Бывший главный тренер ЦСКА — о победе над «Ахматом», форме Рондона и неудачах «Спартака».

— Считаю, ЦСКА одержал закономерную победу, — заметил Валерий Газзаев. — Команда прибавила по сравнению с дерби против «Локомотива». Правда, в первом тайме у «Ахмата» был верный момент, когда Мелкадзе не попал по пустым воротам. Но после перерыва армейцы завладели серьезным преимуществом и довели дело до положительного результата. Я не понял, почему тренеры гостей заменили Беришу. Он, пожалуй, единственный, кто в составе грозненцев создавал остроту впереди. Без него «Ахмат» смотрелся уже совсем бледно.

— Рондон начал оправдывать свое приобретение?

— Пока еще рано петь ему дифирамбы. Да, Рондон забил гол, отдал результативную передачу. При этом видно, что ему еще надо прибавлять. Функционально он еще совершенно не готов. Есть проблемы со скоростью. Однако, конечно, в голевых эпизодах он действовал как мастер. Здорово скинул Влашичу под удар, очень зряче. Это говорит о его большом опыте.

— Теперь Чалов будет оставаться в запасе?

— Это закон спорта. Вот и посмотрим, насколько Чалов готов к такой конкуренции.

— К Эджуке по-прежнему есть вопросы?

— Он был активен. Но все равно перебарщивает с индивидуальной игрой. Должна же быть еще и концовка. А так получается как буря в стакане.

— Что-то насторожило в игре армейцев?

— Да я бы не сказал. «Ахмат» особых сложностей сопернику не создал. Гости откровенно сыграли слабо. Плюс сказались непонятные замены. Зачем убрали с поля Беришу? Я, честно говоря, так и не понял. Ошибка.

— ЦСКА — в чемпионской гонке?

— Посмотрим. Сейчас все команды играют неровно. «Зенит» тяжело вошел во вторую часть сезона. Мне кажется, что неплохо подготовились к рестарту чемпионата «Локомотив», «Ростов» и «Сочи». Вот их бы я выделил по первым играм.

— Почему валится «Спартак»?

— Сложно сказать, что происходит с командой. Там специалисты большие — пусть они и разберутся.

— Как восприняли возвращение Промеса в «Спартак»?