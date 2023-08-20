Пресс-конференция главных тренеров после главного матча лета в РПЛ.

Абаскаль: «Зенит» почти не создавал моментов у наших ворот

— Команда хотела победить во что бы то ни стало. Начало было хорошим. Нужно отметить пару моментов, которые мы не использовали, когда заходили в так называемую золотую зону. Отдавали передачи под себя — были два момента, но не реализовали. Потом мы отдали пространство сопернику. Возможно, играли слишком широко. Во втором тайме, за исключением трех моментов со стороны соперника, все было хорошо. Но потеряли концентрацию, позволили забить. Были моменты у Бонгонды, мы могли сделать счет 2:2. Считаю, результат несправедлив. Соперник почти не создавал моментов у наших ворот. Нужно продолжать верить в ребят и идти вперед. Будем продолжать работу и исправлять ошибки.

Хочу также отметить травму Мозеса — это была вынужденная замена. Также не могу не отметить судейство... На 9-й минуте он дает желтую карточку Игнатову. Как? Мы давим, прессингуем, стараемся навязывать борьбу... И тут бам — карточка! Это позорное решение! Как игрок может после этого идти в борьбу? Мы просто его теряем. Это было причиной его замены — он играл хорошо, но имея желтую, не мог прессинговать. И еще не могу не отметить, как команда билась в первые пять минут после перерыва.

— Не показалось ли вам, что эта желтая карточка в самом начале снизила градус борьбы?

— Я уже объяснил это на примере Игнатова. Да, в таких матчах нужна интенсивность, агрессия, борьба. Надо делать шоу...

— Многие были удивлены составом: почему Зобнин и Бонгонда начали игру на скамейке?

— Мы ждали, что «Зенит» сыграет по схеме 5-3-1-1 или 5-3-2 и отдаст нам владение с первых минут. Так и было, особенно во втором тайме. Выбор был обусловлен тем, что нам нужна была точность в завершающей стадии.

Гильермо Абаскаль. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Почему в основе не вышел Литвинов?

— Последний матч, он знает. Я ему все объяснил, мы поговорили. Он понимает, о чем речь. Он невероятный парень и провел множество отличных игр. Но у нас много игроков. Если ты ошибаешься, то можешь потерять место в составе. В этом процессе мы все вместе — вместе побеждаем и проигрываем, ошибаемся и делаем правильные вещи. Порой нужно поддержать игрока, а порой сказать: «Подожди. Поработай. Нужно заслужить место в составе».

— Вы сказали, что в вашей схеме нужна была точность. Но Литвинов лучше Дуарте и Джикии в плане первого паса.

— Да, это так, он раздает много вертикальных передач. Но у нас есть конкуренция. Если ты ее проиграл — садишься на лавку. Это нормально.

— «Спартак» пропустил от «Рубина», «Урала» и «Зенита» из опорной зоны. Что делать с подбором? Видите ли вы тут проблему?

— Отчасти я согласен с вами. Но с «Оренбургом» мы не пропустили из этой зоны. С «Краснодаром» и «Балтикой» — тоже. Сегодня и с «Рубином» случились рикошеты. Важно иметь баланс. Когда обороняется левый фланг, вся команда смещается. Часто нам просто не хватает последнего действия — выбить мяч подальше из штрафной. Это то, над чем нужно работать. Порой наш полузащитник выбрасывается, чтобы иметь численное преимущество в другой зоне при перехвате и подборе.

— Вы готовились к «Зениту» довольно долго. В чем проблема — перегорели, потеряли тонус?

— Во-первых, план «Зенита» был — обороняться. Они вышли с пятью игроками обороны и отдали нам владение. Если не выигрываешь единоборства, это влияет на игру. И та желтая карточка в начале игры сильно повлияла на наши действия. Во-вторых, этот матч не какая-то новая жизнь. Это продолжение нашей истории противостояния. «Спартак» не может обыграть «Зенит» в чемпионате уже пять лет. Команда билась до последней секунды, не сдавалась. Но футбол состоит из деталей, и в больших матчах баланс может сместиться в одну или другую сторону. Я уверен, что мы — честная команда, которая играет с сердцем, с желанием, отдает себя полностью на поле. Что касается календаря, у нас впереди снова будет такой период — плотный график с двумя выездными матчами. Но сейчас ни в коем случае нельзя опускать руки. Нужно исправлять ситуацию. Хочу поблагодарить наших болельщиков. Сегодня впервые за время моей работы тут я почувствовал особую атмосферу. Мы хотим дать им еще больше причин прийти и поддержать нас. Мы в долгу перед своими болельщиками. Постараемся им отплатить за любовь тем же.

Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Семак: помог первый гол, «Спартаку» пришлось больше атаковать

— Как часто бывает в таких матчах, игра была эмоциональная. У нашей команды присутствовал излишний брак. Возможно, из-за нервозности. Но в целом мы контролировали матч. Если бы не пенальти, можно было бы более спокойно его завершить. Но болельщикам такое нравится. В целом доволен результатом. Поздравляю с победой, двигаемся дальше.

— Вендел месяц не тренировался, а сегодня забил два. Вас удивило, как быстро он набрал форму?

— Мы давно его знаем — физиологию, возможности, функциональную работоспособность. Всегда был вопрос набора игрового тонуса. Но как игрок он может с мячом очень многое. В предыдущих матчах мы дали ему почувствовать тонус. Если мастерство есть, то оно никуда не денется. Мне кажется, Вендел не выпадал из игры. Много брака — да, обычно он меньше ошибается. Но такая же ситуация и у Марио с Эраковичем. Адаптируем их в режиме «с корабля на бал».

— Вопрос с будущим Вендела закрыт?

— На сегодня он игрок команды. Что будет дальше — не знаю.

— Почему на скамейке остался Ренан?

— Потому что Алип хорошо играет наверху и при игре один в один. Ренана мы потихонечку учим. Он заслужил выйти в основе, это здоровая конкуренция.

— «Спартак» много пропускает и сегодня вновь получил три гола в свои ворота. Какой был план на игру?

— Мы знали, что команда пропускает. Они знали, как играем мы. То, что у «Спартака» не хватает надежности в обороне, — не знаю, насколько это важный аспект. Можно ведь забивать еще больше, чем пропускаешь. Что касается нас — попытались наших футболистов, кто лучше был готов, встроить в систему, которую сегодня использовали. Помог и первый гол — «Спартаку» пришлось больше атаковать, а у нас появились зоны для контратак.

— О чем после матча вы говорили с Русланом Литвиновым? Спартаковские болельщики переживают, что вы переманиваете молодого игрока.

— Нет, не переманиваю. Просто спросил, как у него здоровье. Почему он не играл — по тактическим причинам или по состоянию здоровья? Было интересно. Желаю ему удачи, потому что он игрок очень талантливый и провел хороший прошлый сезон.