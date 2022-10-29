Снимешь трусы с Сазонова — заработаешь пенальти. В ворота «Динамо» назначен необычный 11-метровый
Динамовец Макаров — без карточки и без дисквалификации
На 6-й минуте матча «Динамо» — «Химки» арбитр Ян Бобровский не вынес предупреждение Денису Макарову, который ударил локтем Ираклия Чежию и разбил ему лицо. Для динамовца желтая карточка стала бы четвертой в этом турнире — он заработал бы дисквалификацию и пропустил бы игру с «Ростовом» в 16-м туре.
Игрок «Химок» Боженов — без карточки и без дисквалификации
На 15-й минуте арбитр ошибочно не зафиксировал нарушение правил со стороны Кирилла Боженова и не наказал его штрафным ударом и желтой карточкой. Защитник подмосковной команды в борьбе с Диего Лаксальтом ударил соперника локтем правой руки в челюсть. Судья продолжил игру и остановил ее только через 25 секунд. Боженов, как и Макаров, «висел» на карточках, но избежал дисквалификации. Он сыграет в следующем туре с «Оренбургом».
Пропущены однотипные фолы
На 2-й минуте игрок «Химок» умышленно врезался в соперника и блокировал его движение. На 16-й минуте такой же фол был совершен уже динамовцем на другой половине поля. Оба нарушения правил не были зафиксированы судьей.
Гол Гладышева, офсайд Тюкавина
На 87-й минуте ошибочно засчитан гол Ярослава Гладышева. Это решение затем подтвердили видеоассистенты Иван Сиденков и Антон Кобзев.
В момент удара Гладышева по воротам его партнер по команде Константин Тюкавин находился за линией офсайда и перекрывал обзор вратарю подмосковной команды Виталию Гудиеву. Следовало зафиксировать положение «вне игры», однако этого не было сделано.
Дулаев едва не раздел Сазонова, но заработал пенальти
На 90+2-й минуте Бобровский ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота бело-голубых, определив, что правила нарушил динамовец Саба Сазонов. На самом деле сфолил Джамбулат Дулаев, который едва не снял трусы с соперника.
Потом игрок «Химок» решил упасть, а судья отреагировал на это падение и указал на 11-метровую отметку. Непонятно, почему в действия Бобровского не вмешались видеоассистенты Сиденков и Кобзев.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
4
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
5
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
6
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
7
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|4 : 1
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|6 : 1
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2