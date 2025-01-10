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«Спартак» и Виллиан Жозе — все? Говорят, что контракт расторгнут

Виллиан Жозе перейдет из «Спартака» в «Баию»
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Виллиан Жозе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Бразилец близок к уходу из московского клуба.

Виллиан Жозе близок к уходу из «Спартака». Бразильское медиа UOL сообщило, что форвард вот-вот подпишет контракт с «Баией» из серии А, а издание Mix Vale недавно написало о пяти миллионах евро, которые клуб готов инвестировать в его трансфер. Однако теперь СМИ сообщают, что бразилец расторг контракт с красно-белыми и уйдет бесплатно.

Расторг контракт или нет?

Информацию о расторжении контракта сообщил бразильский журналист Эмерсон Жуниор. По его словам, футболист бесплатно перейдет в «Баию», хотя летом «Спартак» заплатил за него два миллиона евро испанскому «Бетису». Причиной такого решения красно-белых называется то, что международный холдинг City Football Group, который владеет 90% акций бразильской команды, не может вести переговоры с клубом из России.

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Однако версию о разрыве контракта быстро опровергли в Metaratings со ссылкой на Telegram-канал «Дай ударить». По информации источника, клуб и игрок находятся в процессе обсуждения будущего Виллиана, а расторжение соглашения — лишь один из возможных вариантов. При этом сам футболист не против переезда в Бразилию.

Ранее сообщалось, что Виллиан Жозе уже обсудил трехлетний контракт с «Баией», а клубы дорабатывают последние детали сделки. Также, по информации различных источников, к нападающему проявляли интерес «Палмейрас» и «Лас-Пальмас». Однако эти данные опровергли агент игрока и спортивный директор испанской команды. А «Флуминенсе» не успел договориться с игроком из-за опередившей их «Баии».

Деян Станкович и Виллиан Жозе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» хочет избавиться от нападающего

Бразилец присоединился к «Спартаку» летом — перешел из «Бетиса» за два миллиона евро. За последний сезон в Испании нападающий отметился солидными 14 голами, но в Москве с результативностью не задалось — всего один гол за полгода. Его Виллиан забил в кубковой игре против «Динамо» (3:2) со штрафного на 90-й минуте. Мяч оказался победным.

Нападающего критиковали за лишний вес, с которым он приехал в Россию, — об этом говорил даже бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал, ушедший в ноябре. «Мы ожидали, что он начнет сезон лучше, но этого не произошло. Для нас стало сюрпризом, когда он приехал в такой форме. В этом плане он повел себя непрофессионально. Но уже сейчас он достаточно скинул», — говорил Амарал в сентябре.

Виллиан Жозе. Виллиан Жозе близок к уходу из «Спартака». Он мотивировал Угальде и забил один гол за полгода

Уже по ходу сезона стали появляться новости о том, что «Спартак» хочет избавиться от 33-летнего форварда. Возникали слухи об интересе из Испании, где Виллиан Жозе провел большую часть карьеры, родной Бразилии и Турции. За полгода в Москве он появился в 13 матчах и суммарно провел на поле лишь 371 минуту во всех турнирах, забив один гол.

Виллиан Жозе
ФК Спартак (Москва)
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
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2.03 14:00
Химки – Факел
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2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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Манфред Угальде

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Спартак

 15
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Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

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Рубин

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П
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Бителло

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Маркус Вендел

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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И К Ж
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Муталип Алибеков

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 9 1 1
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