний мяча за 45 минут и ни одного из них в штрафной.

«Локо», конечно, не хватало многих игроков основы — Едвай, Рыбус и Марадишвили были дисквалифицированы, Баринов травмирован, а Жемалетдинов просто не попал в старт. Но в перерыве Хапов и Комппер решили выпустить Бека-Бека и Миранчука. Для Антона этот выход особенно важен, ведь в этом кошмарном для него сезоне он еще ни разу не получал 45 минут.

Но существенных структурных изменений Миранчук не внес — видно, что пока он далек от своей идеальной формы. Понятно, что все из-за глубокой обороны «Рубина», которая хоть и судорожно, но отбивалась от атак «Локо». Гости даже что-то создавали впереди: Лисакович успел и забить, и попасть в перекладину, но в обоих случаях из офсайда.

14.05.2022 | Локомотив — Динамо

«Локомотив» все равно был чуть ближе к забитому мячу, хотя по такой игре сложно сказать, что кто-то из соперников заслуживал гола. Но хотя бы по совокупности красно-зеленых нужно было наградить: удивительно, но сразу 10 футболистов «Локомотива» в этот вечер пробили по воротам, и до 87-й минуты никто из них не попадал в створ.

Все изменил фол Владислава Игнатьева: хавбек, находясь спиной к мячу, сыграл рукой в своей штрафной, за что Кирилл Левников назначил пенальти. К точке подошел Миранчук — и идеально исполнил 11-метровый. За Антона очень радостно: из-за проблем со здоровьем он не мог играть с августа прошлого года и лишь сейчас забил первый гол в сезоне.

«Локо» все-таки выиграл. Для таких побед существует штамп «вымучил». А «Рубин» продолжает тонуть и остается в зоне стыковых матчей.