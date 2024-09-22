Пьянич в ЦСКА — это реально? Он же отказывался играть с Россией
В последние дни по СМИ и соцсетям расходятся инсайды о возможном переходе Миралема Пьянича в ЦСКА. 34-летний боснийский полузащитник выступал за «Рому», «Ювентус» и «Барселону», а не так давно отказывался выходить на товарищеский матч против сборной России.
Что известно о трансфере
Первым информацию о возможном переходе сообщил Legalbet: источник рассказал о том, что армейцы вышли на связь с футболистом, а также назвал ожидаемую зарплату Пьянича — два миллиона евро в год. Боснийское медиа Sportke.ba со ссылкой на неназванный источник подтвердило переговоры.
По данным источника, Пьянич считает ЦСКА большим клубом, а сделка может быть закрыта в ближайшие два-три дня. Sportke.ba сообщил, что красно-синие согласились платить Миралему два миллиона евро в год. Боснийское медиа информирует, что теперь армейцы ждут ответа футболиста.
О возможном переходе Пьянича спросили даже главного тренера ЦСКА Марко Николича. Серб дал комментарий после ничьей с «Рубином» (1:1) в девятом туре РПЛ. «В принципе, только могу сказать, что обсуждать Пьянича нужно, но как будет в жизни? Стоит ли его ждать в ЦСКА? Не знаю, я не в курсе», — приводит слова Николича Metaratings.
Пьянич отказывался играть с Россией
19 ноября 2022 года в Санкт-Петербурге должен был пройти товарищеский матч между сборными России и Боснии. Балканцы стали бы первой европейской командой, сыгравшей с россиянами после февраля 2022 года. Незадолго до этой даты главные звезды балканцев Миралем Пьянич и Эдин Джеко отказались принимать участие в игре, позже встречу отменила и Федерация футбола страны.
«Мне позвонил спортивный директор сборной и сказал, что есть возможность сыграть с Россией. Я ответил, что в данный момент с ней нет смысла играть, потому что ее отстранили ФИФА и УЕФА. Почему мы? Почему не какая-то другая национальная команда?
Лично я ничего не имею против российских футболистов, но если все решили не играть с Россией, мы тоже должны проявить солидарность и отказаться. Я не могу играть в таком матче», — говорил тогда Пьянич.
Как проходит его карьера
Во второй половине 2010-х босниец считался одним из сильнейших полузащитников Европы — тогда он выступал за «Рому» и «Ювентус». Наиболее успешный отрезок карьеры он провел в Турине: отыграл 178 матчей за «Юве» во всех турнирах, в 2017-м дошел до финала Лиги чемпионов, а также четыре раза выиграл серию А.
В 2020-м Пьянич перешел из «Ювентуса» в «Барселону» за 60 миллионов евро, а в обратном направлении тогда последовал бразильский хавбек Артур. Однако тот обмен оказался неудачным: карьера обоих футболистов пошла под откос. В Каталонии Миралем осел в запасе и уже через сезон уехал в аренду в «Бешикташ».
Два последних года босниец провел в «Шардже» из ОАЭ. При этом он остается вторым по количеству матчей за сборную Боснии (115), больше провел только Эдин Джеко (136). В мае Пьянич объявил о завершении карьеры в национальной команде.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|22-2
|23
|
2
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|16-5
|21
|
3
|Локомотив
|8
|6
|0
|2
|19-12
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|15-8
|16
|
5
|Спартак
|8
|4
|3
|1
|11-4
|15
|
6
|ЦСКА
|9
|4
|2
|3
|16-6
|14
|
7
|Ростов
|8
|3
|2
|3
|13-15
|11
|
8
|Рубин
|9
|3
|2
|4
|12-15
|11
|
9
|Динамо Мх
|8
|2
|3
|3
|4-7
|9
|
10
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
11
|Акрон
|9
|2
|2
|5
|12-18
|8
|
12
|Пари НН
|8
|2
|1
|5
|6-15
|7
|
13
|Оренбург
|8
|1
|3
|4
|11-17
|6
|
14
|Химки
|8
|1
|3
|4
|9-16
|6
|
15
|Факел
|9
|1
|2
|6
|4-17
|5
|
16
|Ахмат
|8
|0
|5
|3
|6-14
|5
|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|2 : 5
|21.09
|16:30
|
Зенит – Факел
|3 : 1
|21.09
|19:00
|
Рубин – ЦСКА
|1 : 1
|22.09
|14:15
|
Химки – Оренбург
|- : -
|22.09
|16:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|22.09
|16:30
|
Ростов – Динамо Мх
|- : -
|22.09
|19:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|23.09
|18:30
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|5
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1