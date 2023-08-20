Мы зря сомневались: «Зенит» так же силен, как раньше. «Спартак» снова ему проиграл

Чемпионы России вновь обыграли красно-белых в Москве.

Месть красно-белых

Никто не любит находиться на чужом празднике. Наблюдать за тем, как другие люди радуются и орут в исступлении, неприятно и даже тошно. Особенно за тем, как это делают твои враги, которые и так раздражают тебя постоянными победами, а тут празднуют прямо перед носом.

Все это — о предыдущем матче между «Спартаком» и «Зенитом», в котором сине-бело-голубые вырвали три очка и обеспечили себе пятое золото подряд. Нет сомнений, что москвичам было противно на это смотреть. Но плюс в этом тоже был — чем ярче негативные эмоции, тем сильнее желание их избежать впредь.

Сюрпризы Абаскаля

Нельзя утверждать, что «Спартак» жаждал конкретно отомстить «Зениту». Конечно, чемпионы России — мощный раздражитель для красно-белых, но Гильермо Абаскаль — максималист, и он наверняка не зацикливается на локальных задачах. Тем более что успешно началось выполнение глобальной цели, и «Спартак» выдал прекрасный старт сезона.

Но под «Зенит» испанский тренер кое-что подготовил: измененная схема; Зобнин, Литвинов и Бонгонда в запасе; ожесточенный высокий прессинг в дебюте встречи. Сергей Семак точно не ожидал столь серьезных перестановок, хотя теоретически догадаться было можно, ведь Абаскаль неоднократно критиковал плотный августовский календарь. С другой стороны, предыдущий матч «Спартак» провел девять дней назад, и повода для ротации вроде бы не было.

Алип вместо Ренана

А вот сюрпризов от Семака ждать стоило, ведь «Зенит» в последнее время штормит. Однако отдельные решения предсказать было сложно. Во-первых, в запас переместился Роберт Ренан: этому никто не удивился бы после его провального матча с «Динамо», но сейчас подобный шаг поражает. Родригао с Чистяковым все еще травмированы, а выход Алипа в качестве альтернативы Ренану спорен хотя бы потому, что год назад казах кошмарно сыграл в кубковой встрече со «Спартаком» в Москве — вышел на замену на 76-й минуте, после чего москвичи забили трижды.

Еще одна перестановка оказалась вынужденной: Кассьерра переместился в запас, потому что получил микротравму. Вместо колумбийца в основе появился Мантуан, который действовал на позиции оттянутого форварда.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Автогол Джикии

Упомянутый агрессивный прессинг «Спартака» на первых минутах поставил гостей в нелегкое положение. «Зенит» с трудом выбирался из-под давления соперника, хотя чаще всего делал это успешно. Но на 6-й минуте, к примеру, позволил Игнатову опасно пробить в ближний угол.

Впрочем, несмотря на сложности, казалось, что «Зенит» был готов к подобному приему: при выходе из-под прессинга действия гостей выглядели четкими, будто они знали, как поступать. И дальнейшие события первого тайма подчеркивали, что сине-бело-голубые готовились к игре вторым номером. У гостей хорошо получались контратаки, а также розыгрыши стандартных положений. Вообще в исполнении «Зенита» мы увидели сразу несколько оригинальных комбинаций на угловых и штрафных — очевидно, что команда готовила их специально под «Спартак».

Отработанным выглядел и прессинг команды Семака, только он начал проявляться к середине первого тайма, когда спал натиск хозяев. Тут уже включились сине-бело-голубые и принялись давить на больные точки. Сперва Дуглас Сантос «съел» Медину после неточного паса Дуарте, а Сергеев выстрелил в перекладину, а следом череда ошибок спартаковских защитников в цейтноте привела к голу. Причем и забил фактически не Вендел, а Джикия — мяч после удара бразильца летел мимо, а от капитана «Спартака» юркнул в угол.

Бразильская химия

Красно-белые были очень уязвимы в переходных фазах, чем пользовался «Зенит». Вероятно, это связано с чрезмерно хитроумным планом Абаскаля на игру, но какая разница для Семака? Его установка как раз работала идеально, хотя после перерыва многое поменялось.

«Зенит» во втором тайме еще реже обозначал претензии на мяч, а «Спартак», напротив, удвоил агрессию и стал намного чаще бить. Удары посыпались отовсюду, особенно из-за пределов штрафной: в частности, Промес и Мартинс были близки к голам. Сине-бело-голубые все еще редко позволяли хозяевам просачиваться в штрафную, но остроты у их ворот стало заметно больше.

Гости у владений Свинова мелькали реже, чем в первом тайме. Хуже работали и контратаки, зато оставались стандартные положения и бразильская химия. И, как выяснилось, «Зениту» достаточно было одного момента, чтобы удвоить счет: Клаудиньо выдал роскошную разрезающую передачу, Мантуан поставил блок Джикии, а Вендел поразил дальний угол.

Гол Кассьерры

Но, конечно, заканчивать матч на этом было рано. Шла лишь 73-я минута, «Спартак» еще мог рассчитывать на очки. И вскоре в ворота «Зенита» назначили пенальти за игру рукой Барриосом, хотя на просмотр спорного момента ушло время. Кержаков дрогнул до удара, а Соболев катнул мяч за линию ворот и сократил отставание в счете.

«Спартак» явно почувствовал запах крови, поэтому понесся вперед отыгрываться. На финише встречи Абаскаль даже разменял защитника Рябчука на вингера Зиньковского, а заодно переместил линию обороны выше. Но это привело лишь к тому, что в тылу у хозяев появилось больше пространства, и вышедший на замену Кассьерра установил окончательный счет — 1:3.

«Спартак» упустил прекрасный шанс обыграть «Зенит». До игры многие даже считали красно-белых фаворитами встречи, хотя в предыдущих сезонах такое представить было трудно. Но сине-бело-голубые подчеркнули свой чемпионский статус и доказали, что сомневаться в их мощи нельзя. «Зенит» все так же силен, как и раньше.