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Судейство

Сегодня, 19:05

РФС сделал арбитра Иванова объектом шуток. Зачем?

Объявлены бригады арбитров на матчи 1/4 финала Кубка России
Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Зрема Салихова и Сергей Иванов.
Фото «СЭ»
Объявлены бригады рефери, которые будут судить четвертьфинальные матчи БЕТСИТИ Кубка России. Представители «Спартака» уже сочиняют анекдоты.

Назначения судей

Четыре игры, которые пройдут с 19 по 20 апреля, будут судить:

«Балтика» — «Динамо» — арбитр Владислав Безбородов, ассистенты судьи Адлан Хатуев, Алексей Воронцов, резервный судья Евгений Буланов, инспектор Сергей Зуев.

«Енисей» — «Рубин» — арбитр Павел Шадыханов, ассистенты судьи Константин Шаламберидзе, Антон Кобзев, резервный судья Роман Сафьян, инспектор Андрей Бутенко.

«Алания» — «Зенит» — арбитр Павел Кукуян, ассистенты судьи Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов, резервный судья Сергей Чебан, ВАР Евгений Турбин, АВАР Александр Богданов, инспектор Геннадий Куличенков.

ЦСКА — «Спартак» — арбитр Владимир Москалев, ассистенты судьи Алексей Лунев, Валентин Мурашов, резервный судья Алексей Матюнин, ВАР Сергей Иванов, АВАР Андрей Болотенков, инспектор Александр Гвардис.

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Иванов и «Спартак»

19 марта. 22-й тур Тинькофф чемпионата России. «Нижний Новгород» — «Спартак» — 1:1. Арбитр Сергей Иванов не удалил нижегородца Гоцука. Скандал. Травля судьи. Шутки, анекдоты.

20 апреля. Матч 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России. ЦСКА — «Спартак». Видеоарбитр Сергей Иванов. Еще до матча: травля судьи. Шутки, анекдоты.

Напомню, что в конце первого тайма матча в Нижнем Новгороде Иванов не наказал игрока хозяев Кирилла Гоцука за фол на Айртоне. Защитник применил чрезмерную силу и с риском нанесения травмы сопернику вступил в единоборство с соперником. Спартаковец получил удар шипами в область голеностопа и не смог выйти на поле во втором тайме.

Судье не следовало давать свисток на перерыв и завершать игру. Нужно было дождаться проверки видеоассистентов. Фол Гоцука заслуживал удаления. Иванов не вынес даже предупреждения.

Но действиям рефери было объяснение. Незадолго до увольнения из РФС Витор Мануэл Мелу Перейра фактически дал установку нашим судьям в подобных ситуациях продолжать игру. Так и договорились поступать во второй части сезона. Иванов следовал той договоренности.

Но зачем после громкого скандала месячной давности ему снова дали игру красно-белых? Разве Иванов — единственный из «оставшихся в живых» обладателей лицензии ВАР? Назначить больше некого?

Зарема Салихова. Зарема Салихова о матче с ЦСКА: «По каким рекомендациям будет действовать Иванов на этот раз — по январским, февральским или апрельским?»

Реакция

Выбор РФС уже прокомментировала экс-член совета директоров «Спартака» Зарема Салихова.

— В первую очередь хотелось бы узнать, по каким рекомендациям будет действовать Иванов на этот раз — по январским, февральским или апрельским? Пусть сразу скажут болельщикам и игрокам обеих команд, — сказала Салихова «СЭ».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.40

Обе забьют - да

20%

1.73

ТБ 2.5

12%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Рубин 1
Матч завершен

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 2
Локомотив 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
Кирилл Гоцук
РФС
Сергей Иванов (судья)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Москалев
Владислав Безбородов
Зарема Салихова
Павел Кукуян
Павел Шадыханов
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10
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
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