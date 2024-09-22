«Не скажу, что в России слабое судейство, но сегодня меня разозлили!» Личка и Станкович — после дерби
Личка: «Почему на действия Бонгонды не было никакой реакции от арбитра?»
— Во втором тайме была равная игра, — сказал после матча главный тренер «Динамо» Марцел Личка. — К сожалению, произошел момент с красной карточкой... Но он помог нам эмоционально — мы искали шансы, чтобы вырвать ничью. Очень рад, что все получилось. Хотя в концовке мы вообще могли победить. Но у «Спартака» хороший вратарь.
— Как оцените удаление Маухуба?
— Всегда уважительно отношусь к судьям, каждый может ошибиться. Это нормально. Но есть один вопрос... Я, конечно, не хочу оценивать судейство. И если есть неспортивное поведение, то игрок заслуживает желтую карточку — без вопросов. Но почему на действия Бонгонды не было никакой реакции от арбитра? Это оказывало большое влияние на игру. Особенно в таком матче, как «Спартак» — «Динамо».
— На ваш взгляд, в России слабое судейство?
— Не хочу говорить, что судьи плохие — они ошибаются везде. Например, я слежу за лигой Чехии — там тоже есть ошибки. Иногда ВАР мешает арбитрам. В той же Турции рефери намного сложнее. Мне нравится, как работают в Бразилии и Аргентине. Не буду говорить, что в РПЛ плохо судят. Но сегодня меня разозлили.
— Есть ли у вас объяснение того, что сотворил Тюкавин в концовке?
— Как говорит мой армейский друг, вратарь должен быть стеной, а форвард -забивать мячи. Второй гол Тюкавина можно описать так — прекрасно зацепился, развернулся... Это мастерство! Он очень помог команде.
Станкович: «Сегодня мы играли за Маркиньоса»
— «Спартак» упустил победу. Вы понимаете почему?
— Сам себе задаю вопрос: что случилось? То, что происходило на поле, не соответствовало нашим планам на игру. У меня есть мнение, но я пока оставлю его при себе. Нам удавалось контролировать ход дерби, но, к сожалению, случилось так, как случилось.
— Известно ли, что с Мединой?
— Его травма значительно поменяла наши планы на игру. Надеюсь, что серьезного повреждения удалось избежать. По характеру травмы информации пока нет.
— Перед матчем стало известно о ситуации с утратой в семье Маркиньоса...
— Сегодня мы играли за Маркиньоса. Надеюсь, что и он, и Медина вернутся в строй как можно скорее.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|22-2
|23
|
2
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|16-5
|21
|
3
|Локомотив
|9
|7
|0
|2
|22-13
|21
|
4
|Динамо
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
5
|Спартак
|9
|4
|4
|1
|13-6
|16
|
6
|ЦСКА
|9
|4
|2
|3
|16-6
|14
|
7
|Ростов
|9
|3
|3
|3
|13-15
|12
|
8
|Рубин
|9
|3
|2
|4
|12-15
|11
|
9
|Динамо Мх
|9
|2
|4
|3
|4-7
|10
|
10
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
11
|Акрон
|9
|2
|2
|5
|12-18
|8
|
12
|Пари НН
|9
|2
|1
|6
|7-18
|7
|
13
|Оренбург
|9
|1
|4
|4
|11-17
|7
|
14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Факел
|9
|1
|2
|6
|4-17
|5
|
16
|Ахмат
|8
|0
|5
|3
|6-14
|5
|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|2 : 5
|21.09
|16:30
|
Зенит – Факел
|3 : 1
|21.09
|19:00
|
Рубин – ЦСКА
|1 : 1
|22.09
|14:15
|
Химки – Оренбург
|0 : 0
|22.09
|16:30
|
Спартак – Динамо
|2 : 2
|22.09
|16:30
|
Ростов – Динамо Мх
|0 : 0
|22.09
|19:00
|
Пари НН – Локомотив
|1 : 3
|23.09
|18:30
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1