Крутые тачки в РПЛ: от Смолова с «Ламборгини» за 25 миллионов до Дзюбы с «Мерседесом» за 19

Наш рейтинг самых топовых автомобилей футболистов премьер-лиги

Какой русский не любит быстрой езды? Да и какой приехавший к нам легионер?

Средства позволяют игрокам клубов РПЛ сделать почти любой выбор. И вот Алекс Крал попадает во влог автоблогеров на шикарном желтом «Ламборгини», Федор Смолов рулит до Баковки на машине того же производителя — только еще дороже, Артем Дзюба рассекает по Невскому на «мерине», а Иван Игнатьев выезжает на дороги Казани на «бумере».

Мы расставили авто в рейтинге по их стоимости — а если она у каких-то тачек совпадает, то преимущество получала более мощная. Оценивайте — и не завидуйте футболистам, лучше сами заработайте на крутой аппарат.

Автомобили футболистов РПЛ. Фото «СЭ»

Автомобили футболистов РПЛ. Фото «СЭ»

Автомобили футболистов РПЛ. Фото «СЭ»

Автомобили футболистов РПЛ. Фото «СЭ»

Автомобили футболистов РПЛ. Фото «СЭ»

Автомобили футболистов РПЛ. Фото «СЭ»

Автомобили футболистов РПЛ. Фото «СЭ»

Автомобили футболистов РПЛ. Фото «СЭ»

Автомобили футболистов РПЛ. Фото «СЭ»

Автомобили футболистов РПЛ. Фото «СЭ»

Автомобили футболистов РПЛ. Фото «СЭ»

Автомобили футболистов РПЛ. Фото «СЭ»

Автомобили футболистов РПЛ. Фото «СЭ»