«Спартак» и Виллиан Жозе — все? Говорят, что контракт расторгнут
Виллиан Жозе близок к уходу из «Спартака». Бразильское медиа UOL сообщило, что форвард вот-вот подпишет контракт с «Баией» из серии А, а издание Mix Vale недавно написало о пяти миллионах евро, которые клуб готов инвестировать в его трансфер. Однако теперь СМИ сообщают, что бразилец расторг контракт с красно-белыми и уйдет бесплатно.
Расторг контракт или нет?
Информацию о расторжении контракта сообщил бразильский журналист Эмерсон Жуниор. По его словам, футболист бесплатно перейдет в «Баию», хотя летом «Спартак» заплатил за него два миллиона евро испанскому «Бетису». Причиной такого решения красно-белых называется то, что международный холдинг City Football Group, который владеет 90% акций бразильской команды, не может вести переговоры с клубом из России.
Однако версию о разрыве контракта быстро опровергли в Metaratings со ссылкой на Telegram-канал «Дай ударить». По информации источника, клуб и игрок находятся в процессе обсуждения будущего Виллиана, а расторжение соглашения — лишь один из возможных вариантов. При этом сам футболист не против переезда в Бразилию.
Ранее сообщалось, что Виллиан Жозе уже обсудил трехлетний контракт с «Баией», а клубы дорабатывают последние детали сделки. Также, по информации различных источников, к нападающему проявляли интерес «Палмейрас» и «Лас-Пальмас». Однако эти данные опровергли агент игрока и спортивный директор испанской команды. А «Флуминенсе» не успел договориться с игроком из-за опередившей их «Баии».
«Спартак» хочет избавиться от нападающего
Бразилец присоединился к «Спартаку» летом — перешел из «Бетиса» за два миллиона евро. За последний сезон в Испании нападающий отметился солидными 14 голами, но в Москве с результативностью не задалось — всего один гол за полгода. Его Виллиан забил в кубковой игре против «Динамо» (3:2) со штрафного на 90-й минуте. Мяч оказался победным.
Нападающего критиковали за лишний вес, с которым он приехал в Россию, — об этом говорил даже бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал, ушедший в ноябре. «Мы ожидали, что он начнет сезон лучше, но этого не произошло. Для нас стало сюрпризом, когда он приехал в такой форме. В этом плане он повел себя непрофессионально. Но уже сейчас он достаточно скинул», — говорил Амарал в сентябре.
Уже по ходу сезона стали появляться новости о том, что «Спартак» хочет избавиться от 33-летнего форварда. Возникали слухи об интересе из Испании, где Виллиан Жозе провел большую часть карьеры, родной Бразилии и Турции. За полгода в Москве он появился в 13 матчах и суммарно провел на поле лишь 371 минуту во всех турнирах, забив один гол.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3