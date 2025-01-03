У «Спартака» новый спортивный директор. Франсис Кахигао больше 20 лет работал в «Арсенале»
«Спартак» первым из топ-клубов РПЛ ворвался в 2025 год с новостями. Пресс-служба объявила о назначении нового спортивного директора. Должность, как и ожидалось, занял испанец Франсис Кахигао, который 23 года работал в лондонском «Арсенале». Он сменил ушедшего в ноябре Томаша Амарала.
Что известно о назначении
В «Спартаке» поприветствовали нового спортивного директора и сообщили, что он уже приступил к исполнению своих обязанностей. Срок контракта со специалистом не сообщается.
«Кахигао внес свой вклад в победы лондонцев в эпоху Арсена Венгера. При непосредственном участии Франсиса в клубе в молодом возрасте оказались такие яркие в будущем звезды, как Сеск Фабрегас, Робин ван Перси и другие. Приветствуем Франсиса Кахигао и желаем ему успешной работы в «Спартаке», — поприветствовали красно-белые нового спортивного директора.
При этом еще в декабре Кахигао работал в «Галатасарае» — занимал место главы отдела международных отношений и скаутинга. Турецкий журналист Бурхан Джан Терзи сообщил об уходе испанца из клуба в конце месяца.
Назначение оценил даже Арсен Венгер
Кахигао 23 года работал в «Арсенале», откуда ушел только в 2020-м. В составе «канониров» до сих пор есть футболисты, которых привел испанец. Всего же с его помощью в Лондон приехало немало будущих звезд — его участие отмечают в переходах Санти Касорлы, Робина ван Перси, Вильяма Салиба, Габриэля Мартинелли, Сеска Фабрегаса, Алексиса Санчеса и других. Сам испанец в интервью AS говорил, что больше всего гордится подписанием Эмилиано Мартинеса.
Франсиса очень высоко ценит экс главный тренер «Арсенала» легендарный Арсен Венгер, с которым они работали на протяжении 21 года. Француз сказал, что его бывший коллега — грамотный выбор красно-белых.
«Приглашение Кахигао — отличный улов для «Спартака». Он будет делать хорошую работу. Франсис — страстный и умный специалист. Он отлично работает, имеет опыт и хорошие связи», — цитирует Венгера «Чемпионат».
После «Арсенала» испанец трудился спортивным директором сборной Чили и главой отдела международных отношений и скаутинга «Галатасарая». Также в диалоге с AS Кахигао признался, что его звали в «Интер Майами».
«Прежде всего, я хочу работать с хорошими людьми. Меня интересует не только профессиональная сторона, но и человеческая», — в том же интервью испанец описал идеальное место для работы.
Почему ушел предыдущий спортивный директор
10 ноября стало известно об уходе Томаша Амарала. Португалец не отработал в «Спартаке» даже года — пришел в клуб в декабре 2023-го после четырех с половиной лет в «Бенфике». В Лиссабоне специалист занимал место главного скаута.
Стороны расстались по обоюдному согласию, а сам Томаш уже после этого рассказал о причинах ухода — как оказалось, инициатором выступил он сам.
«Основы будущего заложены. Мне не разрешали заниматься другими делами, но это вопросы, которые я уважаю и понимаю. Если мне, как скауту, нужно было знать, какое у меня место, то же самое касается и должности спортивного директора. Я считаю, что кто бы ни был в клубе, он желает ему лучшего, но дело дошло до того, что из-за проблем, с которыми я не особо отождествлял себя, мне пришлось попросить об уходе.
В основном с точки зрения среднесрочной и долгосрочной перспективы. Это я попросил покинуть клуб. Очевидно, впоследствии было обоюдное соглашение. Я очень благодарен за опыт, за возможность работать в клубе такого масштаба и за фантастических людей, которых я встретил», — поделился Амарал в разговоре с Maisfutebol.
«Спартак» после осенней части РПЛ сохраняет шансы на победу в турнире — идет на третьей строчке и лишь на два балла отстает от «Краснодара» и «Зенита». Красно-белые завершили год шестью победами в премьер-лиге подряд, благодаря чему и подтянулись к конкурентам. Первый матч после паузы они проведут 2 марта против «Оренбурга».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
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Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3