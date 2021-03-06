ЦСКА мог выиграть крупно — в ворота «Ахмата» не назначен пенальти
37-летний Иван Сиденков пока приятно удивляет. Он неплохо дебютировал в премьер-лиге, а в первом после перерыва туре чемпионата страны стал одним из двух судей (вместе с Михаилом Вилковым), избежавших серьезных ошибок.
Не назначен пенальти в ворота «Ахмата»
Он хорошо начал и сегодняшний матч. На 1-й минуте Сиденков принял верное решение, не назначив 11-метровый удар в пользу ЦСКА после падения Чидеры Эджуке. А вот спустя 12 минут ошибся. Арбитр снова не назначил пенальти в ворота гостей, хотя на этот раз были все основания для такого вердикта.
Защитник «Ахмата» Андрей Семенов сыграл в мяч отставленной в сторону левой рукой, парировав удар Николы Влашича. Нарушение правил произошло в штрафной площади. Странно, что ошибку судьи не исправили видеоассистенты Павел Шадыханов и Арам Петросян.
Желтая карточка Мариу Фернандеса
Еще одна ошибка случилась на 26-й минуте, когда Сиденков наказал желтой карточкой Мариу Фернандеса. В том моменте Георгий Мелкадзе начал бороться за позицию с соперником, а защитник красно-синих слегка коснулся его головы левой рукой. Игрок гостей явно усилил фол, кто-то из судей ему поверил — после паузы Сиденков вынес предупреждение. Возможно, ему посоветовал так поступить резервный Антон Фролов или первый ассистент Роман Милюченко.
Наступает период решающих матчей — за медали, еврокубки и сохранение места в премьер-лиге. Чемпионат-2020/21 и так бьет рекорды по желтым карточкам и удалениям.
В скором времени команды, чьи игроки начнут получать четвертые и восьмые предупреждения, начнут предъявлять претензии главе департамента судейства РФС Виктору Кашшаи. ЦСКА может сделать это уже сейчас: Мариу Фернандес пропустит следующий тур — не сыграет с «Арсеналом».
Пенальти в ворота «Ахмата»
На 37-й минуте судья поступил правильно, назначив 11-метровый удар в ворота гостей. Сиденков увидел, что защитник грозненской команды Зоран Нижич в своей штрафной площади прервал передачу Мариу Фернандеса, сыграв в мяч отставленной в сторону левой рукой. Помощь видеоассистентов Шадыханова и Петросяна не потребовалась.
Гол ЦСКА
На 52-й минуте судья правильно зафиксировал взятие ворот гостей, засчитав гол Влашича. В ходе голевой атаки второй ассистент Дмитрий Жвакин не определил положение «вне игры» у автора голевой передачи Саломона Рондона. И был прав. Те, кто следил за игрой по телевизору, не могли видеть, что Рондон не находился за линией офсайда. Но на самом деле это так и было — ближе него к линии ворот «Ахмата» находился защитник гостей Максим Ненахов.
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