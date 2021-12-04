Бывший форвард «Спартака» Сергей Юран прокомментировал «СЭ» победу красно-белых над «Ахматом» (2:1).

— Красно-белые совершили маленький подвиг, в меньшинстве одолев грозненцев?

— Да. Полтора тайма играли вдесятером. «Ахмат» вообще-то очень крепкая команда. Было видно, что гости приехали сюда за очками, заряженными на борьбу. После этого нелепого удаления грозненцы владели инициативой. Но «Спартак» дотерпел, дождался своего шанса, заставил вратаря ошибиться. Промес забил. Здорово, что команда не развалилась, доработала до конца. Не было на поле безразличных!

— А в чем нелепость удаления? В решении арбитра или поступке Соболева?

— Понимаете, Соболев сначала сыграл в мяч. А куда ему эту ногу потом девать? Он же не мог ее оторвать и выбросить. Да, получилось, что он попал в ногу соперника. Но никакой грубости и злого умысла со стороны спартаковца я не увидел. Все произошло в динамике. Он был с мячом. Собирался поставить ногу на землю, но открытой стопой попал в игрока гостей. Как говорится, несчастный случай... Но судья и ВАР посчитали вот так.

— А вы думаете, Соболев заслуживал только желтой?

— Ну... Умысла же у него не было. Не хотел он травмировать соперника, не планировал сыграть грубо. Возможно, действительно следовало ограничиться «горчичником». Ну что поделать... Не повезло.

— В целом как вам игра «Спартака»? Увидели какие-то интересные тренерские решения?

— Сегодня самое главное — результат, набраны важные три очка. А сказать, что «Спартак» чем-то удивил или что мне было понятно, за счет чего хозяева хотят победить, я не могу. В прежние времена, если помните, у красно-белых был свой почерк, стиль. Вдесятером могли действовать с преимуществом. Сейчас этого не видно. Даже до удаления Соболева, в равных составах «Ахмат» смотрелся прилично, не уступал москвичам.

После красной карточки красно-белые закрылись, ждали, терпели. Видно, что нынешний подбор исполнителей не позволяет «Спартаку» в меньшинстве играть в атаку против «Ахмата».

— Как вам Промес, который сегодня забил победный гол? В этом сезоне его нередко критикуют — мол, уже не тот.

— В этом матче он сыграл на все 100 процентов. Выложился по полной. Если бы он отнесся к игре немного прохладно, то не добежал бы к тому мячу, который забил. Сегодня, на мой взгляд, голландец был лучшим на поле.

— Несмотря на победу, «Спартак» только девятый в турнирной таблице...

— К сожалению, таковы нынешние реалии. И ведь по большому счету все закономерно. Если вспомнить игры красно-белых в этом сезоне, то, увы, пока они наиграли только на 9-е место. Все по делу...

— Сегодня вновь пошли разговоры о том, что, возможно, это последний домашний матч «Спартака» при Руе Витории. Останется ли португалец в команде?

— На мой взгляд, определяющим для Витории станет гостевой матч с «Легией». После него, наверное, и будет ясно, продолжит ли он работу в «Спартаке». Если команда попадет в евровесну, допускаю, что ему дадут доработать до конца чемпионата, а дальше примут решение.