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«Увы, пока «Спартак» наиграл только на девятое место. Судьба Витории решится в матче с «Легией». Юран — о победе над «Ахматом»

Виталий Айрапетов
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Сегодня, 20:40
Руй Витория. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший форвард «Спартака» Сергей Юран прокомментировал «СЭ» победу красно-белых над «Ахматом» (2:1).
4&nbsp;декабря. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Красно-белые одержали победу в&nbsp;меньшинстве. «Спартак» выиграл в РПЛ впервые за два месяца. Не помешало даже скандальное удаление Соболева

— Красно-белые совершили маленький подвиг, в меньшинстве одолев грозненцев?

— Да. Полтора тайма играли вдесятером. «Ахмат» вообще-то очень крепкая команда. Было видно, что гости приехали сюда за очками, заряженными на борьбу. После этого нелепого удаления грозненцы владели инициативой. Но «Спартак» дотерпел, дождался своего шанса, заставил вратаря ошибиться. Промес забил. Здорово, что команда не развалилась, доработала до конца. Не было на поле безразличных!

— А в чем нелепость удаления? В решении арбитра или поступке Соболева?

— Понимаете, Соболев сначала сыграл в мяч. А куда ему эту ногу потом девать? Он же не мог ее оторвать и выбросить. Да, получилось, что он попал в ногу соперника. Но никакой грубости и злого умысла со стороны спартаковца я не увидел. Все произошло в динамике. Он был с мячом. Собирался поставить ногу на землю, но открытой стопой попал в игрока гостей. Как говорится, несчастный случай... Но судья и ВАР посчитали вот так.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 17-й тур
04 дек, 17:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
Ахмат
Голы
Мозес, 13 (1:0), Уткин, 45+3 (1:1), Промес, 87 (2:1)
Спартак
Селихов Жиго Джикия Айртон Денисов Хендрикс (Зобнин, 59 ) Литвинов Промес Мозес (Мелкадзе, 81 ) Соболев Игнатов (Бакаев, 72 )
Ахмат
Гудиев Семенов Нижич Богосавац Тодорович Коновалов (Карапузов, 46) Швец Уткин Харин (Конате, 88) Полярус (Садулаев, 78) Архипов (Себай, 55)
Предупреждения
Промес 65, Жиго 72, Айртон 89, Селихов 90  -  Коновалов 5, Семенов 38, Архипов 49
Удаления
Соболев 32
Судьи
Мешков (Дмитров) Мухтаров (Петрозаводск) Ковалев (Реутов)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Богач (Люберцы)

— А вы думаете, Соболев заслуживал только желтой?

— Ну... Умысла же у него не было. Не хотел он травмировать соперника, не планировал сыграть грубо. Возможно, действительно следовало ограничиться «горчичником». Ну что поделать... Не повезло.

— В целом как вам игра «Спартака»? Увидели какие-то интересные тренерские решения?

— Сегодня самое главное — результат, набраны важные три очка. А сказать, что «Спартак» чем-то удивил или что мне было понятно, за счет чего хозяева хотят победить, я не могу. В прежние времена, если помните, у красно-белых был свой почерк, стиль. Вдесятером могли действовать с преимуществом. Сейчас этого не видно. Даже до удаления Соболева, в равных составах «Ахмат» смотрелся прилично, не уступал москвичам.

После красной карточки красно-белые закрылись, ждали, терпели. Видно, что нынешний подбор исполнителей не позволяет «Спартаку» в меньшинстве играть в атаку против «Ахмата».

4&nbsp;декабря. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Руй Витория (в&nbsp;центре). «Мне не понравилось судейство сегодня». Руй Витория — о победе над «Ахматом»

— Как вам Промес, который сегодня забил победный гол? В этом сезоне его нередко критикуют — мол, уже не тот.

— В этом матче он сыграл на все 100 процентов. Выложился по полной. Если бы он отнесся к игре немного прохладно, то не добежал бы к тому мячу, который забил. Сегодня, на мой взгляд, голландец был лучшим на поле.

— Несмотря на победу, «Спартак» только девятый в турнирной таблице...

— К сожалению, таковы нынешние реалии. И ведь по большому счету все закономерно. Если вспомнить игры красно-белых в этом сезоне, то, увы, пока они наиграли только на 9-е место. Все по делу...

— Сегодня вновь пошли разговоры о том, что, возможно, это последний домашний матч «Спартака» при Руе Витории. Останется ли португалец в команде?

— На мой взгляд, определяющим для Витории станет гостевой матч с «Легией». После него, наверное, и будет ясно, продолжит ли он работу в «Спартаке». Если команда попадет в евровесну, допускаю, что ему дадут доработать до конца чемпионата, а дальше примут решение.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Ахмат 1
Матч завершен

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85

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