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Судейство

Сегодня, 17:15

Снимешь трусы с Сазонова — заработаешь пенальти. В ворота «Динамо» назначен необычный 11-метровый

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Игра 15-го тура чемпионата России «Динамо» — «Химки» (6:1), несмотря на счет, не обошлась без ошибок судей и странных решений. Прокомментируем некоторые из них.
Россия. Премьер-лига. 15-й тур
29 окт, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
6:1
Химки

Динамовец Макаров — без карточки и без дисквалификации

На 6-й минуте матча «Динамо» — «Химки» арбитр Ян Бобровский не вынес предупреждение Денису Макарову, который ударил локтем Ираклия Чежию и разбил ему лицо. Для динамовца желтая карточка стала бы четвертой в этом турнире — он заработал бы дисквалификацию и пропустил бы игру с «Ростовом» в 16-м туре.

29 октября. Москва. «Динамо» — «Химки» — 6:1.

Игрок «Химок» Боженов — без карточки и без дисквалификации

На 15-й минуте арбитр ошибочно не зафиксировал нарушение правил со стороны Кирилла Боженова и не наказал его штрафным ударом и желтой карточкой. Защитник подмосковной команды в борьбе с Диего Лаксальтом ударил соперника локтем правой руки в челюсть. Судья продолжил игру и остановил ее только через 25 секунд. Боженов, как и Макаров, «висел» на карточках, но избежал дисквалификации. Он сыграет в следующем туре с «Оренбургом».

29 октября. Москва. «Динамо» — «Химки» — 6:1.
29 октября. Москва. «Динамо» — «Химки» — 6:1.

Пропущены однотипные фолы

На 2-й минуте игрок «Химок» умышленно врезался в соперника и блокировал его движение. На 16-й минуте такой же фол был совершен уже динамовцем на другой половине поля. Оба нарушения правил не были зафиксированы судьей.

29 октября. Москва. «Динамо» — «Химки» — 6:1.

Гол Гладышева, офсайд Тюкавина

На 87-й минуте ошибочно засчитан гол Ярослава Гладышева. Это решение затем подтвердили видеоассистенты Иван Сиденков и Антон Кобзев.

В момент удара Гладышева по воротам его партнер по команде Константин Тюкавин находился за линией офсайда и перекрывал обзор вратарю подмосковной команды Виталию Гудиеву. Следовало зафиксировать положение «вне игры», однако этого не было сделано.

29 октября. Москва. «Динамо» — «Химки» — 6:1.

Дулаев едва не раздел Сазонова, но заработал пенальти

На 90+2-й минуте Бобровский ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота бело-голубых, определив, что правила нарушил динамовец Саба Сазонов. На самом деле сфолил Джамбулат Дулаев, который едва не снял трусы с соперника.

29 октября. Москва. «Динамо» — «Химки» — 6:1. Момент с Сабой Сазоновым.

Потом игрок «Химок» решил упасть, а судья отреагировал на это падение и указал на 11-метровую отметку. Непонятно, почему в действия Бобровского не вмешались видеоассистенты Сиденков и Кобзев.

29.10.2022 | Локомотив — ЦСКА

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
ЦСКА

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия
Барселона

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Химки
Саба Сазонов
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
4
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
5
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
6
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
7
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 6 : 1
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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П
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 13 1 3
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