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«Хоть мы с президентом УЕФА соотечественники, не думаю, что он может помочь в возвращении России». Интервью полузащитника «Пари НН»

Игрок «Пари НН» Тичич заявил, что уровень футбола в РПЛ выше, чем в чемпионате Словении
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Футболист «Пари НН» Лука Вешнер Тичич
Лука Вешнер Тичич.
Фото ФК «Пари НН»
«СЭ» пообщался с полузащитником «Пари НН» и сборной Словении Лукой Вешнером Тичичем, который проводит свой первый сезон в РПЛ.

Уровень футбола в РПЛ выше, чем в чемпионате Словении

— Какие ваши впечатления от первой части сезона в России?

— Хорошая лига. Для меня это что-то новое. Заметил, что уровень футбола в РПЛ выше, чем в чемпионате Словении. Думаю, я неплохо адаптировался. Хотелось бы еще набрать побольше очков к концу чемпионата, чтобы не пришлось биться за выживание. РПЛ — отличная лига для того, чтобы становиться лучше.

— Вы начинали свое выступление в России при Саше Иличе. Как бы могли его описать?

— Он хороший тренер. Мне было удобно с ним, потому что я говорю на сербском языке. Нам было легко общаться, и моя адаптация прошла намного проще. Но такое случается: тренеры и игроки в футболе уходят и приходят. Я был доволен работой с Сашей, как сейчас доволен работой с нашим новым тренером Виктором Гончаренко.

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— У вас есть ощущение, что вы недобрали очки по ходу сезона?

— Нам действительно где-то не везло. Это футбол. Но я также считаю, что где-то удача была на нашей стороне. Думаю, сейчас мы находимся на своем месте в таблице. Наша цель — сохранить место в премьер-лиге и сделать это без борьбы в концовке.

— Что-то поменялось при Гончаренко?

— У каждого тренера свои идеи, задумки и тактика. Не думаю, что есть какие-то кардинальные отличия, но появились новые вещи. Я прислушиваюсь к нашему тренеру.

Футболист «Пари НН» Лука Вешнер Тичич
Фото ФК «Пари НН»

Лучше играть в лиге сильнее, чем в той, которая слабее, но позволяет выступать в еврокубках

— Вы в России уже около полугода. Как вам здесь?

— Мне нравится. Новая страна, культура, язык. Сейчас я стараюсь выучить русский как можно быстрее. Важно знать язык страны, где ты играешь. Так проще общаться на поле и налаживать отношения с партнерами за его пределами.

— Учите с репетитором?

— Мы с Хуаном (Боселли, уругвайским футболистом «Пари НН». — Прим. «СЭ») учимся вместе. Общаемся между собой и с преподавателем на английском.

— Сколько вам потребуется, чтобы понимать русский?

— Думаю, через год уже буду давать интервью на русском. Учить его для меня несложно, потому что наши языки немного похожи. Когда я только приехал в Россию и не знал язык совсем, я все равно мог немного понимать.

— Что у вас спрашивают о России друзья и знакомые?

— Они всегда задают один вопрос: «Как в России?» И я всегда отвечаю: «Очень холодно!»

— У вас были переживания перед переездом в Россию из-за политической ситуации?

— Нет. Я знал ребят, которые здесь играли, и понимал, что все будет нормально. Так что сильно не переживал. Думаю, если бы опасался, я бы сюда не приехал.

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— Отговорить никто не пытался?

— Некоторые мне говорили: «О, ты едешь в Россию... Ты же знаешь, какая ситуация там сейчас». Но они на самом деле не знают, как здесь все обстоит, и судят только по сообщениям СМИ. А я спрашивал у тех, кто играл в России. Они мне объяснили, что все хорошо. Но самым важным для меня был разговор с мамой. Она сказала: «Если это — твоя цель, то езжай». Это было то, что мне нужно было услышать. Сейчас она только радуется за меня, никаких переживаний.

— А с кем из футболистов общались перед переездом?

— Разговаривал с Ваней Дркушичем, который играл долго в «Сочи». Расспросил его обо всем, он дал мне пару советов и рассказал о жизни в России.

— Ваши первые впечатления от России?

— Все намного больше, чем в Словении! В Нижнем живет чуть меньше людей, чем во всей Словении! Мне нравится.

— Какая мотивация у молодого словенского игрока ехать в Россию?

— Становиться лучше. Как я уже сказал, лига в России сильнее, чем в Словении. Так что это шаг вперед. Для моей карьеры это было хорошим решением. Я даже особо не думал, когда получил предложение перейти в «Пари НН».

— Но при это в России сейчас нет еврокубков.

— Это не было для меня проблемой. Уровень лиги все равно позволяет мне прогрессировать. Мне кажется, лучше играть в лиге сильнее, чем в той, которая послабее, но позволяет тебе выступать в еврокубках.

— Российские клубы и сборная отстранены от международных турниров. Президент УЕФА Александер Чеферин — ваш соотечественник. Если бы у вас была возможность попросить о возвращении России, вы бы сделали это?

— Я надеюсь, что ситуация скоро разрешится, и тогда футбол тоже вернется на международную арену. Хоть мы с президентом УЕФА из одной страны, я не думаю, что он сможет помочь в этом вопросе.

