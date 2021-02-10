РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Статьи   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Крутые тачки в РПЛ: от Смолова с «Ламборгини» за 25 миллионов до Дзюбы с «Мерседесом» за 19

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 16:15
Федор Смолов и Артем Дзюба. Автомобили футболистов РПЛ. Фото "СЭ" Автомобили футболистов РПЛ. Фото "СЭ" Автомобили футболистов РПЛ. Фото "СЭ" Автомобили футболистов РПЛ. Фото "СЭ" Автомобили футболистов РПЛ. Фото "СЭ" Автомобили футболистов РПЛ. Фото "СЭ" Автомобили футболистов РПЛ. Фото "СЭ" Автомобили футболистов РПЛ. Фото "СЭ" Автомобили футболистов РПЛ. Фото "СЭ" Автомобили футболистов РПЛ. Фото "СЭ" Автомобили футболистов РПЛ. Фото "СЭ" Автомобили футболистов РПЛ. Фото "СЭ" Автомобили футболистов РПЛ. Фото "СЭ" Автомобили футболистов РПЛ. Фото "СЭ"
Федор Смолов и Артем Дзюба.
Теги:
Наш рейтинг самых топовых автомобилей футболистов премьер-лиги

Какой русский не любит быстрой езды? Да и какой приехавший к нам легионер?

Средства позволяют игрокам клубов РПЛ сделать почти любой выбор. И вот Алекс Крал попадает во влог автоблогеров на шикарном желтом «Ламборгини», Федор Смолов рулит до Баковки на машине того же производителя — только еще дороже, Артем Дзюба рассекает по Невскому на «мерине», а Иван Игнатьев выезжает на дороги Казани на «бумере».

Мы расставили авто в рейтинге по их стоимости — а если она у каких-то тачек совпадает, то преимущество получала более мощная. Оценивайте — и не завидуйте футболистам, лучше сами заработайте на крутой аппарат.

Автомобили футболистов РПЛ. Фото "СЭ"
Автомобили футболистов РПЛ. Фото «СЭ»
Автомобили футболистов РПЛ. Фото "СЭ"
Автомобили футболистов РПЛ. Фото «СЭ»
Автомобили футболистов РПЛ. Фото "СЭ"
Автомобили футболистов РПЛ. Фото «СЭ»
Автомобили футболистов РПЛ. Фото "СЭ"
Автомобили футболистов РПЛ. Фото «СЭ»
Автомобили футболистов РПЛ. Фото "СЭ"
Автомобили футболистов РПЛ. Фото «СЭ»
Автомобили футболистов РПЛ. Фото "СЭ"
Автомобили футболистов РПЛ. Фото «СЭ»
Автомобили футболистов РПЛ. Фото "СЭ"
Автомобили футболистов РПЛ. Фото «СЭ»
Автомобили футболистов РПЛ. Фото "СЭ"
Автомобили футболистов РПЛ. Фото «СЭ»
Автомобили футболистов РПЛ. Фото "СЭ"
Автомобили футболистов РПЛ. Фото «СЭ»
Автомобили футболистов РПЛ. Фото "СЭ"
Автомобили футболистов РПЛ. Фото «СЭ»
Автомобили футболистов РПЛ. Фото "СЭ"
Автомобили футболистов РПЛ. Фото «СЭ»
Автомобили футболистов РПЛ. Фото "СЭ"
Автомобили футболистов РПЛ. Фото «СЭ»
Автомобили футболистов РПЛ. Фото "СЭ"
Автомобили футболистов РПЛ. Фото «СЭ»
Автомобили футболистов РПЛ. Фото "СЭ"
Автомобили футболистов РПЛ. Фото «СЭ»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Гоша Чернов все материалы автора
vs
41
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир