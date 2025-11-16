Сборная России напомнила «Динамо». Кому идет на пользу совмещение Карпина?

Константин Алексеев — о поражении от Чили.

15 ноября, 18:00. Фишт (Сочи)

Россия проиграла впервые за четыре года. Когда-то это должно было случиться хотя бы по теории вероятности. Камерун, Сербия, Нигерия, Иран, Боливия, Перу, Чили... Уступить в матчах с такими оппонентами всего однажды — вполне нормально для уровня нашей команды.

Другое дело, что именно в игре с Чили это было неожиданно. Соперник занял последнее 10-е место в отборочной группе Южной Америки, за три года выиграл только два официальных матча, а в 2025-м еще не забивал. Но оформил победу по делу у практически сильнейшего состава России.

Ноябрьский сбор в целом получился для нашей команды неудачным. РФС здорово работает над привлечением зрителей — трибуны заполняются, шоу-программы интересные, поддержка отличная. Народ жил игрой и заслуживал немного большего в ответ.

Ни с Перу, ни с Чили мы не увидели огня и страсти. Футболисты старались, в нежелании их точно не упрекнешь, но как будто не хватало взрыва, нацеленности. И комментарии не отличались оригинальностью: «Словно игру «Динамо» посмотрел». У бело-голубых тоже вроде какое-то броуновское движение впереди, но мало настоящей остроты, а у своих ворот — привозы.

«Дежавю: похожи и с Перу, и с «Динамо». Ошибки есть, но параллели нет смысла проводить — ошибаются разные игроки», — подчеркнул Валерий Карпин, когда журналист отметил в матче с Чили схожесть с тем, что происходит в обороне бело-голубых.

Игроки разные, но футбол примерно одинаковый, сценарии похожи, а пропущенные мячи вызывают ощущение дежавю не только у главного тренера. И у многих возникает вопрос: а не следствие ли это совмещения?

Возглавлять топ-клуб (а «Динамо» к таким относится и по бюджету, и по задачам на сезон) — уже громадная нервная нагрузка, которую сложно выдерживать. Матчи, разъезды, тренировочный и воспитательный процесс, анализ соперника, медиаактивности и спонсорские запросы — задач миллион. Карпин еще и селекцией занимается вовсю. При этом у бело-голубых большие проблемы с игрой и результатами, критика болельщиков зашкаливает с самого начала сезона.

В этот момент вместо подготовки к матчу очередного тура главный тренер «Динамо» уезжает в сборную, где основное место работы. Идет ли это на пользу клубу? Очевидно — нет. Судя по встречам с Перу и Чили — сборной тоже.

Какой тренер — такая команда. Есть ощущение, что футболистам не хватило на ноябрьском сборе эмоций. Может это быть связано с тем зарядом, который идет от Карпина? Думаю, вполне. Отсюда и простые ошибки сзади, и беззубость впереди. И далеко не положительные впечатления болельщиков, с таким энтузиазмом пришедших на трибуны.

Опечалились поклонники сборной, фанаты «Динамо» с тоской думают о дистанции в три очка от зоны стыков в РПЛ, но это еще не все, кто недоволен совмещением. Популярная тема в субботу — армейцы в национальной команде. Активно обсуждается статистика, согласно которой футболисты ЦСКА постоянно гораздо больше играют во втором матче на сборах: в 2025 году соотношение минут — 267-1358 в пользу вторых встреч. В октябре, скажем, было так: 1 минута с Ираном против 346 с Боливией. Теперь — 25 с Перу и 404 с Чили. А дальше — дерби со «Спартаком».

ЦСКА в этом сезоне проиграл в РПЛ лишь дважды — «Локомотиву» и «Ростову». В обоих случаях — после паузы на матчи сборной. И болельщики красно-синих видят зависимость одной статистики от другой.

Нашлось бы место таким дискуссиям, если бы в национальной команде был освобожденный тренер, а не совместитель?