Андони: «Раньше очень сильно за «Зенитом» наблюдал, а сейчас уже, честно говоря, не особо интересно»

Серебряный призер чемпионата мира по дзюдо Егор Андони рассказал, что не ходит на матчи «Зенита», хотя живет в Санкт-Петербурге.

«Нет, времени у нас для этого нет. Хотя за «Зенитом» слежу. А раньше вообще очень сильно за ним наблюдал — еще во времена Аршавина, Халка, потом Дзюбы. А сейчас уже, честно говоря, не особо интересно.

Тем более, сборы у нас 335 дней в году. Отпуска вообще нет. Едем на сборы — тренируемся, возвращаемся домой — тоже тренируемся. Свободного времени совсем мало, поэтому и на футбол ходить некогда», — сказал Андони в интервью «Известиям».