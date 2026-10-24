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Дзюдо

Андони: «Раньше очень сильно за «Зенитом» наблюдал, а сейчас уже, честно говоря, не особо интересно»

Евгений Козинов
Корреспондент

Серебряный призер чемпионата мира по дзюдо Егор Андони рассказал, что не ходит на матчи «Зенита», хотя живет в Санкт-Петербурге.

«Нет, времени у нас для этого нет. Хотя за «Зенитом» слежу. А раньше вообще очень сильно за ним наблюдал — еще во времена Аршавина, Халка, потом Дзюбы. А сейчас уже, честно говоря, не особо интересно.

Тем более, сборы у нас 335 дней в году. Отпуска вообще нет. Едем на сборы — тренируемся, возвращаемся домой — тоже тренируемся. Свободного времени совсем мало, поэтому и на футбол ходить некогда», — сказал Андони в интервью «Известиям».

Тамерлан Башаев.Россия выиграла серебро командного ЧМ по дзюдо. В финале наших спортсменов остановили грозные японцы

Источник: «Известия»
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