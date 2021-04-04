Мешков установил рекорд премьер-лиги, но до результата Иванова не дотянул
Столько же 11-метровых не назначал ни один рефери, больше — только Валентин Иванов, который в 1999 году дважды наказал «Ротор» и трижды «Черноморец». Тогда премьер-лиги еще не существовало.
Мешков во второй раз в карьере наказал тремя пенальти за матч одну команду. В октябре 2019 года судья из Дмитрова три раза указал на 11-метровую отметку в штрафной «Сочи». Помимо него особо суровы к одному из соперников были уже названный Валентин Иванов, Владислав Безбородов и Роман Галимов. Причем только футболисты «Анжи» воспользовались всеми тремя шансами. ЦСКА оба раза допустил по одному промаху, а «Ротор» и «Арсенал» — по две осечки.
По пробитым пенальти ЦСКА до минимума сократил отставание от тройки лидеров, которую составляют «Спартак», «Зенит» и «Ахмат», получившие возможность выполнить по девять 11-метровых. Больше всего в своей штрафной фолят игроки «Урала» (10 раз), «Тамбов» был наказан девять раз, «Динамо» и «Ротор» — по восемь.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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