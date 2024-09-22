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Пьянич в ЦСКА — это реально? Он же отказывался играть с Россией

Экс-полузащитник «Ювентуса» и «Барселоны» Пьянич может перейти в ЦСКА
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Футболист Миралем Пьянич
Миралем Пьянич может продолжить карьеру в ЦСКА.
Фото Global Look Press
Разбираем слухи о трансфере звездного хавбека.

В последние дни по СМИ и соцсетям расходятся инсайды о возможном переходе Миралема Пьянича в ЦСКА. 34-летний боснийский полузащитник выступал за «Рому», «Ювентус» и «Барселону», а не так давно отказывался выходить на товарищеский матч против сборной России.

Что известно о трансфере

Первым информацию о возможном переходе сообщил Legalbet: источник рассказал о том, что армейцы вышли на связь с футболистом, а также назвал ожидаемую зарплату Пьянича — два миллиона евро в год. Боснийское медиа Sportke.ba со ссылкой на неназванный источник подтвердило переговоры.

По данным источника, Пьянич считает ЦСКА большим клубом, а сделка может быть закрыта в ближайшие два-три дня. Sportke.ba сообщил, что красно-синие согласились платить Миралему два миллиона евро в год. Боснийское медиа информирует, что теперь армейцы ждут ответа футболиста.

О возможном переходе Пьянича спросили даже главного тренера ЦСКА Марко Николича. Серб дал комментарий после ничьей с «Рубином» (1:1) в девятом туре РПЛ. «В принципе, только могу сказать, что обсуждать Пьянича нужно, но как будет в жизни? Стоит ли его ждать в ЦСКА? Не знаю, я не в курсе», — приводит слова Николича Metaratings.

Пьянич отказывался играть с Россией

19 ноября 2022 года в Санкт-Петербурге должен был пройти товарищеский матч между сборными России и Боснии. Балканцы стали бы первой европейской командой, сыгравшей с россиянами после февраля 2022 года. Незадолго до этой даты главные звезды балканцев Миралем Пьянич и Эдин Джеко отказались принимать участие в игре, позже встречу отменила и Федерация футбола страны.

 
Лидеры сборной Боснии и&nbsp;Герцеговины бойкотировали матч с&nbsp;Россией. Босния отказалась играть с Россией. Федерация изменила решение из-за давления лидеров сборной и исполкома

«Мне позвонил спортивный директор сборной и сказал, что есть возможность сыграть с Россией. Я ответил, что в данный момент с ней нет смысла играть, потому что ее отстранили ФИФА и УЕФА. Почему мы? Почему не какая-то другая национальная команда?

Лично я ничего не имею против российских футболистов, но если все решили не играть с Россией, мы тоже должны проявить солидарность и отказаться. Я не могу играть в таком матче», — говорил тогда Пьянич.

Футболист Миралем Пьянич
Фото Global Look Press

Как проходит его карьера

Во второй половине 2010-х босниец считался одним из сильнейших полузащитников Европы — тогда он выступал за «Рому» и «Ювентус». Наиболее успешный отрезок карьеры он провел в Турине: отыграл 178 матчей за «Юве» во всех турнирах, в 2017-м дошел до финала Лиги чемпионов, а также четыре раза выиграл серию А.

В 2020-м Пьянич перешел из «Ювентуса» в «Барселону» за 60 миллионов евро, а в обратном направлении тогда последовал бразильский хавбек Артур. Однако тот обмен оказался неудачным: карьера обоих футболистов пошла под откос. В Каталонии Миралем осел в запасе и уже через сезон уехал в аренду в «Бешикташ».

Два последних года босниец провел в «Шардже» из ОАЭ. При этом он остается вторым по количеству матчей за сборную Боснии (115), больше провел только Эдин Джеко (136). В мае Пьянич объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Миралем Пьянич
Футбол
Сборная Боснии и Герцеговины по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
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