Футболист «Пари НН» Лука Вешнер Тичич
Фото ФК «Пари НН»

Жизнь в России вдвое дешевле, чем в Словении

— Какие плюсы жизни в России вы уже для себя нашли?

— Очень люблю свою страну. После завершения карьеры буду жить в Словении. Если говорить о плюсах жизни в России, то здесь все доступнее. Квартира, еда и многое другое вдвое дешевле, чем в Словении. Это круто.

— Некоторые российские футболисты жалуются на цены в магазинах.

— Россиянам, возможно, так и кажется, но, когда приезжаешь из Словении, понимаешь, что жить в России намного дешевле. Я трачу здесь меньше.

— Российские журналисты в последнее время задают вопрос футболистам о их тратах в месяц. Сколько вы тратите?

— Смотря как жить.

— Некоторые российские игроки говорят, что могут прожить на 50 тысяч рублей в месяц.

— Без аренды квартиры такое возможно. Если ты снимаешь, то нет. Так что в целом прожить на эту сумму реально. Жизнь не будет роскошной, но справиться можно. В Словении на эти деньги точно не проживешь целый месяц.

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— Вы упомянули, что в Нижнем Новгороде живет столько же людей, что и в Словении. Это поражает?

— Не сказал бы, что для менял это что-то странное. Я привыкаю жить среди такого большого количества людей, это несложно. Да и к тому же я почти не выбираюсь в город, потому что постоянно тренировки, игры. Иногда могу выйти в ресторан.

— Есть что-то, что обязательно собираетесь посетить в России?

— Все говорят ехать в Москву. Думаю, когда будет побольше времени, сделаю это. К счастью, дорога не займет много времени.

— Для большинства европейских игроков Россия — трамплин, чтобы перейти в более статусный клуб.

— Конечно, я бы хотел поиграть в Европе, в топ-5 лиг. Это моя мечта, но для начала мне надо выкладываться по максимуму здесь. Сначала нужно выполнить те цели, которые стоят перед нашим клубом сейчас, только после этого можно будет подумать о чем-то другом.

— Многие звезды российского футбола прошлого считают, что легионерам РПЛ интересна только из-за денег. Как вы относитесь к такому суждению?

— Возможно, кто-то правда приезжает сюда из-за денег. Моя зарплата здесь тоже стала выше, но я здесь не из-за этого, а для того, чтобы развиваться как игрок. Говорить за всех я не могу.

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин
Андрей Аршавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Каждый, кто увлекается футболом, отлично знает Аршавина

— Что вы знали о России до переезда?

— Только то, что это огромная страна, где если тебе куда-то нужно поехать, то сделать это можно только на самолете (смеется). Ну и то, что здесь крутая лига.

— На какое место вы бы поставили нашу лигу?

— Думаю, она входит в топ-7. Российские топ-клубы очень хороши, и они отлично выступали бы и в Европе.

— Вы знали кого-нибудь из российских игроков или команд до переезда?

— Больше всего следил за Малкомом и Халком, когда они выступали здесь. Российские? Знал Аршавина. Он был звездой, в Словении его отлично знают. Мне кажется, каждый, кто увлекается футболом, отлично помнит его.

— В последние годы в России много критикуют судейство. Как вы его оцениваете?

— Мне кажется, судьи в России работают хорошо, в Словении было хуже. Честно говоря, не читал и не видел ничего плохого про судей в лиге. Но у каждого свое мнение. Судьи тоже могут ошибаться, как и игроки. Думаю, российские арбитры достаточно хорошие.

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«Зенит» впечатляет — он столько лет на вершине

— Нападающий «Краснодара» Кордоба считает, что в России особое отношение к «Зениту». Есть ли у вас такое ощущение?

— Не знаю, что именно он имел в виду. «Зенит» — команда, которая шесть лет подряд становится чемпионом... Это лучший российский клуб последних лет.

— Эта команда вас впечатляет больше всех?

— Да. Она столько лет на вершине...

— Ждете, что в этом году чемпион сменится?

— Сложно сказать. Сейчас таблица достаточно плотная. Посмотрим, кто закончит первым. Думаю, у «Спартака» и «Краснодара» отличные шансы. Это будет битва до последнего тура.

— Вы отметили «Зенит», но, например, на матчах против «Спартака» весь стадион красно-белый...

— Когда я приезжал в Россию, интересовался, какой клуб здесь самый популярный. Мне сказали, что «Спартак». Если говорить о том, что на домашнем матче их болельщиков больше, чем наших, думаю, это все равно хорошо. Главное, что люди приходят на футбол и создают атмосферу. Мы любим своих болельщиков, но надо понимать, что такая ситуация на трибунах нормальная, когда играешь против самого популярного клуба страны.

Футболист «Пари НН» Лука Вешнер Тичич
Фото ФК «Пари НН»

— Если бы у вас было предложение от «Зенита» и «Спартака», куда бы пошли?

— Не знаю... Зависит от контракта и многого другого. Сейчас вообще не время об этом говорить.

— Лучшие игроки этого сезона, на ваш взгляд?

— Вендел, Барко, Батраков, Кордоба, Угальде и Боселли.

— Боселли — главная звезда «Пари НН»?

— Я вообще считаю его одним из лучших в лиге. Вижу его каждый день, как он работает, и восхищаюсь им. Знаю, на что он способен.

ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Манфред Угальде

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
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