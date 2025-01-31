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Помазун переходит из ЦСКА в «Спартак». Уже вторая сделка между этими клубами за два года

Помазун может перейти из ЦСКА в «Спартак»
Артем Белинин
Корреспондент
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Илья Помазун.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Табу забыто?

Вратарь ЦСКА Илья Помазун переходит в «Спартак» — об этом сообщает «РБК Спорт». По данным издания, красно-белые достигли принципиальной договоренности с армейцами. О трансфере 28-летнего россиянина объявят в ближайшее время.

Сколько заплатили?

Детали сделки сообщил инсайдер Иван Карпов — по его информации, Помазун обойдется «Спартаку» в 1,5 миллиона евро. Кроме того, в обратном направлении может отправиться 18-летний полузащитник красно-белых Артем Пономарчук.

При этом Telegram-канал «Мутко против» сообщает, что сумма сделки составит 1,2 миллиона евро плюс бонусы, а Пономарчук в сделку включен не будет — как и любой другой футболист.

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Зачем нужен?

В «Спартаке» вратарский вопрос встал остро не так давно — в середине января клуб покинул 30-летний Александр Селихов, и в составе красно-белых остались только два голкипера. Один из них — 26-летний Александр Максименко, основной в этом сезоне, сыграл 18 матчей в РПЛ из 18 возможных. Второй — 37-летний Александр Довбня, перешедший к красно-белым в июле и до сих пор не дебютировавший. На второй сбор, проходящий в ОАЭ, «Спартаку» пришлось взять молодых голкиперов из академии — Дмитрия Мельника и Илью Тихомирова.

Очевидно, завершать сезон в таком составе было опасно. «Спартаку» требовался как минимум страхующий вратарь, и Помазун с его опытом игры в РПЛ вполне подходил на эту роль.

Давняя охота

Интересно, что, по некоторым данным, «Спартак» давно пытался купить Помазуна. Впервые о подобном интересе сообщал «Мутко против» еще в феврале 2024 года — почти год назад. Тогда Илья выступал за «Урал», а красно-белые, если верить инсайду, помимо него присматривались еще к двум вратарям — Ивану Ломаеву («Крылья Советов») и Станиславу Агкацеву («Краснодар»). От первого тогда якобы отказались, по второму не договорились с клубом. Сделка по Помазуну тоже сорвалась.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Помазуна отстраняли из-за «Спартака»

У предполагаемого перехода есть в какой-то степени забавная предыстория. В сентябре ЦСКА отстранил Помазуна от основной команды после интервью журналисту Нобелю Арустамяну — в нем голкипер просто не стал исключать, что когда-нибудь мог бы перейти в «Спартак».

Отстранение произошло вскоре после того, как армейцы заявили Помазуна на сезон — до этого он четыре года выступал за «Урал». Агент игрока Алексей Сафонов тогда подтвердил: «Да, это так. Илье объяснили, что руководству клуба не понравилось его высказывание в интервью Нобелю Арустамяну. В последние несколько дней мы с ним не так часто разговаривали, так как было закрытие трансферного окна. После матча ЦСКА с «Зенитом» будем разговаривать и стараться эту ситуацию разрулить. Главная задача — не навредить», — цитировал агента «РБ Спорт».

Позднее красно-синие объяснили строгую меру — воспитанник просто неправильно выбрал время для таких заявлений: «В целом был неправильный тайминг этих слов — за день до закрытия трансферного окна, после того как нам агент все лето рассказывал, что вот-вот они уйдут в сильный европейский клуб. Важно, что это было перед важной игрой с «Зенитом»», — заявил на шоу «Это футбол, брат!» заместитель гендиректора клуба по спортивным вопросам Евгений Шевелев.

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По словам функционера, в ЦСКА такие заявления не прощают никому: «Сразу предлагаем забрать документы и уходить».

Спустя некоторое время тренер красно-синих Марко Николич заявил, что решение об отстранении принадлежит ему: «Илья — правильный парень. У нас очень хорошие отношения. Но решение о его отстранении за слова о «Спартаке» принял именно я. Мы встретились и поговорили дважды. Он по-мужски принял это решение и этим удивил... Ничего личного, Илья — отличный парень. Можно сказать, что он заплатил цену за то, в чем сам не до конца виноват. Может, это ошибка медиаотдела. Но, по моему воспитанию, игроку ЦСКА нельзя переходить в «Спартак» и наоборот. И нельзя даже говорить об этом. То есть можно, я не вижу ничего страшного, но тогда ты не будешь играть здесь», — говорил серб в интервью «Чемпионату».

Отстранение остается в силе — армейцы даже не взяли Помазуна на сборы.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Запрет на переходы снят?

Долгое время переходы между ЦСКА и «Спартаком» были невозможны — клубы реально не совершали сделок за деньги. Однако в 2023 году традиция прервалась — красно-белые купили у соперников по дерби Хесуса Медину. Это была первая денежная сделка между ЦСКА и «Спартаком» (около 7 миллионов евро) в российской истории.

Переход Помазуна, если он состоится, станет вторым небесплатным. Особую «перчинку» добавляет факт из биографии Ильи: он воспитанник ЦСКА, о чем уже упоминалось выше. Однако за родную команду он сыграл всего 10 матчей (по данным Transfermarkt), в том числе один — в Лиге чемпионов. Главным же клубом в карьере Помазуна можно назвать «Урал» — за екатеринбуржцев Илья сыграл более 100 матчей за четыре сезона, причем все эти годы он находился там в аренде.

Илья Помазун
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
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Зенит – ЦСКА
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Ахмат – Рубин
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Краснодар – Кр. Советов
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