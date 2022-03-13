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Промеса подозревают в преступлениях, а он сегодня может войти в топ-10 бомбардиров «Спартака»

Квинси Промес может войти в топ-10 бомбардиров «Спартака» в матче против «Краснодара»
Максим Никитин
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Лучшие бомбардиры «Спартака».
Лучшие бомбардиры «Спартака» в чемпионатах России.
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Квинси — лучший легионер в истории клуба.

8 августа 2014-го «Спартак» подписал Квинси Промеса и через шесть дней вместе с ним утонул в Краснодаре — 0:4. За «Краснодар» тогда, кстати, забивали люди другой эпохи: Владимир Быстров и Марат Измайлов, а тренировал их — Олег Кононов, который еще не представлял, что через четыре года дождется места на скамейке разгромленных москвичей. «Спартак» же тогда наставлял Мурат Якин, еще не вкусивший российских морозов, но зато рекомендованный самим Жозе Моуринью, который в России с недавних пор более известен как Йозе Марино. Это все для понимания того, насколько давно Промес стартовал в России и «Спартаке».

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И в том матче Квинси выглядел неважно: очень сильно старался на правом фланге полузащиты, но не показывал ни какой-то запредельной скорости, ни дриблинга, ни мысли. В общем, ничего такого за 10 миллионов евро, за которые «Спартак» выкупил Промеса у «Гоу Эхед Иглз».

Зато через месяц случилась история. 14 сентября 2014-го «Спартак» поводил первый официальный матч на новенькой «Открытие Арене» против «Торпедо». Старт получился классным: красно-белые выиграли — 3:1, Промес забил первый гол за «Спартак», который стал первым официальным голом для «Открытия», а еще через несколько минут сделал дубль — тоже первый и для него, и для нового стадиона.

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Квинси во всех смыслах особенный. Он по-футбольному реально вырос в чемпионате России: от талантливого, но сложного юноши до уровня сборной Голландии и европейских клубов, которые по уровню идут сразу за гигантами. «Аякс» и «Севилья», где выступал Квинси, — почти селебрити, но им всегда чего-то не хватает, чтобы достать уровень «Реала», «Барсы» или «Ливерпуля» с «Манчестер Сити», но это тема отдельного текста. И все-таки даже там играют большие футболисты, поэтому трансфер по маршруту РПЛ — «Севилья» — огромный профессиональный рост.

Квинси в «Спартаке» рос реально всегда, не обращая внимания на тренера, условия, обстановку. Он по-хорошему в отрыве от происходящего, чувак, слушающий рэп, который даже из грязной лужи выдавливает позитив в виде живописного отражения. Много работы, позитива и таланта сделали из Промеса того, кем он является.

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Да, он попал в ужасную историю с уголовным делом, но даже в этой ситуации не особенно отвлекался от футбола. Во всяком случае, этого никто не замечал. Кстати, вернулся в «Спартак» Квинси уже другим игроком. Почти не обыгрывает один в один, чаще играет в пас и вообще стал самую каплю медленнее себя прежнего, но в футболе эта капля часто и отделяет успех от провала. Промес все понимает и делает то, в чем он по-прежнему силен: работа на ограниченных пространствах, бьет и шикарно открывается.

Ударом в «девятку» Шунина на прошлой неделе Квинси одновременно показал первое, второе и третье, а еще вплотную подобрался к десятке лучших бомбардиров «Спартака». Ее замыкает легендарный Сальников с 79 голами, а у Промеса теперь — 78. Для достижения этого результата ему понадобилось совсем мало времени — 168 матчей. Быстрее это делали только Роман Павлюченко (162 матча) и Никита Симонян (97 матчей).

Лучшие бомбардиры «Спартака».
Лучшие бомбардиры «Спартака».

Сегодня в матче с «Краснодаром» Промес может увеличить свое значение в истории, а в российских чемпионатах стать третьим или даже вторым после Титова. У Егора 86 голов во внутреннем первенстве, у Павлюченко — 69, у Тихонова — 68, у Промеса — 67.

Лучшие бомбардиры «Спартака» в чемпионатах России.
Лучшие бомбардиры «Спартака» в чемпионатах России.

Хотя по большому счету он может уходить прямо сейчас. Квинси — главный легионер в истории клуба. И вряд ли в скором времени кто-то сможет это изменить.

Правда, Промес не любит останавливаться. Это не в его правилах.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
13 мар, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
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4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
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