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Мешков установил рекорд премьер-лиги, но до результата Иванова не дотянул

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 20:00
4 апреля. Саранск. «Тамбов» — ЦСКА — 1:2. Виталий Мешков. Фото Денис Тырин /ПФК ЦСКА Матчи чемпионата России, в которых было назначено более трех пенальти. Судьи, назначавшие три пенальти в ворота одной команды в чемпионате России. Пенальти в чемпионате-2020/21.
4 апреля. Саранск. «Тамбов» — ЦСКА — 1:2. Виталий Мешков. Фото Денис Тырин /ПФК ЦСКА
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Главный арбитр матча 24-го тура чемпионата России «Тамбов» — ЦСКА (1:2) Виталий Мешков стал всего вторым судьей в истории турнира, который в одной игре назначил больше трех пенальти.

Столько же 11-метровых не назначал ни один рефери, больше — только Валентин Иванов, который в 1999 году дважды наказал «Ротор» и трижды «Черноморец». Тогда премьер-лиги еще не существовало.

Матчи чемпионата России, в которых было назначено более трех пенальти.
Матчи чемпионата России, в которых было назначено более трех пенальти.

Мешков во второй раз в карьере наказал тремя пенальти за матч одну команду. В октябре 2019 года судья из Дмитрова три раза указал на 11-метровую отметку в штрафной «Сочи». Помимо него особо суровы к одному из соперников были уже названный Валентин Иванов, Владислав Безбородов и Роман Галимов. Причем только футболисты «Анжи» воспользовались всеми тремя шансами. ЦСКА оба раза допустил по одному промаху, а «Ротор» и «Арсенал» — по две осечки.

Судьи, назначавшие три пенальти в ворота одной команды в чемпионате России.
Судьи, назначавшие три пенальти в ворота одной команды в чемпионате России.

По пробитым пенальти ЦСКА до минимума сократил отставание от тройки лидеров, которую составляют «Спартак», «Зенит» и «Ахмат», получившие возможность выполнить по девять 11-метровых. Больше всего в своей штрафной фолят игроки «Урала» (10 раз), «Тамбов» был наказан девять раз, «Динамо» и «Ротор» — по восемь.

Пенальти в чемпионате-2020/21.
Пенальти в чемпионате-2020/21.

Тамбов — ЦСКА

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




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