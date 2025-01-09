«Хоть мы с президентом УЕФА соотечественники, не думаю, что он может помочь в возвращении России». Интервью полузащитника «Пари НН»

Игрок «Пари НН» Тичич заявил, что уровень футбола в РПЛ выше, чем в чемпионате Словении

«СЭ» пообщался с полузащитником «Пари НН» и сборной Словении Лукой Вешнером Тичичем, который проводит свой первый сезон в РПЛ.

Уровень футбола в РПЛ выше, чем в чемпионате Словении

— Какие ваши впечатления от первой части сезона в России?

— Хорошая лига. Для меня это что-то новое. Заметил, что уровень футбола в РПЛ выше, чем в чемпионате Словении. Думаю, я неплохо адаптировался. Хотелось бы еще набрать побольше очков к концу чемпионата, чтобы не пришлось биться за выживание. РПЛ — отличная лига для того, чтобы становиться лучше.

— Вы начинали свое выступление в России при Саше Иличе. Как бы могли его описать?

— Он хороший тренер. Мне было удобно с ним, потому что я говорю на сербском языке. Нам было легко общаться, и моя адаптация прошла намного проще. Но такое случается: тренеры и игроки в футболе уходят и приходят. Я был доволен работой с Сашей, как сейчас доволен работой с нашим новым тренером Виктором Гончаренко.

— У вас есть ощущение, что вы недобрали очки по ходу сезона?

— Нам действительно где-то не везло. Это футбол. Но я также считаю, что где-то удача была на нашей стороне. Думаю, сейчас мы находимся на своем месте в таблице. Наша цель — сохранить место в премьер-лиге и сделать это без борьбы в концовке.

— Что-то поменялось при Гончаренко?

— У каждого тренера свои идеи, задумки и тактика. Не думаю, что есть какие-то кардинальные отличия, но появились новые вещи. Я прислушиваюсь к нашему тренеру.

Фото ФК «Пари НН»

Лучше играть в лиге сильнее, чем в той, которая слабее, но позволяет выступать в еврокубках

— Вы в России уже около полугода. Как вам здесь?

— Мне нравится. Новая страна, культура, язык. Сейчас я стараюсь выучить русский как можно быстрее. Важно знать язык страны, где ты играешь. Так проще общаться на поле и налаживать отношения с партнерами за его пределами.

— Учите с репетитором?

— Мы с Хуаном (Боселли, уругвайским футболистом «Пари НН». — Прим. «СЭ») учимся вместе. Общаемся между собой и с преподавателем на английском.

— Сколько вам потребуется, чтобы понимать русский?

— Думаю, через год уже буду давать интервью на русском. Учить его для меня несложно, потому что наши языки немного похожи. Когда я только приехал в Россию и не знал язык совсем, я все равно мог немного понимать.

— Что у вас спрашивают о России друзья и знакомые?

— Они всегда задают один вопрос: «Как в России?» И я всегда отвечаю: «Очень холодно!»

— У вас были переживания перед переездом в Россию из-за политической ситуации?

— Нет. Я знал ребят, которые здесь играли, и понимал, что все будет нормально. Так что сильно не переживал. Думаю, если бы опасался, я бы сюда не приехал.

— Отговорить никто не пытался?

— Некоторые мне говорили: «О, ты едешь в Россию... Ты же знаешь, какая ситуация там сейчас». Но они на самом деле не знают, как здесь все обстоит, и судят только по сообщениям СМИ. А я спрашивал у тех, кто играл в России. Они мне объяснили, что все хорошо. Но самым важным для меня был разговор с мамой. Она сказала: «Если это — твоя цель, то езжай». Это было то, что мне нужно было услышать. Сейчас она только радуется за меня, никаких переживаний.

— А с кем из футболистов общались перед переездом?

— Разговаривал с Ваней Дркушичем, который играл долго в «Сочи». Расспросил его обо всем, он дал мне пару советов и рассказал о жизни в России.

— Ваши первые впечатления от России?

— Все намного больше, чем в Словении! В Нижнем живет чуть меньше людей, чем во всей Словении! Мне нравится.

— Какая мотивация у молодого словенского игрока ехать в Россию?

— Становиться лучше. Как я уже сказал, лига в России сильнее, чем в Словении. Так что это шаг вперед. Для моей карьеры это было хорошим решением. Я даже особо не думал, когда получил предложение перейти в «Пари НН».

— Но при это в России сейчас нет еврокубков.

— Это не было для меня проблемой. Уровень лиги все равно позволяет мне прогрессировать. Мне кажется, лучше играть в лиге сильнее, чем в той, которая послабее, но позволяет тебе выступать в еврокубках.

— Российские клубы и сборная отстранены от международных турниров. Президент УЕФА Александер Чеферин — ваш соотечественник. Если бы у вас была возможность попросить о возвращении России, вы бы сделали это?

— Я надеюсь, что ситуация скоро разрешится, и тогда футбол тоже вернется на международную арену. Хоть мы с президентом УЕФА из одной страны, я не думаю, что он сможет помочь в этом вопросе.

