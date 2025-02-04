Рассуждения обозревателя «СЭ».

У меня спрашивают, почему я за год поменял свою точку зрения по Промесу, которого прошлой зимой просил клуб защищать.

Поменял — неправильно говорить. Просто ситуация с его статусом сейчас другая, чем год назад.

Прошлой зимой Квинси:

1) был на действующем контракте в «Спартаке»;

2) не прошел весь юридический путь с апелляциями.

Вот поэтому клуб, для которого он столько сделал, до конца этого пути либо до конца контракта, на мой взгляд, не должен был бежать впереди паровоза.

Договор летом истек, Промес перестал быть футболистом «Спартака». То есть тогда, чтобы он был игроком красно-белых, надо было не разрывать старое соглашение, а теперь — подписывать новое. А это, с учетом всего, что с ним происходило, — совершенно другая история. И репутационная, и юридическая.

Да и если брать чисто футбольную составляющую, «Спартак» в порядке, Деян Станкович построил команду, которая прекрасно провела концовку осенней части. В ней уже есть свои новые лидеры — Барко и Угальде, которые с Промесом в официальных матчах никогда не играли, и его появление могло бы нарушить выстроенный баланс в коллективе. Квинси как ярко выраженная прима неизбежно стал бы тянуть одеяло на себя — и на поле, и в раздевалке. Была бы крайне вероятна дележка лидерства, а это часто ни к чему хорошему не приводит — вспомним приход Халка и Витселя в чемпионский «Зенит» Спаллетти и его внезапный развал.

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Плюс возраст, который особенно важен для игрока группы атаки и его скоростных характеристик. Одно дело, когда Промес возвращался в прошлый раз — ему было 29, и другое — в 33 и в играющую команду.

Вы скажете, что и во втором сезоне при Тедеско она заметно росла. Но тогда результат был лучше игры, команда была молода, и добавление Квинси, в необходимости которого многие сомневались (я был абсолютно за — можете найти мои тексты), на мой взгляд, выглядело естественным усилением и стало им. Но не сейчас, тем более что и Леви Гарсию за двадцать миллионов покупают. Куда его впихивать, если еще и Промес вернется?

Это даже если не брать все то, что помимо футбола. А не брать — уже невозможно. К началу 2021-го был только инцидент с поножовщиной, который был еще даже до конца не расследован, а сейчас целый букет, в котором самое страшное — наркотики.

Панический поиск решений в прошлом — показатель отсутствия настоящего. Сейчас настоящее есть. Поэтому давайте ценить Промеса за все то, что он много лет делал для «Спартака», за завоеванные им титулы (все, которые были у красно-белых в эпоху после Романцева), забитые голы, по которым ему среди легионеров в истории РПЛ нет равных, и за эмоции, которые дарила его игра.

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Но давайте при этом, господа руководители «Спартака», ни в коем случае не вычеркивая эту ярчайшую фигуру из истории клуба и лиги, воздержимся от шага, в котором шансов на какой-либо позитив во много раз меньше, чем на негатив в самых разнообразных проявлениях.

Потому что заряд «Зенит» — позор российского футбола!» в этом случае может показаться, как выразился в «12 стульях» Остап Бендер, «невинной детской игрой в крысу». Болельщики других команд таким поводом обязательно воспользуются — и винить, кроме себя, «Спартаку» за это будет некого. Начнется ад.

Так что не надо портить ни себе, ни Квинси, ни спартаковским поклонникам впечатление от его карьеры. Потому что, как все знают, ярче всего запоминается последнее.