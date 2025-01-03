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У «Спартака» новый спортивный директор. Франсис Кахигао больше 20 лет работал в «Арсенале»

«Спартак» объявил о назначении Франсиса Кахигао спортивным директором клуба
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Франсис Кахигао и Хосе Антонио Рейес в «Арсенале» в 2004 году.
Фото ФК «Арсенал» (Лондон)
Сколько продержится в Москве?

«Спартак» первым из топ-клубов РПЛ ворвался в 2025 год с новостями. Пресс-служба объявила о назначении нового спортивного директора. Должность, как и ожидалось, занял испанец Франсис Кахигао, который 23 года работал в лондонском «Арсенале». Он сменил ушедшего в ноябре Томаша Амарала.

Что известно о назначении

В «Спартаке» поприветствовали нового спортивного директора и сообщили, что он уже приступил к исполнению своих обязанностей. Срок контракта со специалистом не сообщается.

«Кахигао внес свой вклад в победы лондонцев в эпоху Арсена Венгера. При непосредственном участии Франсиса в клубе в молодом возрасте оказались такие яркие в будущем звезды, как Сеск Фабрегас, Робин ван Перси и другие. Приветствуем Франсиса Кахигао и желаем ему успешной работы в «Спартаке», — поприветствовали красно-белые нового спортивного директора.

При этом еще в декабре Кахигао работал в «Галатасарае» — занимал место главы отдела международных отношений и скаутинга. Турецкий журналист Бурхан Джан Терзи сообщил об уходе испанца из клуба в конце месяца.

Назначение оценил даже Арсен Венгер

Кахигао 23 года работал в «Арсенале», откуда ушел только в 2020-м. В составе «канониров» до сих пор есть футболисты, которых привел испанец. Всего же с его помощью в Лондон приехало немало будущих звезд — его участие отмечают в переходах Санти Касорлы, Робина ван Перси, Вильяма Салиба, Габриэля Мартинелли, Сеска Фабрегаса, Алексиса Санчеса и других. Сам испанец в интервью AS говорил, что больше всего гордится подписанием Эмилиано Мартинеса.

Франсиса очень высоко ценит экс главный тренер «Арсенала» легендарный Арсен Венгер, с которым они работали на протяжении 21 года. Француз сказал, что его бывший коллега — грамотный выбор красно-белых.

Сеск Фабрегас, Лионель Месси, Франсис Кахигао, Робин ван Перси и&nbsp;Виктор Осимхен. Вел переговоры с Месси, приглашал Фабрегаса, Ван Перси и Осимхена. Что известно о новом спортивном директоре «Спартака»

«Приглашение Кахигао — отличный улов для «Спартака». Он будет делать хорошую работу. Франсис — страстный и умный специалист. Он отлично работает, имеет опыт и хорошие связи», — цитирует Венгера «Чемпионат».

После «Арсенала» испанец трудился спортивным директором сборной Чили и главой отдела международных отношений и скаутинга «Галатасарая». Также в диалоге с AS Кахигао признался, что его звали в «Интер Майами».

«Прежде всего, я хочу работать с хорошими людьми. Меня интересует не только профессиональная сторона, но и человеческая», — в том же интервью испанец описал идеальное место для работы.

Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал.
Томаш Амарал.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Почему ушел предыдущий спортивный директор

10 ноября стало известно об уходе Томаша Амарала. Португалец не отработал в «Спартаке» даже года — пришел в клуб в декабре 2023-го после четырех с половиной лет в «Бенфике». В Лиссабоне специалист занимал место главного скаута.

Стороны расстались по обоюдному согласию, а сам Томаш уже после этого рассказал о причинах ухода — как оказалось, инициатором выступил он сам.

Бывший спортивный директор &laquo;Спартака&raquo; Томаш Амарал (в&nbsp;центре) с&nbsp;футболистами красно-белых. У «Зенита» за шесть лет — 6 чемпионств, у «Спартака» — 7 спортивных директоров. За что убрали Амарала?

«Основы будущего заложены. Мне не разрешали заниматься другими делами, но это вопросы, которые я уважаю и понимаю. Если мне, как скауту, нужно было знать, какое у меня место, то же самое касается и должности спортивного директора. Я считаю, что кто бы ни был в клубе, он желает ему лучшего, но дело дошло до того, что из-за проблем, с которыми я не особо отождествлял себя, мне пришлось попросить об уходе.

В основном с точки зрения среднесрочной и долгосрочной перспективы. Это я попросил покинуть клуб. Очевидно, впоследствии было обоюдное соглашение. Я очень благодарен за опыт, за возможность работать в клубе такого масштаба и за фантастических людей, которых я встретил», — поделился Амарал в разговоре с Maisfutebol.

«Спартак» после осенней части РПЛ сохраняет шансы на победу в турнире — идет на третьей строчке и лишь на два балла отстает от «Краснодара» и «Зенита». Красно-белые завершили год шестью победами в премьер-лиге подряд, благодаря чему и подтянулись к конкурентам. Первый матч после паузы они проведут 2 марта против «Оренбурга».

ФК Спартак (Москва)
Франсис Кахигао
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
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 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 - : -
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