Фото ФК «Пари НН»

Жизнь в России вдвое дешевле, чем в Словении

— Какие плюсы жизни в России вы уже для себя нашли?

— Очень люблю свою страну. После завершения карьеры буду жить в Словении. Если говорить о плюсах жизни в России, то здесь все доступнее. Квартира, еда и многое другое вдвое дешевле, чем в Словении. Это круто.

— Некоторые российские футболисты жалуются на цены в магазинах.

— Россиянам, возможно, так и кажется, но, когда приезжаешь из Словении, понимаешь, что жить в России намного дешевле. Я трачу здесь меньше.

— Российские журналисты в последнее время задают вопрос футболистам о их тратах в месяц. Сколько вы тратите?

— Смотря как жить.

— Некоторые российские игроки говорят, что могут прожить на 50 тысяч рублей в месяц.

— Без аренды квартиры такое возможно. Если ты снимаешь, то нет. Так что в целом прожить на эту сумму реально. Жизнь не будет роскошной, но справиться можно. В Словении на эти деньги точно не проживешь целый месяц.

— Вы упомянули, что в Нижнем Новгороде живет столько же людей, что и в Словении. Это поражает?

— Не сказал бы, что для менял это что-то странное. Я привыкаю жить среди такого большого количества людей, это несложно. Да и к тому же я почти не выбираюсь в город, потому что постоянно тренировки, игры. Иногда могу выйти в ресторан.

— Есть что-то, что обязательно собираетесь посетить в России?

— Все говорят ехать в Москву. Думаю, когда будет побольше времени, сделаю это. К счастью, дорога не займет много времени.

— Для большинства европейских игроков Россия — трамплин, чтобы перейти в более статусный клуб.

— Конечно, я бы хотел поиграть в Европе, в топ-5 лиг. Это моя мечта, но для начала мне надо выкладываться по максимуму здесь. Сначала нужно выполнить те цели, которые стоят перед нашим клубом сейчас, только после этого можно будет подумать о чем-то другом.

— Многие звезды российского футбола прошлого считают, что легионерам РПЛ интересна только из-за денег. Как вы относитесь к такому суждению?

— Возможно, кто-то правда приезжает сюда из-за денег. Моя зарплата здесь тоже стала выше, но я здесь не из-за этого, а для того, чтобы развиваться как игрок. Говорить за всех я не могу.

Андрей Аршавин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Каждый, кто увлекается футболом, отлично знает Аршавина

— Что вы знали о России до переезда?

— Только то, что это огромная страна, где если тебе куда-то нужно поехать, то сделать это можно только на самолете (смеется). Ну и то, что здесь крутая лига.

— На какое место вы бы поставили нашу лигу?

— Думаю, она входит в топ-7. Российские топ-клубы очень хороши, и они отлично выступали бы и в Европе.

— Вы знали кого-нибудь из российских игроков или команд до переезда?

— Больше всего следил за Малкомом и Халком, когда они выступали здесь. Российские? Знал Аршавина. Он был звездой, в Словении его отлично знают. Мне кажется, каждый, кто увлекается футболом, отлично помнит его.

— В последние годы в России много критикуют судейство. Как вы его оцениваете?

— Мне кажется, судьи в России работают хорошо, в Словении было хуже. Честно говоря, не читал и не видел ничего плохого про судей в лиге. Но у каждого свое мнение. Судьи тоже могут ошибаться, как и игроки. Думаю, российские арбитры достаточно хорошие.

«Зенит» впечатляет — он столько лет на вершине

— Нападающий «Краснодара» Кордоба считает, что в России особое отношение к «Зениту». Есть ли у вас такое ощущение?

— Не знаю, что именно он имел в виду. «Зенит» — команда, которая шесть лет подряд становится чемпионом... Это лучший российский клуб последних лет.

— Эта команда вас впечатляет больше всех?

— Да. Она столько лет на вершине...

— Ждете, что в этом году чемпион сменится?

— Сложно сказать. Сейчас таблица достаточно плотная. Посмотрим, кто закончит первым. Думаю, у «Спартака» и «Краснодара» отличные шансы. Это будет битва до последнего тура.

— Вы отметили «Зенит», но, например, на матчах против «Спартака» весь стадион красно-белый...

— Когда я приезжал в Россию, интересовался, какой клуб здесь самый популярный. Мне сказали, что «Спартак». Если говорить о том, что на домашнем матче их болельщиков больше, чем наших, думаю, это все равно хорошо. Главное, что люди приходят на футбол и создают атмосферу. Мы любим своих болельщиков, но надо понимать, что такая ситуация на трибунах нормальная, когда играешь против самого популярного клуба страны.

Фото ФК «Пари НН»

— Если бы у вас было предложение от «Зенита» и «Спартака», куда бы пошли?

— Не знаю... Зависит от контракта и многого другого. Сейчас вообще не время об этом говорить.

— Лучшие игроки этого сезона, на ваш взгляд?

— Вендел, Барко, Батраков, Кордоба, Угальде и Боселли.

— Боселли — главная звезда «Пари НН»?

— Я вообще считаю его одним из лучших в лиге. Вижу его каждый день, как он работает, и восхищаюсь им. Знаю, на что он способен.