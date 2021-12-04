Главный тренер рассказал о ситуации в «Спартаке».

В матче 17-го тура РПЛ московский «Спартак» благодаря голу в концовке обыграл грозненский «Ахмат» (2:1). Красно-белые одержали первую победу в российском чемпионате за два месяца.

После окончания матча главные тренеры команд Руй Витория и Андрей Талалаев ответили на вопросы журналистов.

Без удаления победа была бы более четкой

— Это очень ценная и тяжелая победа, — начал Руй Витория. — В таких условиях тяжело играть в меньшинстве. Уверен, если бы мы играли в полном составе, мы бы победили более уверенно. Были проблемы, но мы их решали. Команда играла хорошо и показала замечательные тактические решения. Играть было непросто, но мы ответили на этот вызов и пришли к победе. Пришел азарт.

— Почему приняли решение выпустить Данила Денисова, а не Илью Кутепова?

— Мы должны были играть в четыре защитника. Денисов, несмотря на возраст, был абсолютно адаптирован к этой игре. Он очень хорошо подходил для того, чтобы держать линию в четыре защитника. Именно в такой схеме мог сыграть Зобнин, но он только восстановился, Литвинов нужен был в центре. Денисов был лучшим вариантом.

— Как сейчас ситуация с травмированными игроками?

— Хотелось бы иметь больше вариантов на скамейке. В предыдущей игре не было Мозеса и Игнатова. У Понсе существенная травма, он восстанавливается три месяца. Мы играем теми футболистами, которые доступны. Тем не менее все эти ситуации добавляют азарта. Это подстегивает команду. Хотелось бы поздравить моих футболистов. Отчасти этот азарт и подстегнул игру. Если бы было больше времени на тренировки и меньше травмированных, победить сегодня было бы гораздо проще.

— Как оцените судейство?

— Мне не понравилось судейство. Так же, как и удаление Соболева. Все это нужно будет подробно проанализировать. В первом тайме судья добавил шесть минут. Если не смотреть на игру в целом, карточка Айртону усложняет положение в следующем матче. Это тяжело понять. Мне не понравилось судейство, особенно когда на первых минутах был фол против Джикии. Когда нужно было дать желтую, судья оставил все как есть.

— Что думаете об акции болельщиков?

— Не могу сказать, что я хорошо знаю ситуацию. Я думаю, что нужно это обсудить. Этого не должно происходить, мы играем для публики. Нужно понять, как это работает, чтобы такого не происходило. Но я не хотел бы обсуждать вещи, в которых не очень разбираюсь.

— Связано ли непопадание Ильи Кутепова в состав с ситуацией с его контрактом? Также контракт заканчивается у Зелимхана Бакаева. Участвуете ли вы в обсуждении трансферной политики?

— Я бы не хотел говорить об этом здесь и сейчас. Это административные вопросы, а мне бы хотелось осветить моменты по игре. Эти вопросы не должны обсуждаться здесь.

— Когда футболисты начнут реализовывать свои моменты?

— Иногда у нас не получается. Это нужно улучшать. У нас есть возможность забивать больше. Две вещи являются основополагающими. Первое — чтобы команда была стабильна на протяжении всей игры. Вторая — чтобы было больше внутренней конкуренции. Для этого нужно больше игроков. Важно, чтобы еще было больше времени. Игрок должен почувствовать, что он физически способен выполнить нужный объем работы.

— Есть объяснение, почему команда хорошо играет в меньшинстве?

— Всегда, когда не хватает кого-то, мы стараемся говорить с командой. Команде приходится больше бегать, принимая в расчет игрока, которого нет. У футболистов появляется много задач и повышается качество их игры. Это тактическая работа, а не физическая.

Андрей Талалаев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Все наши замены были направлены на второй гол

— Как оцените сегодняшний матч? — вопрос Талалаеву.

— Итог для нас негативный. Тренерский штаб принял решение играть на победу, за это и поплатились, сделали замены. Судейство оценивают другие люди.

— Можно ли сравнить этот матч в большинстве с матчем против «Локомотива»? С чем связываете пропущенные мячи?

— Создание моментов зависит от соперника. «Спартак» тщательно оборонялся. Чтобы реализовывать моменты, нужно индивидуальное мастерство, нам немного его не хватает в атаке. В матче с классными командами это особенно заметно. Что касается пропущенного гола, то перед игрой я сказал, что мы пока учимся терпеть. В концовке матча при ничейном счете у нас есть такая черта, связанная с желанием побеждать. Мы ищем простые, быстрые решения, чтобы угрожать воротам соперника. При этом пропускаем контратаки. Это оборачивается голами в наши ворота с командами, где есть высококачественные игроки. Мячи Лисаковича и Промеса — наши ошибки. Могли заканчивать вничью. Мы все замены сделали для того, чтобы постараться забить второй гол. Ошиблись — будем работать.